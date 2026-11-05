‘Kurios’, un deslumbrante gabinete de curiosidades

Este impresionante espectáculo lleva más de una década girando por todo el mundo. Un enorme equipo técnico y artístico despliega habilidades pasmosas en una producción de complejidad perfecta. Y es que el Cirque du Soleil es probablemente la multinacional del espectáculo más potente y global de nuestros días.
‘Kurios: Cabinet of Curiosities’ se estrenó en 2014 en Canadá. Es la historia de un inventor que a finales del siglo XIX idea una máquina que desafía las leyes del tiempo, el espacio y la dimensión. Y a medida que reinventa todo lo que lo rodea se le unen personajes de otra dimensión que interactúan con él.En su gabinete de curiosidades más grande que la vida, el Buscador está convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos. Una colección de personajes sobrenaturales entra repentinamente en su mundo mecánico improvisado. Cuando las extravagantes apariciones ponen patas arriba el mundo del Buscador con un toque de poesía y humor en un intento por encender su imaginación, sus curiosidades cobran vida una a una ante sus propios ojos. Qué pasaría si, al involucrar nuestra imaginación y abrir nuestras mentes, pudiéramos entrar en un mundo mágico: pues es a eso lo que quiere responder este espectáculo.
La palabra kurios procede del griego clásico y significa «señor», «dueño», «amo» o «maestro». De esta palabra deriva la famosa expresión «Kyrie eleison» («Señor, ten piedad») utilizada en las liturgias cristianas. El espectáculo sde enmarca en la estética steampunk, una fusión del maquinismo se la revolución industrial del del siglo XIX con ciberpunk, la ciencia ficción de finales del XX. La banda sonora en directo fusiona el jazz con el electro swing y está a la altura del evento.
Este Circo del Sol fue fundado en 1984 por dos antiguos artistas callejeros cuyos espectáculos combinan música, danza y actos circenses que incluyen contorsionismo, danza aérea, malabarismo, acrobacias y gimnasia sobre trapecios, alambres o cuerdas, trampolines y mas, y sus más de cuarenta producciones se caracterizan por tener una trama como hilo conductor de la producción, se han presentado en más de 300 ciudades y son vistas anualmente hasta por once millones de personas. Otros productos y servicios de la empresa incluyen películas y series de televisión, contenido multimedia para eventos públicos y privados, programas sociales, videojuegos, y hasta un enorme muestrario comercial de productos de consumo. En 2020 rescindió los contratos del 95% de su personal debido a la pandemia del covid y entró en quiebra. Pertenece actualmente a un fondo de inversión internacional tras la venta de la participación mayoritaria por parte de su fundador, el TPG Capital estadounidense) que posee el 60% de las acciones. El conglomerado empresarial chino Fosun International es propietario del 20%, y la Caisse de dépôt et placement du Québec (fondos de pensiones de Canadá) posee el 20% restante. Cada año son realizados al menos 270 espectáculos en todo el mundo, tiene cuatro mil empleados y unos mil trescientos artistas.
En el estreno de este miércoles el lleno era completo y los espectadores formaban riada desde una hora antes del comienzo. Hubo alfombra roja de vips y generosa invitación a todos los asistentes de vino y cava en abundancia. 2600 espectadores consumiendo palomitas de maíz a toda mecha aplaudieron sin cesar y aguantaron impertérritos hasta casi las once de la noche. Por nuestra parte, ya tan baqueteados, no pudimos pasar del intermedio, pero quedamos igual de fascinados.
Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)
Interés: 9
Puesta en escena: 9
Nivel artístico: 9
Producción: 9
Programa de mano: n/h
Documentación a los medios: n/h
Escenario Puerta del Ángel (Recinto Ferial de la Casa de Campo)
CIRQUE DU SOLEIL
KURIOS
Hasta el 27 de diciembre de 2026
Duración 125 min, que incluyen un intervalo de 25 min
Precio a partir de 47,70 €
Equipo creativo
Director Michel Laprise
Director de Creación Chantal Tremblay
Escenógrafo Stéphane Roy
Compositores Raphaël Beau, Bob & Bill (Guy Dubuc y Marc Lessard)
Diseñador de vestuario Phiple Guillotel
Diseñador de iluminación Martin Labrecque
Coreógrafos Sidi Larbi Cherkaoui – Yaman Okur
Coreógrafos acrobáticos Andrea Ziegler, Ben Potvin, Susan Gaudreau
Diseñador de sonido Jacques Boucher, Jean-Michel Caron
Diseñador de maquillaje Eleni Uranis
Diseñadores de rendimiento acrobático Rob Bollinger, Germain Guillemot, Boris Verkhovsky
Diseñador de aparejos Danny Zen
Gerente de producción Gabriel Pinkstone
Director de producción y productor ejecutivo Charles Joron
Guía creativa Jean-François Bouchard
Personajes
El Científico: David García (España)
Sr. Microcosmos: Mathieu Hubener (Francia)
Nico, El hombre acordeón: Joe Roberts (Reino Unido)
Klara, El telégrafo de lo invisible: Mayuko Nishio (Japón)
Cosmolito: Miguelito (Perú)
Sincronización del Caos de 1900 / Malabarismo
Jose Vazquez (México)
Dúo De Cuna
Volodymyr Klavdich (Ucrania), Ekaterina Evdokimova (Rusia)
Bicicleta Aérea
Anne Weissbecker (Francia)
Circo invisible / Número cómico
Facundo Gimenez (Argentina)
Contorsionismo
Azzaya Ariunbold (Mongolia), Ayagma Tsybenova (Rusia),
Oyun-Erdene Baljinnyam (Mongolia), Doljin Batsukh (Mongolia)
El mundo invertido / Equilibrio sobre manos
Antonio Vargas Montiel (España)
Rola Bola
James Gozalez (Colombia)
INTERMEDIO
Acro Net
Benjamin Anikine (Francia), Victor Degtyarev (Rusia), Mathias Guillouart (Francia), Mathieu Hubener (Francia),
Joe McAdam (Reino Unido), Yasha Rakitski (Bielorrusia)
Correas Aéreas
Darián Cobas Vargas (Cuba), Ilya Salmov (Rusia)
Yo-Yos
Tomiyuki Watanabe (Japón)
Teatro de manos
Joe Roberts (Reino Unido)
Banquine
Egor Anisimov (Rusia), Nikolay Astashkin (Rusia), Pavel Gubskii (Rusia),
Roman Kenzhayev (Kazajistán), Sergey Kudryavtsev (Rusia), Katia Murashko (Bielorrusia),
Sultanbek Naisbayev (Kazajistán), Ilyas Nasypbekov (Rusia), Serguei Okhai (Ucrania), Dmitrii Parfenov (Rusia),
Elizaveta Pikalova (Rusia), Danil Plokhoi (Rusia), Igor Tarapat (Rusia),
Roman Zhuravlev (Rusia), Nikita Zhestovskii (Rusia)
Músicos
Acordeón: Christelle Harau (Francia)
Director de banda, bajo y contrabajo: Michael Hachey (EE UU)
Violonchelo, teclado: Amanda Zidow (EE UU)
Batería, percusión manual: Steve Weiss (EE UU)
Cantante, Bella Donna, Danza de manos: Tamara Dikyovà (Eslovaquia)
Guitarra, bajo: Bruno Pitarch (España)
Violín: Cyril Zardé (Francia).