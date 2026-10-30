Madrid en su siglo de oro

‘Crisol de destinos y desembarco de genios’, se subtitula esta exposición que nos traslada al Madrid de los Austrias, en los siglos XVI y XVII, donde el esplendor y dinamismo de la Corte convierten a la urbe en la gran capital europea. Situada a unos metros de la Puerta del Sol, la propuesta va a estar abierta dos meses; es modesta, pequeña e incompleta, pero debería ser permanente, ampliada y convertirse en visita obligada de todo el que llega como mínimo tributo a aquella etapa gloriosa.

Comisariada por Carmen Sanz Ayán, la muestra reúne unos setenta testimonios, incluyendo pintura, documentos históricos, numismática, textiles, mobiliario y artes decorativas, aunque en el conjunto destacan dos excelentes audiovisuales. Es un recorrido transversal con secciones como el corazón de un imperio global, centro financiero, innovaciones y desafíos, fiestas y celebraciones. Está bien desplegada y explicada y puede ejercer de aprovechado descanso para los visitantes del centro de la ciudad.

El Siglo de Oro español transformó por completo el panorama cultural, artístico y literario de siglos XVI y XVII. Fue un período de genialidad creativa auspiciado por el poder político y militar de la Monarquía Hispánica que irradiaba a todos los continentes y de todos lados trajo influencias y mestizajes a la corte madrileña. Cuando en 1561 Felipe II trasladó la corte a Madrid, la villa experimentó una transformación sin precedentes y se convirtió en el corazón de un imperio global, que abarcaba territorios en Europa, América y Asia. Las rutas de la Carrera de Indias y del Galeón de Manila permitieron el intercambio de mercancías, dinero, personas e ideas en todo el mundo. Esta corte global ejercería una poderosa fuerza de atracción para hombres y mujeres procedentes de lugares lejanos y distinta condición social, cuyo propósito era buscar éxito y reconocimiento bien en la corte, en el mundo de las finanzas o en el comercio, servir en el ejército, realizar una función diplomática o dedicarse a las artes y las letras.

El Madrid del Siglo de Oro se convirtió en un imán para literatos, artistas y científicos. Ingenieros como Juanelo Turriano o Cosme Lotti, y médicos de renombre como Andrea Vesalio o Francisco Hernández visitaron o se instalaron en la corte, donde destacaban instituciones como la Universidad de Alcalá de Henares o la Academia de Matemáticas fundada por Felipe II. El establecimiento o la estancia temporal de nobleza de corte, banqueros y comerciantes sirvió como motor y mecenazgo de academias literarias y corrales de comedias que atrajeron o generaron el talento de literatos de reconocimiento universal convirtiendo a Madrid en epicentro de las letras hispánicas.

El teatro, fue su seña de identidad y la del Siglo de Oro, y a las innovaciones e ingenios técnicos asociados al mismo. El teatro comercial floreció en los corrales de comedias y teatros, como el de la Cruz, el de El Príncipe o el corral de comedias de Alcalá de Henares. Por su parte, las fiestas de Madrid del Siglo de Oro fueron un reflejo de la cultura popular y de élite, fusionando ocio, religión y política. Las fiestas cortesanas organizadas no solo con una función lúdica, sino para fortalecer la imagen de la monarquía, salieron a la calle e impregnaron la cultura popular. La fiesta del Corpus Christi fue quizás la más celebrada. Sus danzas, procesiones, autos sacramentales y personajes como La Tarasca, personaje mitológico de origen francés que tenía cabeza de león con orejas de caballo, torso de buey, seis patas como las de un oso, caparazón de tortuga y cola de saurio terminada en un aguijón de escorpión. También hay sitio en la exposición para contarnos algunos de los platos de entonces que han perdurado en la tradición gastronómica madrileña.

En fin, un breve y entretenido repaso del Madrid de hace cuatro siglos que los organizadores creen que demuestra que la huella del Siglo de Oro impregna el patrimonio material e inmaterial madrileño, trascendiendo en el tiempo.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 8

Despliegue: 7

Comisariado: 6

Programa de mano: no hay

Catálogo: 8

Documentación a los medios: 6

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

MADRID EN EL SIGLO DE ORO

Crisol de destinos y desembarco de genios

29 de septiembre – 2 de diciembre 2026

Organizada por Subdirección General de Patrimonio Histórico

Colabora Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Comisaria principal Carmen Sanz Ayán

Vicecomisarias Alejandra Franganillo Álvarez y Cristina Hernández Casado

Calle Alcalá, 13 (Metro Sol)

Martes – sábados | 10-19h

Domingos y festivos|10-15h

Visitas guiadas | jueves 17:30h| viernes 16:30h y 17:30h| sábados y domingos 10:30h, 11:30h y 12:30h.