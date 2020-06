El director científico del Idipaz publicará ‘Coronavirus, ¿la última pandemia?’: Ciencia e historias desde la «penumbra del laboratorio»

Eduardo López–Collazo desvela todos los misterios del VIH en su última obra.

El director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (Idipaz) lanzó al mercado ‘¿Qué es el VIH?’, “una novela corta donde aprendes”, según indica a Periodista Digital su autor.

“En todas las obras de divulgación del VIH/SIDA o las películas del tema, casi siempre tienen un mismo escenario: Nueva York y San Francisco. Sin embargo, en geografías cercanas como son Madrid y La Habana ocurrieron cosas que hay que contar”, explica el científico cubano que logró una muy destacada trayectoria en España.

A pesar de que su obra, así como el libro anterior ‘¿Qué es el Cáncer?’, desvelan datos clave para comprender ambas enfermedades, no cree que se encuentren en la lectura de cabecera del ministro de Sanidad, Salvador Illa, o del resto de gestores sanitarios de España.

“He pensado enviarles ejemplares a los gestores de sanidad. Pero dudo que se lo lean, mis apellidos son López-Collazo, si fueran ingleses o impronunciables tendría más posibilidades”, precisó el médico.

Sin embargo, no tira la toalla y en pocos días revolucionará el mercado con el lanzamiento de su próxima obra: ‘Coronavirus, ¿la última pandemia?’

¿El impacto mundial del COVID-19 hará que las investigaciones y recursos del VIH decrezcan internacionalmente?

La COVID-19 está cambiando muchas cosas, probablemente en el futuro hablemos de las Eras AC y DC (antes y después de la COVID-19).

Entre las cosas que están cambiando son las dianas para los recursos en investigación.

El VIH se ha convertido en una enfermedad crónica, existe medicación que mantienen a los pacientes con una vida normal, es probable que disminuya la financiación en este campo.

Ojalá me equivoque y ojalá esto no vaya pareado con empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes seropositivos o un repunte de esa otra pandemia.

La OMS estudia cómo un fármaco para tratar el VIH ayuda a combatir el coronavirus, ¿qué relación puede existir entre ambos virus?

Ambos son retrovirus, pero diferentes. Si fueran dos libros diríamos que tienen algunas palabras iguales, algo hasta hoy irrelevante.

Hay varios ensayos clínicos en curso y otros finalizados sin resultados importantes con el uso de fármacos establecidos para el VIH.

¿Cuáles son los tabúes y falsos mitos que aún existen en torno al VIH?

El VIH, al ser una infección de transmisión sexual, siempre ha tenido y tiene rechazo social.

Algunos sectores aún lo identifican con «un comportamiento inadecuado». Por otra parte, están los que niegan su existencia o postulan su creación artificial en un laboratorio.

¿Está superada esa arcaica creencia de que es un virus vinculado con la homosexualidad?

A veces quiero pensar que sí. Otras me doy de bruces con personas que vinculan el VIH, en exclusiva, a la población LGTB y en específico a los homosexuales masculinos. Esto es un error, algo que se ha demostrado fehacientemente desde hace mucho. Cualquier persona es propensa al contagio.

¿Cuáles son los países que están más avanzando en las investigaciones sobre cómo vencer al VIH?

En general el club de los países del llamado primer mundo. Ahora mismo hay grupos punteros en muchas partes de Estados Unidos, UK, Alemania, Francia y, sin dudas, en España.

¿En qué nivel se encuentra la investigación española en comparación con otros países?

Los grupos españoles han tenido y tiene protagonismo.

Los ensayos clínicos en este país y en este campo están a la par de cualquier otro de la lista que te mencioné anteriormente.

Otra cosa es la investigación de corte más básico, esa que da premios Nobel y patentes millonarias. Ahí estamos en la cola.

En España se sigue pensando que la aspirina se desarrolló en una consulta médica y no en un laboratorio.

Esto nos condiciona y es cuando la sociedad y los gobiernos sacan pecho porque se ha hecho una inversión de 30 millones para frenar, desde la ciencia, la COVID-19. ¡Es ridículo!

Yo pediría una comparativa al vuelo: Si un presupuesto es insuficiente para pagar los salarios de un equipo de futbol elitista, entonces piensa que también lo es para investigar en algo que salvará vidas.

El venezolano Adam Castillejo se convirtió en marzo de 2020 en la segunda persona en curarse del SIDA, ¿qué supone su caso para encontrar una cura definitiva?

Te confieso que nunca recuerdo su nombre, para mi sigue siendo «el paciente de Londres». Tanto él como el llamado paciente de Berlín, han sido curados de VIH porque sufrían de otra enfermedad que requiere un trasplante de médula ósea, en términos sencillos: requiere un cambio de su «fábrica de células de la defensa».

Entonces, se buscó un donante de esta «fábrica» que produzca células sin la puerta de entrada para el VIH.

Estas personas existen en un porcentaje pequeño en la población, tienen una mutación. Al realizarse el trasplante, los virus del VIH no logran infectar a las nuevas células y se detiene su ciclo. Desaparecen. Pero esto no es la solución para las personas seropositivas.

El trasplante es un proceso de alto riesgo. Todo esto lo cuento en el libro… no quiero hacer spoiler (risas).

Si tuviese que lanzarse a la piscina, ¿cuánto tiempo cree que falta hasta que exista una cura al VIH?

Es una piscina sin agua, no quiero hacerme daño.

¿Cuál consideras que es el principal misterio que desvela su libro ‘¿Qué es el VIH?’?

Si lo desvelo aquí nadie lo leerá (risas).

En realidad, es una novela corta donde aprendes. Tengo un estilo propio al escribir divulgación, siempre cuento una historia paralela para lograr que quien lo lea se enganche y quiera seguir leyendo.

En este caso, la historia paralela ocurre entre La Habana y Madrid. Todo es real, sólo cambio algunos nombres. Ahí desvelo algo que ocurrió en Cuba que fue demencial: Un confinamiento obligatorio que no tenía justificación, casi una cárcel, con castas. También cuento la monumental disputa que hubo entre dos laboratorios, uno francés y otro estadounidense, por la autoría del descubrimiento del virus. Pero no me quedo sólo en el pasado. En varios capítulos hablo de los temas importantes ahora: la PreP (terapia de prevención), los llamados ChemSex y la maternidad de las mujeres seropositvas.

¿A qué tipo de público está enfocado?

Al escribirlo pensé varios tipos de lectores: el desconocedor absoluto del tema de cualquier edad, los jóvenes que buscan una vocación, las personas seropositivas, sus familiares, los sanitarios que a veces tienen que explicar conceptos de una forma sencilla y no encuentran las palabras para hacerlo, por pensar pensé hasta en los negacionistas y amantes de las teorías conspiratorias.

¿Para quiénes considera que ‘¿Qué es el VIH?’ debe ser un libro de lectura obligatoria?

Para las personas que trabajan con seropositivos podría ser una ayuda. Trato temas actuales sobre los que hay debate: la PreP y los ChemSex, esto será interesante para muchos colectivos implicados. A los seropositivos y sus familiares le será de ayuda. Y no me quiero dejar a las personas que gustan de la ciencia y la historia.

¿Considera que es un libro que deberían leer Salvador Illa y los ‘clásicos’ del Ministerio de Sanidad para impulsar la financiación a la investigación del VIH?

He pensado enviarles ejemplares a los gestores de sanidad. Pero dudo que se lo lean, mis apellidos son López-Collazo, si fueran ingleses o impronunciables tendría más posibilidades.

La obra viaja de Nueva York, hasta La Habana y Madrid, ¿qué aportan estas ciudades para comprender el VIH?

En todas las obras de divulgación del VIH/SIDA o las películas del tema, casi siempre tienen un mismo escenario: Nueva York y San Francisco. Sin embargo, en geografías cercanas como son Madrid y La Habana ocurrieron cosas que hay que contar.

En Estados Unidos fue donde se dio la alarma y muchas cosas ocurrieron allí, pero no quiero que se pierdan algunas barbaridades que se hicieron en La Habana o cómo se afrontó en aquel Madrid movido de los ochenta.

‘¿Qué es el VIH?’ ofrece un enfoque científico a través de una novela, ¿cuál considera que fue el principal reto durante su escritura?

Tengo la mente puesta en tres cosas: Contar la ciencia con precisión y sencillez, algo que es un reto. No perder la atención de quien me lee. Que se me note, en algo, que amo la literatura. Todo el tiempo estoy huyendo de las frases hechas, de los adjetivos insulsos, las rimas internas y de las sobre explicaciones macarrónicas. Soy feliz cuando dos cuartillas las sintetizo en un párrafo que al leerlo en voz alta se entiende el mensaje, mientras uso palabras hermosas. ¿Te había dicho que me encanta la literatura?

El libro llega después de su obra ‘¿Qué es el cáncer?’, ¿prevé una tercera entrega con una nueva enfermedad?… quizá ‘qué es el COVID-19’

Juegas con ventaja (risas). Sí, el 9 de julio lanzo mi tercer libro que lleva por título: ‘Coronavirus, ¿la última pandemia?’

Es peculiar por varias razones. No pertenece a la trilogía que tenía planificada que empezó con ¿Qué es el cáncer?, siguió con ¿Qué es el VIH? y terminará en el 2021 con ¿Qué es la sepsis? Ha sido un texto concebido con urgencia y desde el ojo del huracán.

Lo escribí con un amigo, el virólogo José Alcamí, otro científico que ama la literatura, es poeta.

Revisamos las galeradas y esta semana entra en imprenta. Veremos si gusta. Tiene de todo, ciencia, historia de los virus, historias que ocurrieron en Madrid durante la pandemia… y ganas de que se escuchen voces calmadas que hablan desde un laboratorio, por lo general en penumbras.