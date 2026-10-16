Bailando con Alvin Ailey, de espirituales negros a Bach y Mahler

Estuvieron por aquí hace un cuarto de siglo, pero nadie se acuerda. Esta compañía neoyorkina regresa al Teatro Real, con un programa doble a modo de catálogo de su evolución. En el segundo programa presentaron este jueves sus últimos trabajos como prólogo a la pieza que les ha hecho conocidos en todo el mundo, basada en las músicas tradicionales de la comunidad afroamericana.

Quieren así mostrar una fértil evolución con un lenguaje coreográfico propio. Fundada en 1958 en la onda del movimiento por los derechos civiles de los negros estadounidenses por este bailarín negro que murió de sida en 1989, designada en 2008 por el congreso de EEUU como embajadora cultural suya, su propuesta funde danza moderna, ballet, jazz y tradiciones africanas y caribeñas, combina lirismo y fuerza atlética en una expresividad profundamente enraizada en la experiencia vital de los antiguos esclavos llevados a norteamérica. En el primero de sus dos programas dominan las coreografías emblemáticas de su fundador; en el segundo, creaciones recientes que quieren ser complementarias, y ambos incluyen ‘Revelations’, su obra más representada. Alvin Ailey quería promover la danza de raíz afroamericana y consiguió convertir esta compañía en un referente mundial. La actual directora le rinde homenaje a él y a la fiel conservadora de los valores fundacionales, Judith Jameson, así como demostrar la versatilidad de sus bailarines en la interpretación de obras de reciente creación. Y ciertamente, hay que reconocer las excelencia técnica, vibrante vitalidad y cohesión de grupo que se les reconoce en el panorama de la danza contemporánea internacional.

La parte actual del programa incluye tres coreografías recientes sobre músicas de Bach, Ravel y Mahler que a nuestro parecer van creciendo en intensidad para culminar en una cuarta muy original, sobre una canción de la famosa cantautora Joni Mitchell, un logrado ‘pas-à-deux’ de hermosa factura. Fue ‘Many Angels’ (Muchos ángeles), sobre el cuarto movimiento de la Sinfonía n.º 5 de Gustav Mahler, la que nos pareció más lograda.

En la segunda parte histórica, es donde la compañía encuentra su raíz y su filón, con esas ‘Revelations’ (Revelaciones), que rinden tributo a la herencia cultural afroamericana y en la que conviven el ballet clásico, la danza moderna y el jazz, con una transición narrativa que, llevada de la mano del blues y los espirituales negros, parte de la expresión individual para llegar a una catarsis colectiva que expresa la profunda alegría de la liberación del espíritu a través de la fe. Y en la que sus tres coreografías consecutivas basadas en once temas musicales son una explosión de color y frenesí en contraste con las apagas tonalidades que reinaban en la primera fase. Destacaríamos ‘Take me to the water’ (Llévame hasta el agua) por la belleza de su vestuario y la gracia de los movimientos.

Con un aforo algo menos que completo, pero entusiasta en buena medida, la velada dura dos horas y pico, pues se alarga con dos pausas que consumen un tercio del tiempo total. Un gran espectáculo de danza, un interesante contacto con una sobresaliente compañía.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 8

Coreografías: 8

Interpretación: 8

Producción: 8

Programa de mano: 6

Documentación a los medios: 5

Teatro Real

ALVIN AILEY AMERICAN DANCE THEATER

14 a 18 de octubre de 2026, con sesión doble el sábado 17.

Alicia Graf Mack – Directora artística

Matthew Rushing – Director artístico asociado

Clifton Brown – Director de ensayos

Kanji Segawa – Asistente de Dirección de Ensayos y Coordinador/a de Planificación Artística

Bennett Rink – Director general

Bank of America – patrocinador de la gira mundial.

Programa:

–BLINK OF AN EYE

(2011, estreno de la compañía en 2025)

Música Johann Sebastian Bach, Partita para violín solo n.º 2

en re menor, BWV 1004 (Allemanda), Sonata n.º 1 en sol

menor, BWV 1001 (Adagio y presto), interpretada por

Itzhak Perlman

Coreografía Medhi Walerski

Puesta en escena Valentina Scaglia

Vestuario Medhi Walerski

Recreación de vestuario Jon Taylor

Iluminación original Nicole Pearce

–SONG OF THE ANCHORITE (2025)

Música Maurice Ravel, segundo movimiento del Concierto para

piano en sol mayor, interpretado por Avishai Cohen,

Yonathan Avishai, Barak Mori y Ziv Ravitz

Coreografía Jamar Roberts

Vestuario Jon Taylor y Jamar Roberts

Iluminación Joseph Anthony Gaito

El estreno mundial de Song of the Anchorite recibe el apoyo de

Celestine & Howard Campbell Dance.

–MANY ANGELS (2024)

Música Gustav Mahler, cuarto movimiento de la Sinfonía n.º 5

en do sostenido menor, interpretada por la Chicago

Symphony Orchestra y dirigida por Daniel Barenboim

Coreografía Lar Lubovitch

Asistente de coreografía Katarzyna Skarpetowska

Vestuario Harriet Jung, Reid Bartelme

Iluminación Clifton Taylor

Diseño escénico Lar Lubovitch

La creación de Many Angels contó con el apoyo de The Ellen Jewett

and Richard L. Kauffman New Works Endowment Fund.

–A CASE OF YOU (2004, nueva producción en 2025)

Música Joni Mitchell, interpretada por Diana Krall

Coreografía Judith Jamison

Puesta en escena Clifton Brown

Vestuario Jon Taylor

Iluminación Al Crawford

–REVELATIONS

Música tradicional

Coreografía de Alvin Ailey

Decorado y vestuario: Ves Harper

Rediseño de vestuario para Rocka my Soul Costumes: Barbara Forbes

Iluminación: Nicola Cernovitch

+PILGRIM OF SORROW

I Been Buked

(arreglo de Hall Johnson*)

Didn’t My Lord Deliver Daniel

(arreglo de James Miller**)

Fix Me, Jesus

(arreglo de Hall Johnson*)

+TAKE ME TO THE WATER

Processional · Honor, Honor

(adaptación y arreglo de Howard A. Roberts)

Wade in the Water

(adaptación y arreglo de Howard A. Roberts. Fragmento de

Ella Jenkins)

A Man Went Down to the River es una composición original

de Ella Jenkins)

I Wanna Be Ready

(arreglo de James Miller**)

+MOVE, MEMBERS, MOVE

Sinner Man

(adaptación y arreglo de Howard A. Roberts)

The Day is Past and Gone

(arreglo de Howard A. Roberts y Brother John Sellers)

You May Run On

(arreglo de Howard A. Roberts y Brother John Sellers)

Rocka My Soul in the Bosom of Abraham

(adaptación y arreglo de Howard A. Roberts.