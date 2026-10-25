Moscú no existe, Chéjov embarullado

El dramaturgo ruso ya está en los altares y basta citarlo para generar interés. Pero en su nombre se cometen no pocas tropelías y la que vamos a comentarles suma y sigue. Atrevida síntesis de sus obras en una floja producción que decepciona en todos los aspectos, especialmente en la trivialización de las ideas del autor y en su ‘actualización’ hacia la tan traída y llevada especulación inmobiliaria.

Santiago Sánchez dice que su texto no es una reconstrucción histórica, sino una síntesis eléctrica [quizás mejor ecléctica] de las cuatro obras cumbre de Antón Chéjov: Tío Vania, La gaviota, Las tres hermanas y El jardín de los cerezos: se adentra en la pérdida de los sueños, la ansiedad y el cinismo de una sociedad que —exactamente igual que la nuestra— sigue tomando el té mientras el mundo arde, esperando un tren que nunca llega mediante cuatro voces, la de Iván, el hombre de mediana edad que, por cumplir minuciosamente con lo que le han dicho, se da cuenta de que ha olvidado vivir; la de Aleksei, el emprendedor que, viniendo de la nada, ha conseguido un éxito basado en la compraventa de todo para evitar enfrentarse a su propio vacío existencial; la de Ania, la joven artista precarizada a la que convencieron de que sus sueños se harían realidad, y que ahora es víctima de una resistencia no siempre sana; y la de Anfisa, símbolo de los cuidados invisibles y víctima de una sociedad que desecha implacablemente a quien ya no sirve a sus intereses.

Cogiendo de aquí y de allá, mezclando personajes y diálogos, y entre piruetas espaciotemporales la compañía valenciana L’Om Imprebís dice haber aplicado la experiencia de cuarenta años uniendo fuerzas de nuevo con el referente francés del teatro de improvisación. Son asuntos de la trastienda teatral, de cómo se construye una obra sin texto fijado de antemano, pero por bientencionado que sea lo que importa es el resultado. La puesta en escena es muy precaria y los recursos -excesivo movimiento de mamparas y puertas, gaviota sanguinolenta, dibujo en directo, carricoche familiar de Ania- son contraproducentes. En cuanto a la dirección actoral, parece dejada en manos de los actores, y solo Pilar Martínez como la anciana sirvienta resulta gestual y modalmente coherente. No está mal y tiene madera Beatriz Casanova, aunque trasmite bisoñez inestable. Carlos Montoliu representa un mal sucedáneo del tío Vania, y finalmente Víctor Lucas se encarga de un Aleksei tan caricaturizado que no resulta un joven emprendedor sino un chaval tontorrón en pantalón corto.

Es una verdadera pena constatar este bajón en una compañía que comenzó improvisando en escena, pero que ya en 2012 hizo una versión estupenda de Tío Vania para la que no ahorramos elogios en su momento (ver nuestra reseña); que en coproducción presentó una comedia de actualidad política en 2013 –‘Transición‘- que no estaba mal; que en 2021 volvieron sobre Chéjov con ‘Tu mano en la mía’, a partir de la correspondencia del escritor con Olga Knipper, pero que en 2024 ya desbarraba en este mismo teatro (ver nuestra opinión) con una obrilla de Dario Fo y Franca Rame, y en 2025 con ‘Hoy no estrenamos’, otra pifia (así la reseñamos entonces). Sin embargo, es una compañía que se ha asegurado un sitio en el panorama teatral, que hace giras productivas, y goza de buenas críticas. El éxito es caprichoso, ya se sabe, y su fórmula popular, populista y hasta populachera, gusta. Pero no es Chéjov, es un sucedáneo.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 4

Versión, 5

Dirección, 5

Interpretación, 6

Escenografía, 4

Producción, 5

Teatro Fernán Gómez – Sala Jardiel Poncela

‘Moscú no existe’

L’Om Imprebís sobre textos de Antón Chéjov

Del 8 de octubre al 8 de noviembre de 2026

Dirección de escena: Michel Lopez y Santiago Sánchez

Intérpretes: Carles Montoliu, Víctor Lucas, Pilar Martínez, Beatriu Casanova

Escenografía: Dino Ibáñez & Los Reyes del Mambo (Soluciones escénicas)

Vestuario: Gabriela Salaverri

Iluminación: Félix Garma

Video: Amador Artiga

Prensa y comunicación: María Díaz

Dirección de producción: Camino Lapresta

Ayudantía de producción: Marisa Noguera

Espectáculo creado en Residencia con Off Teatro

Producción: L’Om Imprebís

De martes a domingo a las 19:30 horas.

Entrada general – 20€.