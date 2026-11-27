Tres muy diferentes exposiciones temporales, pero las tres igualmente interesantes, coinciden en sus salas: ‘Mariana de Austria: el arte al servicio de la construcción, transformación y promoción de una imagen de poder femenino’, ‘Rainer Maria Rilke y el arte español’ y ‘El legado de Durero y la audacia de lo macabro: el universo único de Hans Baldung Grien’. Una reina nacida cerca de Viena, un poeta checo y un pintor germano. Trío de ases.

Maria Anna von Österreich (Austria, 1634 – Madrid, 1696), fue una de las figuras políticas más relevantes en la España del siglo XVII y su imagen fue popularizada por los grandes pintores de la corte como símbolo de la máxima autoridad en el imperio. Con esta exposición, el Museo del Prado la rinde un justo homenaje para el que ha venido a Madrid a sumarse el presidente austriaco. Hija del emperador Fernando III del Sacro Imperio Romano y nieta de Felipe III, prometida a su primo Baltasar Carlos, príncipe de Asturias y heredero de la corona española, al fallecer este y tras una serie de carambolas dinásticas casáronla a los 14 años con su tío materno Felipe IV, de 43 años, para lo cual fue necesaria una dispensa del papa Inocencio X, debido al estrecho grado de parentesco existente entre ambos. Después de Isabel I de Castilla, fue la mujer más poderosa de nuestra monarquía, una gran reina consorte y regente de la monarquía hispánica durante cuatro décadas a la que parece que por fin le ha llegado la hora de librarse de la leyenda negra. En cuanto a René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke (Praga, 1875-Suiza, 1926), está considerado uno de los poetas más importantes en idioma alemán. Y por último, Hans Baldung, apodado Grien (Alemania, 1484 o 1485-Estrasburgo, 1545) fue un discípulo de Durero que se ha hecho célebre por sus inquietantes alegorías. Así que vayamos por partes.

REINA, ESPOSA Y MADRE

La exposición dedicada a Mariana de Austria reúne más de un centenar de obras para reflejar cómo el arte se convirtió en un instrumento esencial de representación y legitimación de la autoridad de esta poderosa mujer de hace cuatro siglos y medio. Pinturas, esculturas, estampas y artes decorativas muestran como reafirmó y proyectó su autoridad como reina consorte, regente y reina madre en la Europa de la Edad Moderna, con obras de Velázquez, Martínez del Mazo, Carreño de Miranda, Claudio Coello y otros. Tras la muerte de Felipe IV, asumió la regencia durante la minoría de edad de Carlos II en un contexto difícil. Tras la Guerra de los Treinta Años y la rebelión en los Países Bajos, la Paz de Westfalia (1648) y la Paz de los Pirineos (1659) habían supuesto la pérdida de hegemonía española en Europa. Pese a la trascendencia de su actuación, la reina Mariana permaneció durante siglos ensombrecida por una imagen negativa, alentada por las campañas de descrédito de sus adversarios políticos y perpetuada por buena parte de la historiografía.

La exposición se inscribe en la renovación de los estudios que, en las últimas décadas, han permitido reconsiderar su trayectoria. Su elección como protagonista responde, en primer lugar, a la dimensión política que alcanzó su imagen, especialmente durante la regencia, un instrumento esencial para defender la legitimidad de su posición, acreditar su capacidad para gobernar y hacer visible su autoridad. Mariana es probablemente la reina de la rama hispana de la Casa de Austria de la que se conserva un mayor número de representaciones, desde los primeros retratos realizados cuando apenas tenía dos años hasta las imágenes de sus últimos años como reina madre. Este amplio conjunto permite seguir la evolución de su imagen a lo largo de casi seis décadas y analizar su adaptación a las diferentes circunstancias personales, dinásticas y políticas que marcaron su vida.

Mariana fue, además, la última mujer de la Casa de Austria que ejerció funciones de gobierno en la corte hispana. Sus retratos culminan así una tradición iconográfica desarrollada durante cerca de dos siglos para expresar visualmente el poder femenino en el seno de la dinastía. Su figura ofrece una oportunidad privilegiada para reconocer tanto la continuidad de los modelos heredados como las transformaciones que exigieron el ejercicio de la regencia y, posteriormente, su condición de reina madre. El recorrido comienza con la construcción de su imagen en el marco de las negociaciones matrimoniales con Felipe IV y su posterior viaje a España, para abordar después la creación y difusión del modelo iconográfico de reina consorte establecido por Velázquez. La regencia constituye el núcleo central de la muestra. Los pintores de corte reinterpretaron los modelos heredados y configuraron, mediante un cuidadoso equilibrio entre tradición e innovación, la imagen de una reina gobernadora que encarnaba la virtud ante la adversidad, el poder en ejercicio y una autoridad plenamente visible. El recorrido concluye con su etapa como reina madre, cuando su representación volvió a transformarse para expresar tanto la autoridad política y moral que conservaba como su condición de depositaria de la memoria dinástica de los Austrias.

La relevancia de este enfoque se comprende mejor en el contexto de los siglos XVI y XVII, un periodo excepcional por el número de mujeres que asumieron responsabilidades políticas de primer orden. Figuras como Margarita de Austria, María de Hungría, Juana de Austria, Margarita de Parma, Isabel Clara Eugenia, Ana de Austria o Isabel de Borbón contribuyeron, desde posiciones y contextos diferentes, al desarrollo de estrategias de representación destinadas a hacer visible su autoridad y reforzar su legitimidad. Ella ocupa un lugar culminante en esa tradición.

EL POETA AL QUE INSPIRARON TOLEDO, RONDA Y EL PRADO

En el centenario de su fallecimiento, se presenta la inspiración que nuestro país aportó a la obra de Rainer Maria Rilke. La exposición reúne pinturas, dibujos, fotografías históricas, publicaciones, manuscritos y correspondencia procedentes de más de veinte instituciones y colecciones. Entre las obras más relevantes destaca Vista de Toledo, del Greco, prestada por The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, junto con tres pinturas del Musée Bonnat-Helleu de Bayona que se presentan fuera de esta ciudad por primera vez desde la inauguración del museo en 1901: Supuesto retrato del duque de Benavente y San Jerónimo, del Greco, y Autorretrato con gafas, de Goya. Otras piezas de El greco, Velázquez, Murillo, Goya, Ignacio Zuloaga, Pablo Picasso y María Blanchard completan un recorrido que reconstruye la relación de Rilke con el arte español desde su juventud hasta sus últimos años.

El recorrido presenta también valiosa documentación procedente del Deutsches Literaturarchiv Marbach y del Schweizerisches Literatur Archiv de Berna, entre la que encontramos diversos manuscritos autógrafos y numerosa correspondencia inédita, además de fotografías adquiridas, seleccionadas o enviadas por el propio poeta durante su viaje por España entre noviembre de 1912 y febrero de 1913. Toledo, Ronda y Madrid articulan una experiencia decisiva que dejó una huella perdurable en algunas de sus obras fundamentales, entre ellas las Elegías de Duino.

Antes de viajar a España, Rilke tuvo ocasión de acercarse a la pintura española en museos, colecciones y exposiciones de ciudades como Praga, Viena, Múnich, Berlín y París: el descubrimiento de la pintura del Greco resultó especialmente decisivo. En el Salon d’Automne de París de 1908, Rilke contempló Vista de Toledo: le causó una impresión profunda y alimentó su interés por conocer la ciudad, que visitaría cuatro años después como primer destino de su viaje por España. Llegó en noviembre de 1912 y permaneció allí cerca de un mes. Durante su estancia recorrió sus calles, iglesias y monumentos y contempló las obras del Greco conservadas en la ciudad, entre ellas la Inmaculada Concepción de la capilla Oballe, que se convirtió en fuente de inspiración para su poema Asunción de María. La ciudad, su arquitectura y el paisaje del Tajo dejaron una huella duradera en su imaginario literario.

Tras pasar por Córdoba y Sevilla, el poeta se instaló en Ronda, donde permaneció hasta febrero de 1913. La singular configuración de la ciudad y la monumentalidad paisajística de su entorno propiciaron un periodo de intensa reflexión y escritura. Allí compuso, entre otros textos, La trilogía española, una de las manifestaciones más significativas de la influencia que el paisaje español ejerció en su obra. Madrid constituyó la última etapa de este recorrido, y visitó en varias ocasiones el Museo del Prado, donde prestó especial atención a las obras del Greco, Velázquez y Goya. La muestra aborda asimismo la relación de Rilke con la creación española contemporánea. El poeta mantuvo un estrecho contacto con Ignacio Zuloaga, cuyas pinturas inspiraron algunos de sus poemas. También conoció, entre otras obras de Pablo Picasso, la Familia de saltimbanquis, obra que se ha relacionado con la quinta de las Elegías de Duino, y se interesó por la pintura de María Blanchard, especialmente por La comulgante.

El recorrido incorpora también materiales de especial relevancia para conocer el proceso creativo del poeta, entre ellos fragmentos inéditos de tres cuadernos de apuntes y cartas igualmente inéditas. Estos muy relevantes documentos, cuidadosamente editados en el catálogo, permiten seguir la manera en que Rilke registró y relaboró sus impresiones ante las obras de arte, las ciudades y los paisajes españoles hasta integrarlas en su escritura. Y es muy destacable la serie de fotografías de aquella época de Toledo, Ronda y Madrid que permiten conocer el aspecto de los lugares que visitó. La exposición se organiza en un ámbito introductorio y cuatro secciones: España en París, Del Greco a Toledo, Ronda y el paisaje español y Madrid, coda a una travesía.

LA SECUENCIA DEL PASO DEL TIEMPO

Hans Baldung ‘Grien’ (Verde) fue una de las figuras centrales del Renacimiento alemán. La muestra es pequeña, pero impresionante; se articula en torno a La Armonía (¿Las Tres Gracias?) y Las Edades y la Muerte, dos obras fundamentales de las colecciones del Prado, recientemente restauradas, y una de las formulaciones más complejas de la producción tardía del artista. Realizadas durante los últimos años de su vida, articulan una compleja reflexión sobre la belleza, el paso del tiempo y la muerte. Su reciente restauración ha permitido recuperar la riqueza cromática de las composiciones y numerosos detalles botánicos.

A su alrededor, se reúnen destacados préstamos, entre ellos Las siete edades de la mujer, del Museum der bildenden Künste de Leipzig; Las tres Edades de la mujer y la Muerte, del Musée des Beaux-Arts de Rennes; La muerte y la doncella, del Kunstmuseum Basel; Adán y Eva, del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; El juicio de Paris, de Lucas Cranach el Viejo, procedente de la Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, y La Muerte (Memento mori), de la Catedral de Salamanca. La selección permite apreciar cómo Baldung, uno de los colaboradores más destacados de Durero, desarrolló un lenguaje propio a partir de esta herencia para explorar el desnudo, la sensualidad, la moralidad y la condición humana. Al mismo tiempo, su obra pone de manifiesto la importancia de la observación directa de la

naturaleza y del estudio de la figura en la configuración de su imaginario artístico.

La Armonía (¿Las tres Gracias?) y Las Edades y la Muerte han sido consideradas históricamente como un conjunto, establecen un complejo diálogo visual y conceptual: mientras la primera remite a un ámbito de serenidad y belleza

ideal, la segunda plantea una reflexión sobre la transformación del cuerpo, la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Los resultados de la restauración y de los estudios técnicos permiten profundizar en la relación entre las dos pinturas y en sus correspondencias con distintos dibujos conservados en el denominado Cuaderno de Karlsruhe, y el modo en que recuperó y transformó modelos desarrollados con anterioridad para incorporarlos a sus composiciones tardías. Baldung reinterpretó motivos ampliamente difundidos en el imaginario renacentista y tardomedieval, hasta configurar una de las reflexiones más tempranas e imponentes sobre la fugacidad de la existencia y su final ineludible.

Aproximación a las tres propuestas (del 1 al 10)

Interés: 9

Despliegues: 9

Comisariados: 8

Programas de mano: 9

Catálogos: 9

Documentación a los medios: 9

MUSEO DEL PRADO

— ‘Mariana de Austria: el arte al servicio de la construcción, transformación y promoción de una imagen de poder femenino’

Del 26 de noviembre de 2026 al 28 de marzo de 2027

Comisariada por Noelia García Pérez, catedrática de Historia del Arte, Universidad de Murcia

–“Rainer Maria Rilke y el arte español”

Comisariada por Javier Arnaldo, jefe del Centro de Estudios del Museo , y Javier Barón, jefe de Conservación de Pintura del siglo XIX.

Hasta el 7 de marzo de 2027

–‘El legado de Durero y la audacia de lo macabro: el universo único de Hans Baldung Grien’

Comisariada por Christine Seidel, jefa de Pintura Flamenca y de las Escuelas del Norte desde 1500 del Museo

Hasta el 7 de marzo de 2027.