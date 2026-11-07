‘Yerma’, tremendismo lírico ya secular

Esta obra regresa al Teatro Español 92 años después de su estreno en una propuesta de Eduardo Vasco, su director, muy lograda escénica y actoralmente. Es el drama de una casada que no puede tener el hijo que ansía, narrada en ese chisporroteo de metáforas que es lo mejor de Lorca y al mismo tiempo su exceso, y convertido en un folletín exagerado incluso para la época.

Se trata de una de sus tres obras de teatro completas y logradas, precedida de Bodas de sangre en 1933 y seguida de La casa de Bernarda Alba en 1936, la menos conocida de las tres, quizás la menos lograda, porque enfrentarse al misterio de la maternidad, a los sentimientos femeninos en esta su gran tarea, y al juicio social que comportaba en aquella época no está al alcance de un hombre por muy femenino que fuera. Se considera que Lorca se inspiró en la figura de Matilde Palacios, la primera esposa de su padre, Federico García Rodríguez, que falleció joven sin poder cumplir su profundo anhelo de tener descendencia. Y a la romería del Cristo del Paño en la localidad granadina de Moclín, celebrada cada 5 de octubre, acudían cientos o miles de mujeres de toda Andalucía que tenían problemas para concebir: eran llamadas ‘las yermas’.

La protagonista es una mujer casada cuyo mayor anhelo en la vida es ser madre. Para ella, el matrimonio solo tiene sentido si trae hijos; sin embargo, pasan los años y no se queda encinta, lo que desencadena en ella creciente angustia. Juan, su marido, es un hombre frío, conformista y centrado en el trabajo de la tierra. Para él, tener hijos no es una prioridad y solo aspira a que Yerma permanezca encerrada en casa, alejada de las miradas de los demás para proteger su honra. Viven en un pueblo de la vega granadina de hace un siglo, sometido a valores absolutos en los que la mujer era solo esposa y madre, los valores del mundo entero en aquella época, pero extremados en el mundo rural y sometidos a la maledicencia reinante. Ver a otras mujeres embarazadas o con hijos aumenta la obsesión de Yerma, que intenta saber por su amiga María y la vieja pagana los secretos de una relación sexual fructífera. La presencia de Víctor, un amigo de la infancia con quien siente una conexión y una atracción instintiva, no vence su rígido sentido de la honra y la fidelidad, mientras su esposo enferma de celos y aumenta el foso entre ellos, con una intimidad cada vez más esporádica y fingida. Tras intentar remediar su esterilidad mediante rezos, visitas a curanderas como Dolores, acudir a una romería popular de las que servían para desfogarse y rechazar irse con otro hombre como le ofrece la vieja pagana que haga con su hijo, Yerma termina convenciéndose de que es la desgana sexual de Juan la causa real de su esterilidad y cuando él intenta poseerla brutalmente ella le estrangula.

Dice Vasco que este montaje sigue la voluntad que manifestó en su día Lorca sobre el regreso a la pureza de la tragedia clásica y que Yerma era eso mismo, ‘vestido con ropajes modernos’. Dice haber aprovechado para revisar las raíces folclóricas de la producción del poeta granadino y ‘conectarlo con otra serie de influencias que tienen que ver con una perspectiva más culta, más refinada y, si me apuran, más intelectual. Todo esto tratando de no perder lo vital, los profundos vínculos de arraigo popular’.

El resultado es un Lorca exageradamente trágico y lírico al mismo tiempo, donde el drama escénico se viste de ese exuberante ropaje oral que caracteriza su poesía, entre las más culteranas de nuestra lengua. Es un texto brillante que en un sinfín de alusiones ingeniosas consigue abordar un tema entonces tabú, el de las relaciones sexuales, el del tejido de amor y deseo, que aún hoy a pesar del desparpajo reinante sigue siendo misterioso, esencia de la naturaleza humana. La trama está perfectamente construida, los diálogos y los largos monólogos de la protagonista son de excelente factura, y las canciones populares resultan auténticas y atávicas. Todo ello sufre un añadido oportunista que estropea algo el conjunto: la aparición al principio de un tétrico soldado indagador que al final de la obra apunta su fusil hacia Yerma. Debe ser una alusión al fusilamiento de Lorca, por si alguien se ha librado de que se lo recuerden cien mil veces en este año de centenario.

Mínima y profunda la escenografía de Carolina González, potenciada por la poética iluminación de Miguel Ángel Camacho, el fidedigno vestuario de Lorenzo Caprile y la acertadísima aportación musical del otro Vasco, su hijo Eduardo, ya convertido en colaborador suyo habitual. Lara Grube es la convincente protagonista, secundada por un trabajo coral excelente del resto del reparto. Francisco Ortiz y Toni Agustí son Juan y Víctor, los vértices del triángulo que no podía ser, los dos hombres frente a ese coro de bacantes griegas anclado en la Andalucía profunda.

Dicen que aquel estreno del 34, protagonizado por Margarita Xirgu bajo la dirección de Cipriano de Rivas Cherif, fue un hito. Cincuenta años después, en 1984, el Español lo conmemoró con una lectura dramatizada con José Sacristán, Aurora Bautista y Nuria Espert. Durante el franquismo se programó ya en 1946, luego en 1952, 1960 y 1971, así como cinco veces más en nuestra larguísima transición de nunca acabar. ‘Yerma’ va a cumplir un siglo, la humanidad está a punto de separar definitivamente sexualidad y reproducción, y dentro de poco quien sabe si la maternidad estará mal vista.

Posdata.- La obra comenzó con un cuarto de hora de retraso. La mala costumbre de la impuntualidad institucional fomenta la impuntualidad del público y ambas están llegando a intolerables. El espectador que sigue las normas es el perjudicado.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 9

Texto: 8

Versión y Dirección: 9

Puesta en escena: 8

Interpretación: 9

Producción: 9

Programa de mano: 8

Documentación a los medios: 8

TEATRO ESPAÑOL

Yerma

De Federico García Lorca

Versión y dirección de Eduardo Vasco

30 de octubre al 27 de diciembre de 2026

Reparto

Yerma Lara Grube

Juan Francisco Ortiz

Vieja Pagana Yolanda Arestegui

La Dolores/La Conjuradora María Isasi

Víctor Toni Agustí

Muchacha 1/Lavandera 2 Elena Rayos

Mujer/Lavandera 4 Silvia de Pé

María/Lavandera 1 Ana Veganzones

Hermana mayor de Juan Lucía Bravo

Muchacha 2/Lavandera 3 Manuela San Leandro

Muchacha 3/Piano Cristina Salvador

Hermana menor/Violín Lidia Guillem

Escenografía Carolina González

Vestuario Lorenzo Caprile

Iluminación Miguel Ángel Camacho

Música y ambiente sonoro Eduardo Vasco

Asistente artístico Carmela Méndez

Una producción del Teatro Español y Amor al Teatro.