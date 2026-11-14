Las bodas de Figaro con ropa de hoy

Como tantas otras veces, la genialidad de la música de Mozart supera los embrollos del libreto y una puesta en escena discutible cuando, como en esta nueva coproducción del Teatro Real, la canta un reparto notable y la toca una orquesta conjuntada. No solo una las mejores óperas de todos los tiempos sino una de las más emotivas, sensibles y optimistas, la marca inigualable de su compositor.

Serán trece funciones a lo largo del mes y habrá lleno absoluto. En colaboración con la Metropolitan Opera de Nueva York, donde viajará a continuación, y se basa en la puesta en escena del prestigioso Robert Carsen, que dirige su novena producción en el Real. El director canadiense traslada la trama de la comedia a nuestro tiempo, a un remedo del palacio parisino del Eliseo donde no aparece Macron pero se exhibe la bandera francesa mientras una pantalla de televisión emite el telediario de ese país con las imágenes de los grandes disturbios y saqueos que acaban de suceder. Si la hubiera ambientado en el palacio de La Moncloa hubiera acertado de pleno. En todo caso, aunque nada aporta tampoco molesta en demasía: es el libreto ya tan complicado de por sí… El primer acto y sobre todo su inicio escénico con los compases de la obertura es brillantísimo sobre el escenario, con el escenario dividido en tres espacios -antesala, oficina y despacho presidencial- y otro extraño nivel vertical que añade aparatosidad al impacto visual. En los siguientes actos la escenografía decae hasta sumirse en el cuarto en un salón -que es un jardín en el libreto- donde los comensales se ocultan bajo las mesas del ágape nupcial y las mueven de un lado para otro sin que se nos ocurra por qué.

Una puesta en escena en conjunto aceptable, aunque discutamos la obsesión de ambientar las obras de hace siglos en un presente que ya tenemos muy visto. Se trata de una producción de espectacular inicio y sobriedad subsiguiente que no impide el disfrute habitual de los montajes que brida siempre el Teatro Real. Aunque Carsen mantiene el enfoque que caracteriza a sus propuestas anteriores en este teatro -Dialogues des Carmélites (2006), Katia Kabanová (2008), Salome (2010), Iphigénie en Tauride (2011), la tetralogía Der Ring des Nibelungen (2019-2022) e Idomeneo (2021)-, ese querer extraer moralejas aplicables a los problemas del presente, se queda en un tono manejable que a nosotros no nos merece las furibundas críticas ni los laudos admirados con que algunos la han acogido. Aunque lo que se ve en el escenario a veces chirría con lo que dicen y hacen los personajes, puede considerarse notable su labor.

En cuanto a la dirección musical, Stefano Montanari debutaba al frente de la orquesta titular del Real. Desde el inicio hizo notar su particular visión de la partitura, muy dinámica, con aceleraciones alternadas con tiempos muy parsimoniosos, huyendo de una lectura plana y ortodoxa. Creemos que estuvo francamente sobresaliente y que elevó la orquesta a un nivel excelente. Del reparto solo podemos decir maravillas. Los barítonos Luca Micheletti como Figaro y Mattia Olivieri como el conde de Almaviva no tuvieron desmayo, aunque Olivieri ganara el duelo a nuestro parecer. Por encima de ambos sin duda hay que poner a Sara Blanc en una Susana pletórica en un gran despliegue vocal e interpretativo, sin olvidar la gran altura de la otra soprano, Olga Kulchynska, como la condesa de Almaviva. Mención especial el gran trabajo de la mezzo Cecilia Molinari en un delicioso Cherubino. Todo el elenco secundario estuvo a la altura de los cinco protagonistas. Y no solo vocalmente, pues el principal mérito de Carsen fue la dirección actoral, y vista desde la segunda fila de platea que tuvimos la suerte de ocupar en la segunda velada, la de este jueves pasado, resultó impecable la interpretación colectiva, reforzada además por un nutrido grupo de veinte actores y actrices que terminaron de completar el espectáculo como si fuera la mejor película y encima en directo.

La música, sustentada en un armazón perfecto de simetrías e ingeniosos juegos estructurales y armónicos, con arias y números de conjunto de enorme belleza, sugiere, delata, contradice, insinúa, desmiente e ilumina lo que esconden las palabras de los protagonistas, dentro de un enredo enorme que trasciende en mucho la comedia burlesca. La sucesión de números musicales es un despliegue fabuloso: diez arias, dos cavatinas y una arieta, cinco duettinos, un dúo, dos tríos, un sexteto, tres coros y tres conjuntos finales. Un todo de pasajes logrados y de ricas melodías en el que es difícil destacar unos números frente a otros, y del que se han hecho muy populares media docena de ellos.

Carsen en sus explicaciones ha reiterado que su propuesta escénica quiere denunciar que el abuso de los poderosos sigue existiendo y que rebelarse hoy es justo y necesario, incluso violentamente, lo que subraya añadiendo imágenes de incendios provocados en Francia y proyecciones bélicas antiguas y modernas; pero por más que se empeñen él y los que le hacen eco, tal cosa no aparece ni por asomo en la obra ni en el intención de sus autores. Da Ponte eliminó cuidadosamente los elementos más contestatarios del texto de Beaumarchais. El mensaje mozartiano es dulce y bondadoso, envuelto en sonrisas y finura irónica. Reinan las formas cortesanas y apacibles, así que desde el primer momento, cuando Fígaro se entera de las intenciones del conde de impedir su boda y hacer de Susanna su querida, en vez de proferir insultos y amenazas se limita a cantar burlonamente ‘Si quiere bailar el condesito, yo con mi guitarrica le acompañaré’. Da Ponte y Mozart transformaron la historia, evitando las alusiones sociales y políticas que podían ser problemáticas; en lugar de eso, profundizaron en la caracterización de los personajes, pero sin forzar las tintas ni siquiera en la maldad del conde, sin plantearse lo que dice Carsen haberse planteado, auscultar el lado inconfesable, ambiguo, siniestro o lascivo de los personajes. No olvidemos que hicieron una ópera bufa a pesar de que ello estaba peor visto que los dramones al uso.

Aquí estamos ante un embrollo doméstico que tiene lugar en un palacio sevillano. La revolución queda muy lejos. Es probable que los asuntos domésticos tuvieran, de hecho, más importancia para Mozart en ese momento que los síntomas prerrevolucionarios que agitaban centroeuropa. El tema que realmente subyace en Las bodas de Fígaro es elogiar el nuevo decreto de normativa matrimonial del emperador José II publicado en 1783. Decretaba que el matrimonio se realizara por amor, que ya no se requería la autorización de los padres y que debía haber testigos. El derecho de pernada en el mundo rural ya no era más que un recuerdo legendario. El descontento se incubaba en las ciudades.

Considerada la más perfecta de las óperas de Mozart, Las bodas de Fígaro, estrenada en 1786, fue escrita en menos de un año de manera frenética y exaltada por Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y el escritor y libretista Lorenzo da Ponte (1749-1838), en su primera y fecunda colaboración, que continuaría con Così fan tutte y Don Giovanni. El 20 de mayo de 1802, se estrenó en Madrid, en el Teatro de los Caños del Peral, una versión en castellano titulada ‘ El casamiento de Fígaro’, realizada por Vicente Rodríguez de Arellano, y no se cantó en italiano hasta 1916, justamente en Barcelona. Desde la reapertura del Teatro Real, Las bodas de Fígaro se ha presentado en 1997-1998, con Gianandrea Noseda y Jürgen Flimm; en 2002-2003, con Ros Marbá y Marco Marelli; en 2008-2009, con Jesús López Cobos y Emilio Sagi -repuesta en 2020-2011, con Víctor Pablo Pérez, y en 2014-2015, con Ivor Bolton- y en 2021-2022, con Ivor Bolton y Claus Guth.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 9

Partitura: 9

Libreto: 7

Dirección musical: 8

Dirección artística: 7

Voces: 8

Producción: 7

Programa de mano: 9

Documentación a los medios: 9

TEATRO REAL

Le nozze di Figaro (Las bodas de Fígaro)

Opera buffa en cuatro actos, KV 492

Música de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Libreto de Lorenzo da Ponte, basado en una comedia de Beaumarchais

Estrenada en el Burgtheater de Viena el 1 de mayo de 1786

Estrenada en el Teatro Real el 12 de febrero de 1903

Nueva producción del Teatro Real, en coproducción con la Metropolitan Opera de Nueva York

9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27 de noviembre de 2026.

Dirección musical Stefano Montanari

Dirección de escena Robert Carsen

Escenografía Christian Schmidt

Vestuario Luis Carvalho

Iluminación Robert Carsen, Peter van Praet

Coreografía Rebecca Howell

Dirección del coro José Luis Basso

Vídeo Alba Trapero-García

Bajo continuo Fortepiano Stefano Montanari y Violonchelo Dragos Balan

Conde de Almaviva Mattia Olivieri (10, 12, 16, 18, 20, 22, 26 nov)

Carles Pachon (9, 15, 17, 21, 24, 27 nov)

Condesa de Almaviva Olga Kulchynska (10, 12, 16, 18, 20, 22, 26 nov)

Elsa Dreisig (9, 15, 17, 21, 24, 27 nov)

Susanna Sara Blanch (10, 12, 16, 18, 20, 22, 26 nov)

Sabina Puértolas (9, 15, 17, 21, 24, 27 nov)

Figaro Luca Micheletti (10, 12, 16, 18, 20, 22, 26 nov)

Germán Olvera (9, 15, 17, 21, 24, 27 nov)

Cherubino Cecilia Molinari (10, 12, 16, 18, 20, 22, 26 nov)

Lucía Caihuela (9, 15, 17, 21, 24, 27 nov)

Marcellina Raquel Lojendio

Bartolo Gianluca Buratto

Basilio Juan Sancho

Don Curzio Pablo García-López

Barbarina Lucía Martín-Cartón (10, 12, 16, 18, 20, 22, 26 nov)

Lucía Iglesias (9, 15, 17, 21, 24, 27 nov)

Antonio Riccardo Novaro

Mujer 1 Diana Cárdenas

María Alcalde

Mujer 2 Montserrat Martín

Ana Arán

Actores Josega Atienza, Gema Álvaro, Juan de la Blanca, José Cameán, José Carpe, David Comrie, Noel Contreras, Ana Francy, Cecilia Gala, María Gayubo, Mariana Limeres, Jaime López, Gema de Medina, Chiara Mordeglia, Clara Navarro, Pascu Ortí, Germán Parreño, Camila Rosales, David Vento, Jimena Villegas

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

Duración aproximada 3 horas y 25 minutos

Actos I y II: 1 hora y 35 minutos

Pausa de 25 minutos

Actos III y IV: 1 hora y 25 minutos

19:30 horas. Domingos, 18:00 horas.

–La función del 22 de noviembre será retransmitida en directo, solo para España, en My Opera.

–El 29 de noviembre, domingo, a las 11:00 y a las 13:00 horas, tendrán lugar en el Real Teatro de Retiro dos sesiones de ¿Te suena Las bodas de Fígaro?, taller musical familiar dirigido por Fernando Palacios, que contará con la participación de la soprano Alexandra Zamfira y el pianista David Ruiz.

–Del 10 al 18 de abril de 2027 Las bodas de Fígaro volverá en una nueva producción del Real Teatro de Retiro concebida para niños y adolescentes, con dirección musical de Irene Alafageme, puesta en escena de Rakel Camacho y la participación de cantantes de distintas ediciones de Crescendo.

–Las funciones de Las bodas de Fígaro cuentan con el patrocinio de Telefónica, principal mecenas tecnológico del Teatro Real.