Ricardo de Madrazo y sus cuadernos de dibujo

Es el miembro menos conocido de una de las familias más influyentes en la cultura española del siglo XIX, y ahora el Museo del Prado le dedica su ‘Almacén abierto’, un espacio dedicado a mostrar y estudiar sus fondos del siglo XIX, que dormían casi olvidados y están generando interés creciente.

En la sala se han reunido 37 obras suyas, entre cuadernos, acuarelas y dibujos, más un autorretrato y documentos personales que permiten recorrer una trayectoria de casi medio siglo. Expuestas prácticamente en su totalidad por primera vez, estas obras descubren las distintas facetas de un artista cuya trayectoria quedó eclipsada por la proyección internacional de su cuñado Mariano Fortuny y de su hermano Raimundo de Madrazo, pero que desarrolló una producción propia, especialmente significativa en el ámbito del dibujo y la acuarela. El conjunto revela su dominio del lápiz, la pluma y la acuarela, y refleja la amplitud de unos intereses que abarcan desde la copia de los grandes maestros y el orientalismo hasta las vistas urbanas y las escenas de carácter íntimo y familiar, al tiempo que pone en valor la política de adquisiciones desarrollada por el Museo del Prado que ha permitido reunir 29 cuadernos de dibujo entre 1867 y 1917, que abarcan la totalidad de su carrera y reúnen apuntes realizados en Madrid, Roma, Nápoles, Granada, Toledo, Venecia, Tánger, Fez, Biarritz y Lequeitio. En sus páginas conviven estudios preparatorios, copias de grandes maestros, paisajes, vistas urbanas, modelos de estudio y escenas familiares y domésticas.

Hijo menor de Federico de Madrazo y nieto de José de Madrazo, Ricardo creció en uno de los entornos artísticos más relevantes de la España del siglo XIX. Su formación estuvo marcada por la influencia de su padre y, especialmente, por la cercanía de Mariano Fortuny, en cuyo taller comenzó a trabajar siendo muy joven. Tras la prematura muerte de Fortuny en 1874, Ricardo se movió entre París, Madrid y Tánger; vivió en Venecia durante un corto periodo de tiempo, se casó en 1884 y finalmente se instaló en Madrid en 1885 y la utilizó como base para realizar viajes anuales a París y Venecia. Una vez establecido en Madrid, comenzó a centrarse en los retratos, que eran la especialidad de la familia Madrazo. Entre los que le visitaron en su estudio estuvieron la reina María Cristina, el filántropo Archer Milton Huntington, y el presidente estadounidense William Taft. Paralelamente, su conocimiento del arte antiguo le convirtió en un asesor muy solicitado.

“Ricardo de Madrazo (1852-1917): dibujos y acuarelas” es una de esas pequeñas exposiciones temporales que amenizan un museo de la envergadura del Prado, que completan con detalles curiosos la colección permanente y que abren perspectivas a los entendidos. El visitante de a pie es posible que ni repare en ella.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 6

Despliegue: 8

Programa de mano: n/h

Catálogo: n/h

Documentación a los medios: 8

MUSEO DEL PRADO – Sala 60 del edificio Villanueva

Programa “Almacén abierto”

“Ricardo de Madrazo (1852-1917): dibujos y acuarelas”

Hasta el 17 de enero de 2027.