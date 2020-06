Fallece el exitoso escritor Carlos Ruiz Zafón a los 55 años

Carlos Ruiz Zafón (1964) ha fallecido este 19 de junio de 2020 a los 55 años de edad, en Los Ángeles, y a consecuencia de una grave enfermedad que sufría desde hace tiempo, según publica Crónica Global.

Desaparece así un exitoso escritor catalán, autor de novelas como La Sombra del Viento y El Laberinto de los Espíritus.

En el año 2016, Periodista Digital tuvo el privilegio de acompañar al escritor en el Tibidabo, lugar elegido para la puesta a punto de ‘El laberinto de los espíritus’ en su presentación. Así se explicaba entonces:

La red social Twitter se llenó inmediatamente de pésames y reconocimientos al joven novelista. Recogemos algunos de estos sentidos recuerdos:

Qué tristeza más grande la muerte de Carlos Ruíz Zafón. Recuerdo leer sus libros escondidos entre los libros de texto en plenos exámenes. No podía soltarlos. «La sombra del viento» ejerció de cobijo de mis ganas de leer. Regalemos sus libros: es el mejor homenaje.

No me puedo creer la muerte de Carlos Ruiz Zafón. Qué tristeza tan grande. La sombra del viento es mi novela favorita. Nunca he sentido nada igual con un libro. Descansa en paz, maestro.

