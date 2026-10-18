Lamentable navegar por el río Neva

Un montaje de tres actores chilenos que revisa escenas de la compleja obra que interpretaron hace dos décadas, complicándola mucho más con exhibiciones penosas de su evolución posterior, proclamas impostadas contra la cultura burguesa y en pos de la revolución proletaria, y un músico que apenas toca pero ejerce de apuntador eficiente.

Jorge Becker, Trinidad González y Paula Zúñiga estrenaron ‘Neva’, de Guillermo Calderón, en 2006, y estuvieron años de gira exitosa por esos mundos. Les ofrecieron reponerla trece años después de la última función de Neva, y se lanzaron a revisarla desde su condición actual. Jorge había sufrido en 2016 una leucoencefalopatía, un virus que ataca al cerebro, y a raíz de lo cual quedó con una condición de discapacidad múltiple irreversible. Esto le causó severas secuelas físicas, dejándolo con limitaciones en el habla, la movilidad y la vista. Trinidad ahora dirigía y Paula era una especie de psicoterapeuta espiritual, ambas tenían mucho que reivindicarse. En cuanto a Becker su presencia en escena introducía un factor emotivo de alto voltaje y atracción: ‘Navegar por el Neva’ se estrenó en octubre de 2024 en el Teatro Nacional Chileno; dicen que conserva un 70% del texto original de Guillermo Calderón y del montaje tal como fue, mientras que el otro 30% son textos escritos por Jorge y momentos de improvisación ya más o menos fijados, donde intentan recordar la obra. Y añadieron un cuarto personaje, el músico Tomás González.

Una idea muy ambiciosa, alambicado ejercicio de superposiciones que roza lo inintelibigible si no se lo desmenuzamos como estamos haciendo con circunstancias temporales y personales, y que resulta desgraciadamente en un bodrio mayúsculo que de remate aumenta su duración anunciada en media hora de estupideces sin cuento. Se atisba que en 1905 en San Petersburgo, mientras se representa en el gran teatro una obra de Antón Chéjov tiene lugar en las calles el estallido revolucionario del llamado ‘Domingo Sangriento’, el 22 de enero, cuando la Guardia Imperial dispara contra la multitud causando 96 muertos y unos 333 heridos según el régimen zarista, y entre 1000 y 2000 muertos y varios miles de heridos según estimaciones independientes, aunque la oposición dirá que los fallecidos superaron los 4000. Se atisba que ocurre seis meses después de la muerte real del autor con 44 años y de tuberculosis, y que está interpretando la obra la actriz Olga Leonárdovna Knipper-Chéjova, su viuda, papel que hace Trinidad González, mientras reconstruyen los últimos momentos del escritor que interpreta Jorge Becker, y Paula Zúñiga hace de Masha, la devota hermana de Antón a ratos y en otros ratos, del doctor que atiende al moribundo.

La agonía del escritor ruso en 1904, la función de 1905 en plenos disturbios en San Petersburgo, y el presente en el escenario forman un galimatías que los actores metidos a directores no consiguen desenredar si no se facilita un libro de instrucciones previo. La pregunta original de ‘Neva’ sobre el arte en un mundo en crisis se mantiene, ‘pero si entonces pensábamos que el arte era importante, hoy creemos que es fundamental. Frente a la decepción política, nos aferramos a la fuerza del arte. Cómo dice Paula: el arte es una herramienta de salud, de democracia, de comprensión, de liberación. Por eso, esta nueva versión de Neva no solo revisita una obra: la transforma y la resignifica completamente’, explicaba Trinidad: ‘Nuestra misión era sencilla, revisar ‘Neva’ y hacer cinco funciones. Pero en el proceso, nació una cosa nueva tan potente como lo fue el original. Tuvimos dos temporadas, y muchas personas nos dijeron que incluso les impactó más que la primera, porque esta versión tiene más capas. No solo por la nueva condición de Jorge, sino también por el paso del tiempo para todos nosotros’.

Las dos actrices sobreactúan inmisericordes. Tomás González cumple. Jorge Becker es él, en un emocionante despliegue de sus limitaciones de movilidad, visión y lenguaje, que de forma imperdonable no se han explicado al público-; ha logrado mantenerse activo y ha regresado al teatro, adaptando su realidad física al escenario. Sus dolencias son parte central de la puesta en escena ‘para visibilizar cómo su cuerpo, su memoria y su capacidad de comunicación se transformaron tras la enfermedad’. ¿Es lícito usarlo para buscar el favor y la empatía del público? Cada uno juzgará. Jorge también ha participado en los últimos tiempos en ‘Cerebro’, un montaje enfocado expresamente en reflexionar sobre el cerebro humano y las secuelas neurológicas con las que convive.

Se anuncia una duración de 1,10 y realmente dura 1,40, y para colmo esa media hora de propina es una verdadera insensatez, un abuso por parte de la compañía; y del teatro por no advertirlo a los espectadores. Es por desgracia frecuente que las obras se alarguen a veces diez minutos sobre el horario previsto… Pero, media hora nunca lo habíamos visto en dos décadas.

El descuidado programa de mano y la falta de documentación a los medios deben señalarse. La pieza se presentará en el Lliure de Barcelona a partir del 27 de octubre de 2026. No diremos nada más.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 5

Texto, 5

Dirección, 4

Escenografía, 4

Interpretación, 6

Producción, 5

Programa de mano, 3

Documentación a los medios, n/h

Teatros del Canal – Sala Negra

NAVEGAR POR EL NEVA

La obra ‘Neva’ de Guillermo Calderón adaptada por el elenco

Del 13 al 18 de octubre de 2026

Dirección: Trinidad González, Paula Zúñiga, Jorge Becker y Tomás González

Elenco: Jorge Becker, Trinidad González, Paula Zúñiga y Tomás González

Composición musical: Tomás González

Diseño integral: Jorge Becker, Trinidad González, Paula Zúñiga y Tomás González

Diseño Iluminación y vestuario: Jorge Chino González

Con la colaboración de: Globo Rojo Films, DIRAC del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile.

Canal Hispanidad de los Teatros del Canal.