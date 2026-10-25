Aión, insistencia en la Compañía Nacional de Danza

Con este triple programa la CND persevera en trabajar hitos del pasado sentando las bases técnicas y emocionales que le permitan acceder a retos inéditos. Juntando a Marius Petipa, Jiří Kylián y William Forshythe la compañía avanza lento y ojalá que seguro.

Aión en griego clásico significa fuerza vital, duración de la vida, era o eternidad. En la mitología, Aión es la personificación del tiempo ilimitado, cíclico y eterno, frente a Cronos, que representa el tiempo lineal, medible y cronometrado. Nuestra vida no solo discurre en Cronos: el Kairós nos abre a la inspiración y la creatividad, mientras que el Aión es el tiempo del espíritu, la interioridad y la conexión con lo divino.

La directora Muriel Moreno dice que el programa se articula como una exploración del tiempo a través del cuerpo, un tiempo que no avanza, sino que permanece, se transforma y reaparece. Arraigado en la técnica clásica, el programa traza un recorrido donde la forma se despliega, se tensiona y se reconfigura. Desde la precisión y el orden de Paquita, pasando por la dimensión más íntima y sensorial de Petite mort, hasta la energía y la fisicalidad de The Second Detail, el movimiento se presenta como un proceso continuo. Lejos de una lectura lineal, AIÓN propone un espacio donde pasado, presente y futuro coexisten. Un territorio donde la tradición, la ruptura y la trascendencia no se suceden, sino que se superponen. Una experiencia en la que el movimiento no termina, sino que permanece.

Paquita (1846) es un ballet-pantomima en dos actos y tres escenas ambientado en la Zaragoza ocupada por las tropas de Napoleón, aunque realmente cueste creerlo. comparte con su Don Quijote y otras obras anteriores del mítico Marius Petipa el gusto por lo español que el coreógrafo franco-ruso cultivó durante su permanencia en España. Uno de los mayores atractivos de este ballet es la sutileza de la coreografía sin la menor referencia folclórica, que destaca por su elegancia y la gracia que impregnan hasta las más complejas dificultades técnicas. El grand pas classique se estructura con un pas de trois, cuatro variaciones solistas y un paso a dos que, con el prólogo y la coda, ofrecen un amplio margen de lucimiento a la pareja protagonista y al resto del elenco. El argumento original de Paquita trata del romance, aparentemente imposible, entre una gitana española y un oficial napoleónico, pero es sobre todo un ballet femenino, concediendo al cuerpo de baile bastante protagonismo.

Jirí Kylián creó ‘Petite mort’ (1991) especialmente para el Festival de Salzburgo con motivo del segundo centenario de la muerte de Mozart, sobre los movimientos lentos de dos de sus conciertos para piano más populares. La coreografía reúne a seis hombres, seis mujeres y seis floretes. Los floretes cumplen la función de auténticos compañeros de danza y, en ocasiones, parecen más indómitos y obstinados que un compañero de carne y hueso. Su presencia visualiza un simbolismo que tiene mayor peso que una narrativa lineal. La agresividad, la sexualidad, la energía, el silencio, el sinsentido cultivado y la vulnerabilidad desempeñan un papel fundamental en la obra. Petite mort, que literalmente significa «pequeña muerte», es una expresión utilizada en francés y en árabe como una metáfora del orgasmo.

En cuanto a ‘The second detail’ (1991), William Forsythe se reafirma como poco convencional, complejo, lúdico y muy físico. Con su impresionante técnica y su amor por el movimiento por sí mismo, esta pieza permite al público relajarse y abrazar el evidente disfrute de los bailarines. El deleite desenfrenado es bienvenido en el contexto de esta obra poderosa y cargada de energía, en la que se celebra al máximo el potencial del cuerpo balletístico.

Puede decirse que la CND se muestra conjuntada y con buen nivel técnico; quizás haya algo en la expresividad de los danzantes que deba mejorarse, pero solistas y cuerpo de baile estuvieron notables. Puede decirse también que la velada no nos emocionó y que resultó excesivamente prolongada entre interminables salidas a saludar y dos intermedios que duplicaron la duración y afectaron a la concentración necesaria en una propuesta inclinada a lo conceptual sobre lo meramente placentero. Puede decirse también que Paquita es un largo despliegue de habilidades que resulta vacío, y que se estrenó con dirección artística de Maya Plisétskaya en 1988 y la presencia de la actual directora de la CND en el elenco. También digamos que el primer movimiento de Petite mort fue muy inferior al segundo y que los juegos malabares con los florines no nos interesaron. En cuanto a la tercera y más interesante parte de Aión, consistía en una repetición (ver nuestra reseña) de la que ya habían ofrecido hace siete meses en el programa ‘ROM – Range of Motion’ junto a Become, de Johan Inger. Una repetición tan seguida no la entendemos y no se nos explica la razón.

En resumen, la nueva propuesta de la CND nos deja un tanto perplejos. Tocaba ya un desafío mayor, pues su directora cumple ya dos años al frente de la compañía. Junto al cuidado de la base clásica, también anhelamos piezas novedosas, innovadoras, más riesgo.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 7

Puesta en escena: 7

Interpretación: 7

Producción: 7

Programa de mano: 8

Documentación a los medios: 7

CND

Teatro de la Zarzuela

Del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026

AIÓN

-PAQUITA – Marius Petipa y Joseph Mazilier (pas de trois)

-PETITE MORT – Jiří Kylián

-THE SECOND DETAIL – William Forsythe

Orquesta de la Comunidad de Madrid ORCAM

Daniel Capps, director musical

Gustavo Díaz-Jerez, pianista solista (Petite Mort)

Duración con descansos: 2 horas.

PAQUITA – Grand pas classique

Coreografía: Marius Petipa y Joseph Mazilier (pas de trois)

Puesta en escena (1988): Azari Plisetski, Valentina Savina

Música: Édouard Deldevez (1817-1897), Ludwig Minkus (1826-1917)

Músicas añadidas: Adolphe Adam, Cesare Pugni, Yuli Gerber, Alexei Papkov

Diseño de iluminación: Juan Carlos Gallardo

Diseño de vestuario: Tania Bakunova

Duración: 30 minutos

Estreno absoluto por la compañía del Gran Teatro de San Petersburgo en el Teatro Mariinsky, San Petersburgo (Rusia), el 27 de diciembre de 1881.

Estreno por la Compañía Nacional de Danza (Ballet del Teatro Lírico Nacional) en el Teatro de la Zarzuela, Madrid (España), el 19 de noviembre de 1988.

PETITE MORT

Coreografía: Jirí Kylián

Música: Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano en La mayor (KV 488), Adagio

Concierto para piano en Do mayor (KV 467), Andante

Pianista solista: Gustavo Díaz-Jerez

Diseño de escenografía: Jirí Kylián

Diseño de vestuario: Joke Visser

Diseño de iluminación: Jirí Kylián (concepto), Joop Caboort (realización)

Asistentes coreográficos: Urtzi Aranburu, Shirley Essboom

Duración: 14 minutos 20 segundos

Estreno absoluto por el Nederlands Dans Theater I en el Festival de Salzburgo, Austria, el 23 de agosto de 1991.

Estreno por la Compañía Nacional de Danza en el Palacio de Festivales de Cantabria, Santander (España), el 16 de noviembre de 1995.

THE SECOND DETAIL

Coreografía: William Forshythe

Música: Thom Willems

Diseño de escenografía, iluminación: William Forsythe

Diseño de vestuario: Yumiko Takeshima e Issey Miyake (vestido blanco)

Puesta en escena: Stefanie Arndt, Amy Raymond

Realización de vestuario: Iñaki Cobos

Duración: 22 minutos

Estreno absoluto por el Ballet Nacional de Canadá en O´Kefee Centre (actual Meridian Hall), Toronto (Canadá), el 20 de febrero de 1991.

Estreno por la Compañía Nacional de Danza en Teatros del Canal, Madrid (España), el 12 de marzo de 2026.

ELENCOS

PAQUITA

Hamin Park, Thomas Giugovaz,

Laura Pérez Hierro, Celia Dávila, Daniel Lozano

Natalia Muñoz, Daniella Oropesa, Ayuka Nitta, Francesca Sari

Samantha Vottari, Emma Cámara, Nora Peinador, Sara Khatiboun, María Muñoz, Akane Kogure, Margarida Canto e Castro, Tamara Juárez

PETITE MORT

Pauline Perraut – Ion Agirretxe

Cristina Casa – Yanier Gómez Noda

Elisa Ghisalberti – Erez Ilan

Mariavittoria Muscettola – Alessandro Riga

Kayoko Everhart – Benjamin Poirier

Mar Aguiló – Gaizka Morales

THE SECOND DETAIL

Elisa Ghisalberti, Pauline Perraut, Mariavittoria Muscettola, Ayuka Nitta, Samantha Vottari, Laura Pérez Hierro, Elisabet Biosca, Erez Ilan, Tomás Sanza, Felipe Domingos, Rubén Vaquero, Thomas Giugovaz, Gianmarco Moscino, Slhomi Shlomo Miara

LOS PASOS INVISIBLES

En un recorrido de media hora, los participantes conocen las claves del programa en cartel de la mano de sus intérpretes, además de adentrarse en diversos espacios del teatro que nos acoge en gira.

Para inscribirse es necesario contar con entrada para la función del día solicitado (viernes, sábados o domingos, 23, 24, 25, 30, 31 de octubre o 1 de noviembre), que se debe enviar adjunta en un correo electrónico dirigido a [email protected], indicando el día de función junto con el nombre completo del solicitante y acompañante, en su caso.

Actividad divulgativa gratuita, hasta completar aforo.

Horario: viernes y sábados a las 18:15h; domingos a las 16:45h.

Duración: 30 minutos.