Pérez-Reverte da ‘jaque mate’ al diccionario de la RAE: su infalible argumento para escribir ‘solo’ con tilde

Arturo Pérez-Reverte dejó en ‘jaque’ al diccionario de la RAE.

El reconocido escritor aprovechó su cuenta de Twitter para defender la necesidad de usar la tilde en ‘solo’.

A pesar de que dejó de ser utilizado en 2010, el autor de famosas obras defiende que fue un error.

La defensa de Pérez-Reverte surgió a partir de la publicación del periodista deportivo Frédéric Hermel, autor del libro ‘Zidane’.

Hermel explicaba que había tenido una exigencia para los traductores de la obra al español.

«Exigí desde el principio que sólo sea con tilde, como Dios manda», escribía en la red social añadiendo una pregunta para el escritor: «¿He hecho bien?», preguntó.



La traducción de mi libro #Zidane es realmente preciosa. Eso sí, exigí desde el principio que SÓLO sea con tilde, como Dios manda. He hecho bien @perezreverte ? 😉 pic.twitter.com/hzq3ZRkPGl

Recogió el guante Pérez-Reverte.

Quien aplaudió la decisión de Hermel admitiendo que, en su opinión, ha hecho bien al tildar el adverbio en su libro.

Un usuario quiso en qué basaba su respuesta el escritor y le preguntó por qué defendía la tilde. Con solo tres frases, el escritor dejó totalmente claro su argumento:

“Lo dije no sólo una vez y no lo dije solo. Sólo uso la tilde cuando estoy solo, pero sólo para sentirme menos solo. Considere que el hombre solo habla con Dios y el acompañado sólo con quien lo acompaña. Ahora, escriba sin tildes esa chorrada que acabo de escribir. Y descifre”.

Reverte aconseja, por lo tanto, que se siga empleando la tilde cuando cumpla su función diacrítica para evitar confusiones.

Sin embargo, la RAE advierte que se considera una falta «tildar el adverbio solo cuando no existe riesgo de ambigüedad».

En este sentido, se remiten a la publicación de la ‘Ortografía’ de la lengua española de 2010, donde se eliminó la tilde, ya que en los «casos en que solo puede interpretarse como adjetivo y adverbio en un mismo enunciado, con el consiguiente riesgo de ambigüedad, la Academia venía prescribiendo tildar el adverbio solo para indicar que en ese enunciado no actuaba como objetivo«, pero actualmente «ni siquiera en esos casos es necesaria (aunque sí es admisible) la tilde del adverbio».

Una barbaridad lingüística de Salvador Illa encolerizó a Arturo Pérez-Reverte.

El ministro de Sanidad, durante la rueda de prensa junto a Fernando Simón, utilizó el término “interlocutar» para hacer mención de las reuniones que mantendrán con otras de las autoridades sanitarias extranjeras.

Aunque es un término que es utilizado en países como Colombia o Ecuador, fue un error que escandalizó al autor de ‘Sabotaje’ o ‘El puente de los asesinos’.

A través de las redes sociales, Arturo Pérez-Reverte publicó un mensaje admitiendo el terrible efecto que generó el ministro de Sanidad a su cuerpo:

“Acabo de oír al ministro de Sanidad diciendo que van a ‘interlocutar’ con no sé qué autoridad sanitaria extranjera y he chirriado tanto los dientes que me ha saltado un empaste”.