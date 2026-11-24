Un concierto concebido con modestia para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, y sin embargo una grata sorpresa, porque resultó de un interés, de un gusto y de una concepción de conjunto que raras veces se alcanza. Y todo eso sin largos créditos, sin directores musicales y artísticos, sin equipo de escenografía. Lo bueno, si espontáneo y auténtico, dos veces bueno.

Enmarcado en los Conciertos Líricos del Teatro de la Zarzuela, el recital fue un interesante viaje musical que comenzó con obras de Antonio Soler Ramos (1729-1783), inspirador reconocido de Falla y nunca considerado como merece, con dos sonatas para teclado y tres conciertos para dos teclados, que permiten comprobar la riqueza y personalidad de su música. El Beethoven Piano Duo estuvo impecable y muy bien aderezado con la actuación de Estela Alonso, una excelente bailarina de danza española que supo acompañar las cuatro partituras en las que intervino con un estilismo bolero depurado, bellos trajes, y una aportación notable en el acompañamiento con las castañuelas.

La segunda parte era ya Manuel de Falla (1876-1946), con algunas de sus composiciones de juventud, como el Nocturno en fa menor (1896), la Mazurca en do menor (1899) y la canción andaluza Tus ojillos negros (1902-1903), con texto de Cristóbal de Castro, cantada por la mezzosoprano Carolina Alcaide, que también intervino en El amor brujo, justo broche del concierto respondiendo al lugar fundamental que ocupa esta obra en el conjunto del compositor y en la historia de la música española. Estrenada en 1915 y revisada una y otra vez, constituye una de sus creaciones más personales y reconocibles. Sylvia Torán y Ramón Grau proponen acercarse a la obra desde una perspectiva diferente a través de un arreglo para dos pianos que permite explorar sus matices, ritmos y riqueza sonora. Y presentan una versión realmente enriquecedora.

GRAN ACIERTO DEL PROGRAMA

La primera parte de introducción nos pareció un gran acierto. Antonio Soler fue contemporáneo tanto de los últimos grandes maestros del barroco como de las principales figuras que impulsaron el clasicismo europeo. Coincidió con los grandes del barroco tardío, la generación anterior a la suya, durante sus años de juventud y formación, antes de que fallecieran en la década de 1750. Domenico Scarlatti fue el más influyente y marcó profundamente el estilo de sus sonatas para teclado de Soler. Soler tenía 21 años cuando murió Bach y 30 cuando falleció Händel, mientras Rameau y Telemann seguían activos mientras Soler ya ejercía como maestro de capilla y organista en El Escorial. Y al mismo tiempo que él desarrollaba su obra Haydn -con su cuarteto de cuerda mientras Soler componía sus sonatas y quintetos-; también los hijos de Bach, Carl Philipp Emanuel y Johann Christian exploraban el estilo galante y la transición hacia el piano moderno, Gluck lideraba la reforma de la ópera en Viena y París, y Boccherini, algo más joven que Soler, trabajaba en Madrid bajo el mecenazgo de la familia real. Y en la siguiente generación, ya en pleno auge cuando Soler fallece, Mozart, nacido cuando Soler ya llevaba cuatro años como monje en El Escorial, ya había compuesto gran parte de sus obras maestras y Beethoven tenía 13 años a su muerte.

Antonio Soler y Johann Sebastian Bach no tuvieron contacto directo —ni hay constancia de que Soler conociera las partituras de Bach—, pero nos parecen muy cercanos; ambos comparten una mente arquitectónica, el dominio del contrapunto y el oficio de grandes organistas. Tanto Bach en Alemania como Soler en la Escolanía de Montserrat y luego en El Escorial se formaron en la tradición del órgano litúrgico. Ese entorno exigía improvisar y componer fugas, cánones e imitaciones estrictas a varias voces. Aunque Soler es famoso por sus sonatas de estilo galante o español, sus quintetos, conciertos y obras de órgano contienen fugas de enorme rigor matemático que recuerdan inevitablemente a la densidad contrapuntística de Bach. Este demostró en El clave bien temperado que se podía modular y tocar en todas las tonalidades. Décadas después, Soler escribió su tratado Llave de la modulación (1762), donde enseñaba cómo viajar de cualquier tono a otro lejano en pocos compases. Ambos disfrutaban llevando la armonía al límite de lo aceptado en su época, usando disonancias calculadas y giros inesperados que hoy suenan sorprendentemente modernos. El puente invisible entre ambos lo aportaron Domenico Scarlatti y el Padre Martini. El primero fue maestro directo de Soler en España y compartía con Bach el lenguaje del teclado barroco tardío. En cuanto al segundo, Soler mantuvo correspondencia con este, el teórico italiano Giovanni Battista Martini en Bolonia, quien sí conocía y coleccionaba la música de J. S. Bach y fue maestro de su hijo Johann Christian.

La gran diferencia entre Soler y Bach consistiría en que este representa la culminación y síntesis del barroco y aquel tiene ya un pie en ese mundo contrapuntístico del clasicismo temprano y sobre todo en el folclore español (fandangos, boleros, ritmos de guitarra), lo que hace que su música suene más ligera, teatral y cálida.

En cuanto al homenajeado, Manuel de Falla y Matheu (Cádiz, 23 de noviembre de 1876-Alta Gracia, Argentina, 14 de noviembre de 1946) fue un compositor de los más importantes de la primera mitad del siglo XX y uno de los compositores españoles más importantes de todos los tiempos. Perteneció a una acomodada familia de comerciantes gaditanos y recibió formación musical desde su infancia, tanto piano como solfeo. Fue favorable al pronunciamiento militar de julio de 1936 como un factor estabilizador. Apeló al presidente de la República, Manuel Azaña, en nombre de todos los cristianos, para que ejerciera su autoridad y los protegiera, pero de nada sirvió con su amigo García Lorca, asesinado en agosto de ese año. En 1937, a instancias de Pemán, escribió el Himno marcial para las tropas sublevadas. El 1 de enero de 1938 lo nombraron director del Instituto de España en Salamanca, lo que rechazó con la excusa de su frágil salud y con el apoyo de Pemán. Finalizada en España la Guerra civil, Falla comenzó a plantearse la posibilidad de marcharse a Argentina lo que hará en 1940. Entre sus obras más célebres se encuentran la pantomima El amor brujo, el ballet El sombrero de tres picos, las Siete canciones populares españolas para voz y piano, la Fantasia Bætica para piano y Noches en los jardines de España. Además, compuso la ópera La vida breve, una ópera para marionetas -‘El retablo de Maese Pedro-, el Concierto para clave y cinco instrumentos, varias zarzuelas (aunque la única que se representó fue Los amores de la Inés) y varias obras vocales, para piano y música de cámara. Su última obra, Atlántida, la terminó su discípulo Ernesto Halffter y se publicó después de la muerte del compositor.

En referencia a los intérpretes de la velada, Estela Alonso desde 2015 es bailarina solista del Ballet Nacional de España especializada en la Escuela Bolera. En 2013 hizo A mi manera, con la que es premiada en el Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid. A mi manera 2.0 se estrenó en 2023, dentro del Festival Suma Flamenca de Madrid, y propone una mirada personal de la Escuela Bolera hasta nuestros días. Por este trabajo Estela Alonso recibió el Premio Artista Revelación del Festival de Jerez 2025. En 2025 estrenó en los Teatros del Canal su último espectáculo en solitario: Aquellas que habitan en mí.

Carolina Alcaide como solista ha cantado en auditorios nacionales y festivales internacionales, y ha colaborado otras veces con la pianista Silvia Torán. Es docente en Musikene de San Sebastián; y ha enseñado en la Universidad Autónoma de Madrid y el CentroSuperior de Música Katarina Gurska, investigando de forma transversal la capacidad del arte como fuerza social y transformadora.

Sylvia Torán debutó en 1987 en el Carnegie Hall de Nueva York. Especializada en Chopin, su repertorio ha abarcado de Bach a Falla, pasando por Rajmáninov, Albéniz, Montsalvatge, Poulenc, Gershwin y Prokófiev. Mientras que su colega Ramón Grau (Úbeda, 1989) desarrolla su carrera especializado en música española. Como pianista escénico es titular en el Teatro de la Zarzuela desde 2016: la pasada temporada participó en La Edad de Plata y en Entre sueños y realidades, y esta en Adiós, Apolo y La verbena de la Paloma. Como compositor destacan sus bandas sonoras para largometrajes y piezas para el festival COMA de Madrid (Introducción y fandango, 2021) y para la Orquesta Filarmónica de Málaga (Concierto para piano y orquesta, «Estigio», recién estrenado en 2025). Desde 2014 forman este dúo con programas a cuatro manos y dos pianos y conciertos en principales salas españolas.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 9

Repertorio: 9

Interpretación: 9

Producción: 5

Programa de mano: 6

Documentación a los medios: 8

Sala Principal del Teatro de la Zarzuela

Concierto ‘Feliz cumpleaños, don Manuel’

23 de noviembre, a las 19.30

Beethoven Piano Duo (Sylvia Torán y Ramón Grau)

Carolina Alcaide

Estela Alonso.

P R O G R A M A

PADRE ANTONIO SOLER (1729-1783)

–SONATAS PARA TECLADO

+Sonata en Re mayor, R 84 (1760-1770)

Ramón Grau

+Sonata en Si bemol mayor, R 119 (1760-1780)

Sylvia Torán

–CONCIERTOS PARA DOS TECLADOS

+Concierto nº 1 en Do mayor, R 145 (hacia 1770)

Andante

Minué con variaciones

+Concierto nº 2 en La menor, R 145 (hacia 1770)

Andante

Allegro

Tempo de minué

+Concierto nº 6 en Re mayor, R 145 (hacia 1770)

Allegro – Andante – Allegro – Andante

Minué con variaciones

MANUEL DE FALLA (1876-1946)

-Nocturno en fa menor (1896)

Ramón Grau

-Mazurca en do menor (1899)

Sylvia Torán

-Tus ojillos negros. Canción andaluza (1902-1903)

Texto de Cristóbal de Castro

Carolina Alcaide

Ramón Grau

-El amor brujo (1925)

Introducción y escena

En la cueva

Canción del amor dolido

El aparecido y danza del terror

El círculo mágico

A medianoche. Los sortilegios

Danza ritual del fuego

Escena

Canción del fuego fatuo

Pantomima

Danza del juego de amor

Las campanas del amanecer.