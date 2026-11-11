La noche mestiza y homosexual del colombiano Miguel Ángel Rojas

De siempre los artistas se han arrimado al sol que más calienta. Y desde hace décadas ese solazo es el políticamente correcto de la izquierda buenista que predica y no da trigo. América sufre la misma pandemia y hay que ser del color y del género correcto para subir al candelero.

Una retrospectiva en nuestro portaviones woke de este instalador con materiales exóticos e imaginación plana recoge un centenar de sus obras en las que ha abordado a su manera asuntos punteros, como el narcotráfico o la esquilmación de la Amazonia en una trayectoria marcada de personalismo. De Miguel Ángel Rojas (Bogotá, Colombia 1946), el director del museo que le acoge ha destacado que ‘se mueve en la tiniebla de la noche como un espacio productivo diferente y en esta nocturnidad hay posibilidades de emancipación que traen mucho al presente”. Para la organizadora, “es una constelación de temáticas, de núcleos y ejes, de un artista muy inquieto que ha ido y venido a lo largo del tiempo”. Y Rojas juzga la muestra como ‘una manera de transcender y ahora que acabo de cumplir 80 años, un verdadero reconocimiento”.

Su procedencia mestiza y su homosexualidad están muy presentes en esta retrospectiva ‘que destila un claro carácter autobiográfico y una búsqueda identitaria permanente’, y ocupa seis salas de la planta 0 del Edificio Sabatini. Se abarca fácilmente y luego uno se puede preguntar qué ha viso.

‘La noche’ hace alusión a la oscuridad de las salas de proyección donde se dedicó a espiar encuentros homosexuales en sus inicios fotográficos, y también al negro de los carbones con los que crea supuestas cartografías de territorios erosionados para denunciar la ruina del paisaje amazónico devastado por lo que llaman ‘el extractivismo capitalista’. También contrapone la recuperación de los valores populares y rurales colombianos con alusiones a la violencia asociada al narcotráfico y a la casi guerra civil que asolan su país desde hace demasiado tiempo. En la instalación Grano (1980), el artista utiliza tierras de la región de Tolima para recrear el espacio donde vivieron sus abuelos y reflexionar sobre la migración del campo a la ciudad y sus propios orígenes familiares. En obras como El camino corto (2012) aborda el narcotráfico mediante recursos cercanos al arte pop, combinando hojas de coca, dólares y nombres de famosos drogadictos y traficantes oriundos. David (2004), son diez fotografías a gran tamaño del soldado José Antonio Ramos desnudo que perdió media pierna por una mina.

En la antesala, La noche (1980), obra que da título a la muestra, el artista aplica cocaína sobre una fotografía y la cubre con resina, declarando así el fin de su adicción tras una etapa convulsa de su vida. Inaugura el recorrido Autorretrato con luz de luna (1968), una fotografía realizada con una Kodak 1A que el propio artista considera una obra fundacional, en la que se saca de perfil, apenas iluminado. A continuación, la obra La Cosecha (2012), es una instalación compuesta por 147 pequeñas cabezas precolombinas de la cultura Tumaco hechas en maíz, cal y cemento. En la primera sala el artista Rojas dice que nos va a ‘sumergir en las violencias del extractivismo derivado de la colonización’. El nuevo Dorado (2012) es un trazo pixelado del río Amazonas construido en oro sobre un paisaje verde hecho con mambe (hojas de coca en polvo), arcilla y pigmentos minerales. La obra Carbón, carbón (2026), que se expone por primera vez, consta de 16 módulos de 185 x 150 cm cada uno, interesante, porque surgen detalles que te entretienen pensando que pueden ser. En Embera (2021), el artista dice plantear la simbiosis de los indígenas con la naturaleza.

En la segunda sala se muestran varias obras relacionadas con El Tesoro de los Quimbayas regalado en 1892 por el presidente Carlos Holguín Mallarino a la monarquía española como agradecimiento por su mediación en un conflicto fronterizo con Venezuela y el artista naturalmente quiere cuestionar la legitimidad de las donaciones de patrimonio cultural. En Restitución (2009) quiere reivindicar a las comunidades indígenas, y en Sed (2015) nos traslada a “los grandes males que ha causado y sigue causando la insaciable sed de oro en Colombia”, insistiendo con Las Tablas de la Ley (2018) donde construye con cobre y oro chapado las frases In gold we trust, reinterpretación de la emblemática frase impresa en los billetes de dólar, lo mismo que en It Is Better to Be Rich Than Poor, una frase famosa del boxeador Antonio Cervantes Reyes ‘Kid Pambelé’.

En la tercera sala, Yo soy el tumaco viviente, presenta obras realizadas con barro, trenza fibras vegetales y hojas de coca; Buritaca (1992), usa el poporo, utensilio ceremonial de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, y en Broadway (1996/2012) simula un sendero de hormigas, “pequeños seres tercermundistas con sus alijos ilegales de camino a las urbes del primer mundo”. La defensa de las lenguas indígenas se plasma en Sueños raspachines (2007), y rindiendo culto a la cerámica tradicional y al tejido con pasto nativo Stipa ichu se escandaliza sobre ‘la cruda paradoja de la sofisticación creativa de las labores artesanales frente a la precariedad económica y la escasa remuneración que reciben sus realizadores’.

Con la cuarta sala, quiere criticar el consumismo y afán de ascenso social, El camino corto (2012) son composiciones de texto, elaboradas con fragmentos de billetes de dólar y hojas de coca, entrelazando los nombres de celebridades internacionales afectadas por el consumo de drogas con los alias de narcotraficantes. David (2005) es Antonio Ramos, un soldado mutilado por una mina antipersona, una serie de diez fotografías desnudo y a gran tamaño, y Quiebramales (2004-2024) construye con lapiceros de colores esta palabra como antítesis de quiebrapatas, como se conoce en su tierra a las minas antipersona.

En la sala quinta, Cuarto oscuro, se recoge su experimentación con la fotografía: intervino fragmentos de fotografías de gran formato y, sobre todo, aplicó productos químicos con pinceles hasta transformar la imagen fotográfica en pintura. En sus revelados parciales emergen angustia y vulnerabilidad, al igual que en títulos como Felicidad perdida (1987), Virosis (1986) y Cupido equivocado (1988), que dan cuenta del agotamiento personal y social que atravesaba el artista, su desencanto frente al exceso festivo y al consumo de cocaína; dicen que reivindica la anormalidad, la impureza y el desorden , y pide reconocer y legitimar formas alternativas de existencia y de sexualidad.

Y, finalmente, en la sexta sala -Las tardes tensas- las imágenes son apenas insinuaciones: fantasmas de cuerpos y presencias, pero también abstracciones surgidas del diálogo entre la arquitectura y la luz. Rojas sentía que no encajaba en los modelos de normalidad socialmente aceptados, ya fuera por su origen, su identidad étnica o su orientación sexual, y comenzó a frecuentar cines que funcionaban como lugares de encuentro homosexual, una realidad subterránea presente en muchos países -¿se acuerdan del Carretas y del Doré, ‘donde entraban dos y salían tres’?- . Entre 1975 y 1979, con una cámara Pentax de 35 mm, fisgaba en los servicios y plateas de las salas Faenza, Imperio y Mogador que, con sesiones dobles, permanecían abiertos durante largas horas y ofrecían un entorno clandestino e inseguro donde el riesgo de ser descubierto formaba parte de la experiencia. La escasa iluminación, procedente de la pantalla, obligaba a realizar exposiciones prolongadas, y Rojas, sin poder encuadrar ni enfocar directamente, calculaba la distancia focal contando filas de butacas, ajustaba el enfoque con una linterna oculta e imaginaba el encuadre antes de disparar y contar mentalmente el tiempo de exposición. Después, en el cuarto oscuro, revelaba los negativos utilizando tiempos y procedimientos experimentales que se apartaban deliberadamente de las convenciones fotográficas.

El emperador (1973), una serie de instantáneas obtenidas a través del orificio de la puerta de un retrete del cine Imperio, muestra las imágenes más explícitas “con el firme propósito de mirar desde afuera y con distancia, a aquellas situaciones que viví, para encontrar en ellas renovación”. La exposición termina con Grano, una instalación que simula un piso de baldosas hechas: “Utilicé tierra de una parte específica de donde vivieron mis ancestros, como material cargado de significado. Con ella reproduje el diseño de aquel piso para referirme a las migraciones del campo a las urbes. A través de los años, este trabajo se ha convertido en un símbolo de los desplazamientos forzados por la guerra o por el hambre, tan frecuentes hoy en día”.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 6

Despliegue: 7

Comisariado: 7

Programa de mano: n/v

Catálogo: n/v

Documentación a los medios: 7

Museo Reina Sofía

MIGUEL ÁNGEL ROJAS. LA NOCHE

Del 11 de noviembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027

Comisariada por María Wills Londoño.