Me he casado por (tu) alegría

El rescate de esta comedia de hace más de medio siglo es de agradecer por frescura, delicadeza, y reflejar el mundo sencillo de aquellos tiempos que ya no volverán, años sesenta en los que la gente se casaba, divorcio y aborto estaban prohibidos, los ricos tenían chacha y los pobres parecían contentos. Y hete aquí que nos empeñamos en cambiarlo todo y aquí estamos, no juzguemos el resultado.

No hemos conseguido pistas de por cuales extraños vericuetos esta pieza teatral tan demodé ha llegado a la programación de este temporada. Sabemos que Natalia Levi, conocida como Natalia Ginzburg (Palermo, 1916-Roma 1991), hija de un judío represaliado por el régimen de Mussolini, que llegaría a escritora famosa y diputada comunista, la estrenó en 1965 cuando ya era escritora consagrada en su país; sabemos que Andrés Barba, un premiado escritor madrileño nacionalizado argentino, la tradujo para ser publicada en 2018; y sabemos que el director, Fran Weber, es ayudante de dirección artística del Teatro Español y merecía esta oportunidad de dar el salto.

La protagonista de ‘Ti ho sposato per allegria’, Giuliana, habla por los codos, es simple y espontánea y, tras diversos escarceos sentimentales de los que no guarda rencor alguno, se ha casado con un señor muy serio, y sobre todo rico. Pietro es un abogado prestigioso que la ve un día bailando sola y ebria en una fiesta, y queda prendado. Ella le propone matrimonio y él, acepta. Se casan en una semana y llevan un mes juntos. Tienen servicio doméstico, una chica que se llama Vittoria, simpática y trabajadora con la que Giuliana se despacha en un enorme soliloquio mientras su marido ha ido al funeral de un amigo. Y ya está, eso es casi todo. Porque el segundo plato lo sirven la mamma y la hermanita del avoccato invitadas a comer para romper el hielo que ha generado una boda civil con una mujer ligera de cascos para una madre católica apostólica y romana.

La comedia es una mirada tierna y divertida al flechazo impulsivo, la necesidad de contar lo que nos pasa, y las ventajas de una vida compartida a la que no pedir milagros; dice el director que nos invita a reírnos con compasión de nosotros mismos, de nuestra torpeza para amar y de la distancia que existe entre lo que soñamos y lo que somos capaces de decir en voz alta. Ginzburg convierte lo doméstico en poético y lo cotidiano en agradable. Con sutil ironía enhebra una prosa ligera que nos hace creer que su autora es una inocente observadora.

La escritora italiana escribió esta historia sencilla sobre la vida corriente de forma muy convencional, con un

argumento cotidiano y un lenguaje verídico que casi sin querer convierte lo banal en curioso, y a personajes anodinos en gente con mucho bajo la gorra. Dicen que Ginzburg reflejaba la melancolía en todas sus obras, y de hecho esta palabra que hoy nadie usa sale repetidas veces a relucir durante la hora y media que dura la pieza. Pero es una mirada melancólica teñida de ironía, y eso le da el toque de distinción que entretiene generando apacible intrascendencia. Las situaciones chocantes, los malentendidos y las conversaciones aparentemente triviales revelan personas normales, a las que les cuesta saber lo que quieren y más realizarlo: como a todo quisqui.

Se trata de una comedia muy italiana, como el cine de Fellini y las canciones de San Remo, esa virtud de no dramatizar, de ser superficial que es a la vez su gran defecto. Y con ello se diferencia palpablemente de nuestras comedias actuales, casi siempre prejuiciosas y defensoras de tesis preconcebidas. ‘Casarse por alegría’ es un equívoco divertido desde su mismo título y eso es lo que más se aprecia en ella.

Ambientada discretamente, apropiada para una sala pequeña, y dirigida con discreción para que todo parezca amistoso, es el marco adecuado para este reparto certero, en el que todos son quienes tienen que ser, Lucía Quintana la locuaz extrovertida, José Luis Patiño el serio que busca despendolarse, Paula Muz la chica simpática, Puchi Lagarde la más mamma di tutti quanti, y Sáhara Peña, pues esa, la hermanita del pantalón naranja.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 8

Texto: 8

Dirección: 8

Puesta en escena: 7

Interpretación: 8

Producción: 7

Programa de mano: 8

Documentación a los medios: 7

Teatro Español – Sala pequeña

‘Me casé por alegría’

Natalia Ginzburg

Del 6 Noviembre al 20 Diciembre 2026

Dirección: Fran Weber

Traducción: Andrés Barba

Reparto:

Giuliana: Lucía Quintana

Pietro: José Luis Patiño

Madre: Puchi Lagarde

Vittoria: Paula Muz

Ginestra: Sáhara Peña

Escenografía: Isi Ponce

Vestuario: Almudena Rodríguez Huertas

Iluminación: Rodrigo Ortega

Composición musical y espacio sonoro: Juan Diego Vela

Caracterización: Moisés Echevarría

Ayudante de dirección: Giulia De Crescenzo

Residente de ayudantía de dirección: Pere Vallribera

Asistente artístico: Toni Gelabert

Precio 18€

Hora 19:30h

Duración 90min.