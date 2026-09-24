Secuencias y miradas de Minor White

No dejamos de descubrir grandes fotógrafos estadounidenses del siglo pasado y ahora llega este Minor Martin White (1908-1976), complejo, variado y profundo. Captó mundos desconocidos en la escarcha de su ventana, en rincones insospechados de una calle o una roca, pero también extrajo de paisajes y objetos sugerencias ocultas. Atormentado por su homosexualidad retrató la belleza masculina como pocos e investigó en la fuerza de las secuencias con las que la fotografía imitó al cine. Frente a la fotografía aislada, White formaba conjuntos con una estructura narrativa generando asociaciones, ritmos y significados. Llegó a afirmar que «cualquier fotografía vista por sí sola fracasará en el intento de comunicar. Para comunicar o evocar se requiere un mínimo de dos fotografías o una fotografía con palabras» .

La exposición incluye unas 250 copias de época, magníficos ejemplos de las notables dotes de White como impresor, de las cuales unas 160 constituyen las once secuencias presentes: algunas no fueron exhibidas nunca en vida del fotógrafo y la mayoría no habían sido mostradas íntegra s en Europa. Esta es la primera gran retrospectiva de la obra de este artista organizada en Europa y ofrece una visión amplia de su trayectoria creativa, un recorrido eminentemente cronológico en torno a sus secuencias fotográficas , el formato que consideró más adecuado para dotar de significado a sus imágenes. Esta forma de presentar su obra , que él mismo asimiló al «cine de imágenes fija », ocupa un lugar central en el recorrido , pero también se presenta una nutrida selección de otros trabajos no menos interesantes, como las tomas callejeras en San Francisco a principios de la década de los 1950.

Dividida en cuatro secciones, la muestra arranca con sus primeras imágenes realizadas en Portland , que, ya dejan entrever un estilo formalista y una fotografía de gran precisión técnica y compositiva . El recorrido presta especial atención a los temas más recurrentes en su obra —la naturaleza, el paisaje, el retrato y el desnudo masculino — y a la intensa carga introspectiva y espiritual que los atraviesa. Series como Rural Cathedrals (1955), realizada tras su traslado a Rochester y caracterizada por el uso de película infrarroja, revelan una dimensión simbólica y onírica del paisaje y subrayan su interés por fotografiar «las cosas no por lo que son, sino por aquello otro que son» , tal como el propio White señaló.

LOS COMIENZOS (1938-1946)

Evidencia ya su inclinación por un estilo directo y realista, influido por el Grupo f/64 y opuesto tanto al pictorialismo como a la experimentación vanguardista. Sus fotografías destacan por su realismo y por una precisión técnica en la que incorpora símbolos recurrentes como puertas y ventanas rotas, objetos biomórficos y referencias cristianas, que reflejan aspectos de su vida interior y su identidad.

SAN FRANCISCO (1946 -1953)

Realiza sus primeras secuencias, en las que la fotografía se convierte en una herramienta de autoconocimiento y expresión personal. Destacan The Temptation of Saint Anthony Is Mirrors (1948), que nunca llegó a exponer en vida, Fourth Sequence (1950), e Intimations of Disaster (1952), una serie montada a partir de los miles de fotografías de la vida urbana que en 19 imágenes muestra una intrigante insinuación de un grave suceso, de algo que no se ve, que irrumpe misterioso y luego desaparece, reanudándose la rutina cotidiana.

ROCHESTER (1953-1965)

Trabaja en la George Eastman House como asistente de comisariado y se ocupa de Image, la revista de la institución. La influencia de nuevas lecturas de tipo místico y sobre filosofía oriental, junto con el entorno local, propició la creación de secuencias emblemáticas como Rural Cathedrals (1955), que mira hacia la arquitectura vernácula estadounidense, y Sound of One Hand (1960), donde la imagen busca convertirse en reflejo del estado mental del espectador por medio de imágenes abstractas.

MASSACHUSSETS (1965 -1976)

En 1965 pasó a ser docente invitado al Massachusetts Institute of Technology en la ciudad de Cambridge, donde la fotografía gozaba del interés de la comunidad artística local . El curso que impartía se convirtió en un ambicioso programa de fotografía de cinco años de duración. Gracias a un salario por fin adecuado, White adquirió una casa amplia donde alojar alumnos y organizar talleres. En esta etapa culminó Slow Dance , una proyección dual de diapositivas cuya concepción se vio influida por el pensamiento del filósofo místico George I. Gurdjieff. Además, apareció su único libro publicado en vida, Mirrors Messages Manifestations (1969), que acompañó la mayor exposición de su carrera, presentada en el Philadelphia Museum of Art y en otros museos de Estados Unidos. Y creó otras dos secuencias fotográficas de gran relevancia : Sequence 1968 (1968) y Totemic Sequence (1974), considerada esta última una de sus obras cumbre.

Es sin duda una de las figuras más complejas de la fotografía estadounidense del siglo XX . Fundador y editor de la revista Aperture y profesor en algunos de los centros de enseñanza norteamericanos, su objetivo era presentar la imagen fotográfica como espacio de autoconocimiento y transformación espiritual. A partir de las ideas de uno de sus mentores, Alfred Stieglitz, Minor White adopta la noción de «equivalencia ». Para Stieglitz la fotografía era algo más que una reproducción del mundo y se convertía en el equivalente visual de una experiencia interior. Con su alto dominio de la técnica fotográfica definió la «fotografía como un espejismo confiriendo a la imagen un significado interno diferente al aparente. Otra de sus aportaciones teóricas se refiere a la importancia de aquello que el fotógrafo encuentra de un modo accidental que lo expone en su obra Found photograpy. White se inspiró en distintas corrientes filosóficas, psicológicas y espirituales para expresar un mundo interior en constante tensión, asunto que sin embargo queda orillado en la propuesta que comentamos. Aquejado de una angina de pecho, falleció de un infarto mientras trabajaba.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 8

Despliegue: 7

Comisariado: 7

Programa de mano: n/v

Catálogo: 8

Documentación a los medios: 8

FUNDACIÓN MAPFRE

‘Minor White’

Del 24 de septiembre de 2026 al 10 de enero de 2027

Comisario: Carlos Gollonet, conservador jefe de fotografía de Fundación Mapfre

Asistente de comisariado: Lucía de Lucas.

–El martes 6 de octubre, a partir de las 18:30 horas , tendrá lugar dentro del festival Hispanidad 2026 , organizado por la Comunidad de Madrid, en el que Estados Unidos es país invitado, y bajo el título de Minor White. Un legado imprescindible ,comenzará con Slow Dance [Danza lenta] , ca . 1965, una proyección dual de cien diapositivas que se presenta por primera vez en Europa y que fue concebida por White como una experiencia inmersiva, y continuación Carlos Gollonet, comisario de la exposición, ofrecerá una conferencia.