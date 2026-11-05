‘Kurios’, un deslumbrante gabinete de curiosidades

Este impresionante espectáculo lleva más de una década girando por todo el mundo. Un enorme equipo técnico y artístico despliega habilidades pasmosas en una producción de complejidad perfecta. Y es que el Cirque du Soleil es probablemente la multinacional del espectáculo más potente y global de nuestros días.

‘Kurios: Cabinet of Curiosities’ se estrenó en 2014 en Canadá. Es la historia de un inventor que a finales del siglo XIX idea una máquina que desafía las leyes del tiempo, el espacio y la dimensión. Y a medida que reinventa todo lo que lo rodea se le unen personajes de otra dimensión que interactúan con él.En su gabinete de curiosidades más grande que la vida, el Buscador está convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos. Una colección de personajes sobrenaturales entra repentinamente en su mundo mecánico improvisado. Cuando las extravagantes apariciones ponen patas arriba el mundo del Buscador con un toque de poesía y humor en un intento por encender su imaginación, sus curiosidades cobran vida una a una ante sus propios ojos. Qué pasaría si, al involucrar nuestra imaginación y abrir nuestras mentes, pudiéramos entrar en un mundo mágico: pues es a eso lo que quiere responder este espectáculo.

La palabra kurios procede del griego clásico y significa «señor», «dueño», «amo» o «maestro». De esta palabra deriva la famosa expresión «Kyrie eleison» («Señor, ten piedad») utilizada en las liturgias cristianas. El espectáculo sde enmarca en la estética steampunk, una fusión del maquinismo se la revolución industrial del del siglo XIX con ciberpunk, la ciencia ficción de finales del XX. La banda sonora en directo fusiona el jazz con el electro swing y está a la altura del evento.

Este Circo del Sol fue fundado en 1984 por dos antiguos artistas callejeros cuyos espectáculos combinan música, danza y actos circenses que incluyen contorsionismo, danza aérea, malabarismo, acrobacias y gimnasia sobre trapecios, alambres o cuerdas, trampolines y mas, y sus más de cuarenta producciones se caracterizan por tener una trama como hilo conductor de la producción, se han presentado en más de 300 ciudades y son vistas anualmente hasta por once millones de personas. Otros productos y servicios de la empresa incluyen películas y series de televisión, contenido multimedia para eventos públicos y privados, programas sociales, videojuegos, y hasta un enorme muestrario comercial de productos de consumo. En 2020 rescindió los contratos del 95% de su personal debido a la pandemia del covid y entró en quiebra. Pertenece actualmente a un fondo de inversión internacional tras la venta de la participación mayoritaria por parte de su fundador, el TPG Capital estadounidense) que posee el 60% de las acciones. El conglomerado empresarial chino Fosun International es propietario del 20%, y la Caisse de dépôt et placement du Québec (fondos de pensiones de Canadá) posee el 20% restante. Cada año son realizados al menos 270 espectáculos en todo el mundo, tiene cuatro mil empleados y unos mil trescientos artistas.

En el estreno de este miércoles el lleno era completo y los espectadores formaban riada desde una hora antes del comienzo. Hubo alfombra roja de vips y generosa invitación a todos los asistentes de vino y cava en abundancia. 2600 espectadores consumiendo palomitas de maíz a toda mecha aplaudieron sin cesar y aguantaron impertérritos hasta casi las once de la noche. Por nuestra parte, ya tan baqueteados, no pudimos pasar del intermedio, pero quedamos igual de fascinados.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 9

Puesta en escena: 9

Nivel artístico: 9

Producción: 9

Programa de mano: n/h

Documentación a los medios: n/h

Escenario Puerta del Ángel (Recinto Ferial de la Casa de Campo)

CIRQUE DU SOLEIL

KURIOS

Hasta el 27 de diciembre de 2026

Duración 125 min, que incluyen un intervalo de 25 min

Precio a partir de 47,70 €

Equipo creativo

Director Michel Laprise

Director de Creación Chantal Tremblay

Escenógrafo Stéphane Roy

Compositores Raphaël Beau, Bob & Bill (Guy Dubuc y Marc Lessard)

Diseñador de vestuario Phiple Guillotel

Diseñador de iluminación Martin Labrecque

Coreógrafos Sidi Larbi Cherkaoui – Yaman Okur

Coreógrafos acrobáticos Andrea Ziegler, Ben Potvin, Susan Gaudreau

Diseñador de sonido Jacques Boucher, Jean-Michel Caron

Diseñador de maquillaje Eleni Uranis

Diseñadores de rendimiento acrobático Rob Bollinger, Germain Guillemot, Boris Verkhovsky

Diseñador de aparejos Danny Zen

Gerente de producción Gabriel Pinkstone

Director de producción y productor ejecutivo Charles Joron

Guía creativa Jean-François Bouchard

Personajes

El Científico: David García (España)

Sr. Microcosmos: Mathieu Hubener (Francia)

Nico, El hombre acordeón: Joe Roberts (Reino Unido)

Klara, El telégrafo de lo invisible: Mayuko Nishio (Japón)

Cosmolito: Miguelito (Perú)

Sincronización del Caos de 1900 / Malabarismo

Jose Vazquez (México)

Dúo De Cuna

Volodymyr Klavdich (Ucrania), Ekaterina Evdokimova (Rusia)

Bicicleta Aérea

Anne Weissbecker (Francia)

Circo invisible / Número cómico

Facundo Gimenez (Argentina)

Contorsionismo

Azzaya Ariunbold (Mongolia), Ayagma Tsybenova (Rusia),

Oyun-Erdene Baljinnyam (Mongolia), Doljin Batsukh (Mongolia)

El mundo invertido / Equilibrio sobre manos

Antonio Vargas Montiel (España)

Rola Bola

James Gozalez (Colombia)

INTERMEDIO

Acro Net

Benjamin Anikine (Francia), Victor Degtyarev (Rusia), Mathias Guillouart (Francia), Mathieu Hubener (Francia),

Joe McAdam (Reino Unido), Yasha Rakitski (Bielorrusia)

Correas Aéreas

Darián Cobas Vargas (Cuba), Ilya Salmov (Rusia)

Yo-Yos

Tomiyuki Watanabe (Japón)

Teatro de manos

Joe Roberts (Reino Unido)

Banquine

Egor Anisimov (Rusia), Nikolay Astashkin (Rusia), Pavel Gubskii (Rusia),

Roman Kenzhayev (Kazajistán), Sergey Kudryavtsev (Rusia), Katia Murashko (Bielorrusia),

Sultanbek Naisbayev (Kazajistán), Ilyas Nasypbekov (Rusia), Serguei Okhai (Ucrania), Dmitrii Parfenov (Rusia),

Elizaveta Pikalova (Rusia), Danil Plokhoi (Rusia), Igor Tarapat (Rusia),

Roman Zhuravlev (Rusia), Nikita Zhestovskii (Rusia)

Músicos

Acordeón: Christelle Harau (Francia)

Director de banda, bajo y contrabajo: Michael Hachey (EE UU)

Violonchelo, teclado: Amanda Zidow (EE UU)

Batería, percusión manual: Steve Weiss (EE UU)

Cantante, Bella Donna, Danza de manos: Tamara Dikyovà (Eslovaquia)

Guitarra, bajo: Bruno Pitarch (España)

Violín: Cyril Zardé (Francia).