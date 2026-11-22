El colmo de la modernez en danza lo trajo el festival de otoño a Madrid. No solo ya no hay danza, sino que tampoco hay música. Una coreografía que se refocila en el caos posmoderno que ya domina el arte de las dos generaciones posteriores a la de los Sesenta, al fin y al cabo culpable de haber iniciado esta deriva que todo lo deconstruye sin tener nada que ofrecer a cambio.

‘flesh chariot, chariot of flesh’, así con minúscula, se deja sin traducir por si acaso. Este espectáculo inclasificable con moldes habituales, se titularía en español ‘carnal carruaje, carruaje carnal’ haciendo referencia metafórica al cuerpo humano como el soporte que transporta al alma, la mente, el espíritu de cada ser humano. Su estreno mundial ha sido el pasado septiembre en el Kulturhuset Stadsteatern de Estocolmo, y esta es la primera escala de la gira internacional que le llevará también a Brujas y Nueva York. Y es que estamos cada vez más en la pomada global y la danza en Madrid registra un boom inusitado, con decenas de compañías becadas y un ecosistema que se retroalimenta con alegría.

La compañía Cullberg, cosecha fama internacional desde hace décadas, por su continúo forzar los límites de la danza contemporánea. Kristine Slettevold, su directora artística desde 2022, explica: “Invité a Faye Driscoll a trabajar con nosotros porque desde hace mucho tiempo me fascina su manera de abordar el cuerpo… Tiene una capacidad extraordinaria para involucrar todos los sentidos y hacernos conscientes de nuestra propia presencia

y corporalidad como espectadores”. Cullbert Ballet nos trajo ‘Protagonist’, una propuesta pesimista de Jefta van Dinther, a otro festival de otoño, hace ni más ni menos que 16 años (ver nuestra reseña de entonces).

En esta producción para quince bailarines, Faye se pregunta cómo se puede despertar de nuevo la percepción multidimensional de su generación y las siguientes en una época en la que las experiencias se aplanan o quedan confinadas a las pantallas, creando la ilusión de profundidad allí donde apenas existe o no existe en absoluto. Así que

‘flesh chariot, chariot of flesh’ sería un espejismo humano en movimiento: la postura, la proximidad y la presencia se funden unas con otras como una pintura todavía fresca que se rehace en tiempo real. Es eso exactamente, la modernidad líquida que Zygmunt Baumann definió en el año 2000, la etapa actual marcada por el cambio constante, la inestabilidad y la fragilidad de las estructuras sociales. A diferencia de una «modernidad sólida» centrada en instituciones duraderas, normas estables y proyectos a largo plazo, lo líquido fluye, se adapta sin fijarse y carece de forma permanente. Y para algunos de nosotros, desde hace unos años hemos dado un paso más, hemos entrado en la modernidad gaseosa de la posverdad, -al menos lo ha hecho la avanzadilla artística e intelectual-, ante el impacto de las redes sociales, los algoritmos y la hiperconectividad.

‘Separados y, al mismo tiempo, unidos -nos plantean-, quince cuerpos vibran hasta convertirse en escenas. Mediante sutiles cambios de posición y de mirada, el grupo se transforma en una imagen viva y mutante, de fuerza y quietud, colapso y éxtasis. Entonces surge otra pregunta: ¿cómo metaboliza un cuerpo aquello que no puede ser contenido?’. Pues el nuestro propio, ante tal espectáculo, con un ligero estupor seguido de condescendencia y ese pesimismo inevitable que nos domina al observar el panorama.

Faye Driscoll (22 de noviembre de 1975) es hija de artistas y ya pedía silencio cuando se ponía a bailar en el restaurante a los cuatro años. Su página se inicia citando con mayúsculas al New York Times: “Obra totalmente original. No se parece a nada que hayas visto antes, ni puedes imaginar pensarlo”. Otros han hablado del arte de la performance, o de «una reflexión matizada y profundamente impactante sobre el estado del mundo, el clima y nuestro lugar enredado en él”. Ocho chicas y siete chicos intentan reflejar un estado de separación-unión navegando por una frontera porosa entre sus planes individuales y una emergencia colectiva. ‘El grupo vibra en escenas, se disuelve en masas, choca dentro y fuera de la coherencia, cabalgando olas de fuerza que rompen la quietud hasta el colapso, una superación estática. El montaje se revela en capas —suaves, duras, hundidas, emergentes— invitando a una lectura desestabilizada de la profundidad, el tiempo y la gravedad. Mientras el cuerpo cabalga y es cabalgado por una desconocida energía, nos preguntamos: ¿cómo metaboliza un cuerpo lo incontenible?’.

Driscoll es un exceso premeditado de representación de jóvenes desorientados con mucho espacio para la espontaneidad de los danzantes. La escenografía de Jake Margolin y Nick Vaughan es un enorme cortinaje vaporoso y blanco que pende del techo y es finalmente agitado por los danzantes tras haber experimentado sutiles cambios de iluminación debidos a Mira Svanberg. El vestuario de Irene Ip es una buena imitación del aspecto harapiento y descuidado con que se visten los burgueses jóvenes occidentales, y la interpretación de este cuerpo de baile sin protagonismos les va dejando exhaustos a medida que pasan los minutos haciendo poses entre saltos y carreras, hasta terminar sudorosos y medio desnudos en un prolongado fundido en negro al que seguirán aplausos entusiastas de la mayor parte de un aforo incompleto. No dejen de ver este vídeo de un minuto para hacerse una idea:

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 6

Coreografía: 5

Interpretación: 8

Puesta en escena: 5

Producción: 7

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: n/h

Teatros del Canal

Sala Roja Concha Velasco

20 y 21 de noviembre / 20:00 h

‘flesh chariot, chariot of flesh’

Cullberg/ Faye Driscoll

Duración: 1 h

Ficha artística

Creación, coreografía y dirección: Faye Driscoll

Diseño de escenografía: Jake Margolin, Nick Vaughan

Diseño de vestuario: Irene Ip

Diseño de sonido: Julia Giertz

Diseño de iluminación: Mira Svanberg

Dramaturgia: Dages Juvelier Keates

Asistente de coreografía: Amy Gernux

Directora de ensayos: Eva Mohn

Con: Andrea Muelas Blanco, Celina Hage, Eleanor Campbell, Girish Kumar Rachappa, Harrison Elliott, Johanna Willig-Rosenstein, Katie Jacobson, Lilian Steiner, Luca Seixas, Lukas Karvelis, Mohamed Shika Saleh, Noam Segal, Panos Paraschou, Thamiris Carvalho, Vincent Van der Plas

Producción: Cullberg.