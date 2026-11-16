Esta obra se estrenó hace año y medio con el apoyo económico de unas veinte instituciones teatrales europeas, por lo que puede considerarse como representativa de los gustos que priman en nuestro continente, y así nos ofrece una imagen nítida de su decadencia ideológica y cultural. Una horrorosa sucesión de escenas espantosas, de horribles contorsiones y de caos conceptual y formal.

El curioso nombre de esta compañía belga fundada hace un cuarto de siglo, alude al acto de mirar a escondidas, al mirón, al que observa a hurtadillas. Quieren situar al espectador como testigo indiscreto ante situaciones íntimas que se van volviendo cada vez más perturbadoras. Su cofundadora y codirigente Gabriela Carrizo presenta a hora en solitario esta obra, un giro de abstracción tenebrosa frente a sus anteriores montajes, como los celebrados ‘Triptych’ y «S 62°58’, W 60°39’».

Estas crónicas son escenas alucinadas de cinco personajes de apariencia humana y comportamiento de androides atrapados en un escenario tenebroso de pedruscos y restos de mobiliario, ‘mutando y chocando en un intento por desafiar la inmortalidad’. Eso nos dicen, sin decirnos nada. Sometidos a descargas eléctricas, sometiéndose unos a otros a estos golpes energéticos que los descomponen, los revuelvan por el suelo , los lanzan contra el aire, y los descoyuntarían si no es tuviéramos en presencia de titanes de la contorsión y el espasmo, nada puede averiguarse de destino tan desgraciado. Uno de ellos parece el más inocente, otro el más alimañesco, los tres restantes colaboran en el aquelarre.

¿Se hacen una idea de lo hermosa y estética que es esta propuesta? La crítica sesuda destaca sus referencias visuales y sonoras a Blade Runner, Mad Max o Labyrinth, y en vez de recurrir a los bailarines habituales de la compañía, se ha fichado un nuevo reparto muy dotado atléticamente y excepcional en cuanto retorcer el propio cuerpo hasta extremos imposibles, en arrojarse contra el suelo y tirarse de cabeza contra las rocas sin romperse nada, aunque ciertamente no son superficies duras sino blanditas.

La argentina Gabriela Carrizo ha explicado que ‘Chroniques’ nace de la necesidad vital y artística de «estar siempre en la búsqueda». Tras 25 años reconstruyendo salones, hogares o barcos muy realistas, la fórmula intimista se agotaba y se imponía pasar al discurso social: «Una no puede aislarse de toda esta violencia. Como artista, una se pregunta cómo crear desde ahí», bajo dos influencias estilistas, Jorge Luis Borges con sus metáforas de laberintos temporales y realidades paralelas en otras dimensiones, y la cosmovisión del los aimaras, los indígenas andinos para los que la materia, los objetos y el entorno están vivos y «escuchan».

El ambiente dantesco semeja los escombros de un mundo post apocalíptico., como tantas creaciones artísticas hoy día que juegan a asustarnos , y los personajes son mutantes dotados de poderes sobrehumanos y mentes paleolíticas. Dicen que es danza con argumento, pero es barbarie sobrecogedora para cualquier espectador sensible.

Estuvieron en Sevilla en marzo pasado y en Barcelona en junio. Reconociendo las excepcionales dotes físicas del reparto, no queda nada más que admirar. Pero gozan de una fama estruendosa y las localidades de estas cinco funciones madrileñas llevan tiempo agotadas. Como corresponde, el público celebró con ovaciones en pie lo bien que lo había pasado y lo muy ‘à la page’ que estamos en Madrid con lo que se lleva en el continente.

Gabriela Carrizo decía hace unos días entrevistada por la revista Godot: ‘A veces cometo el error de no ser muy clara y luego el público me dice que no lo ha entendido. Pero en realidad nunca hay nada que entender, solo saber que se ha desarmado una narrativa y se están contando cosas de otra manera. Rompiendo ciertas normas… Hoy en día, en que la ficción supera la realidad, una se cuestiona desde dónde hablar o crear’.

Desde ’32, Rue Vandenbranden’, que este festival de otoño trajo a Madrid en 2010 (ver nuestra reseña de entonces), y ‘For rent’ que vino en 2012 al festival de danza (ver nuestra reseña de entonces), esta compañía conserva su esencia de película de miedo que a los orondos públicos occidentales siempre les saca de su aburrida existencia. El género de terror tenía que llegar a la danza contemporánea en un paso más para deshumanizarla en violentas contorsiones. Peeping Tom ha creado escuela y con estas ‘Chroniques’ casi rivaliza con el Cirque du Soleil (ver nuestra reseña) cuya carpa se eleva a tan solo unos kilómetros de aquí.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 4

Puesta en escena: 4

Interpretación: 8

Producción: 6

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 7

Centro Danza Matadero

‘Chroniques’ (Crónicas)

Peeping Tom

12 al 15 de noviembre de 2026

Dirección Gabriela Carrizo

CREACIÓN E INTERPRETACIÓN

Simon Bus, Seungwoo Park, Charlie Skuy, Boston Gallacher y Balder Hansen

Escenografía Amber Vandenhoeck

Diseño de iluminación y técnico de luces Bram Geldhof

Composición sonora Raphaëlle Latini

Diseño de vestuario Jana Roos, Yi-Chun Liu y Boston Gallacher

Asesoramiento artístico Eurudike de Beul, Horacio Camerlingo

Pintura del telón de fondo Seungwoo Park

Producción Peeping Tom y Théâtre National de Nice -CDN Nice Côte d’Azur

Coproductores ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur, Festival d’Avignon, Festival de Marseille, Théâtre National de Nice -CDN Nice Côte d’Azur, Théâtre National de Marseille La Criée – CDN, Les Théâtres Aix-Marseille, anthéa- Antipolis Théâtre d’Antibes, ChâteauvallonLiberté – SN et la Friche la Belle de Mai – Théâtre Les Salins SN Martigues, KVS – Koninklijke Vlaamse Schouwburg Brussels, Tanz Köln Cologne Festival Aperto/Fondazione I Teatri in Reggio Emilia, Teatre Nacional de Catalunya Barcelona, Torinodanza Festival/Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale Torino, Le Vilar Louvain-la-Neuve, Centro Danza Matadero Madrid, FOG Triennale Milano Performing Arts festival, La Villette Paris, schrit_tmacher Nederland | PLT, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg et Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

Duración 75 minutos aprox.

Horario jueves a sábado / 20h, domingo / 19h

Precio desde 27€

-Se utiliza aparatos de luz estroboscópica que pueden afectar a personas fotosensibles y/o con problemas de epilepsia.

-El volumen puede molestar a personas con audio sensibilidad.