El libro ‘Diez negritos’ de Agatha Christie cambia su título «para acabar con el racismo»

El libro de Agatha Christie ‘Diez negritos’ ha pasado a titularse ‘Eran diez’ en Francia por su connotación racista. Tal y como ha confirmado su bisnieto James Prichard en AFP, «a ella no le hubiera gustado la idea de que alguien fuera ofendido por una de sus frases», por lo que también se ha suprimido la palabra ‘nigger’, término despectivo vinculado a la historia de la esclavitud que se mencionaba en la obra en 74 ocasiones para hacer referencia a las personas negras.

«Ella buscaba sobre todo divertir», ha explicado Prichard este miércoles 26 de agosto de 2020, al tiempo que ha apuntado que en los cambios realizados se busca «acabar con el racismo» al tiempo que no traicionan en ningún sentido el relato de la escritora británica.

Si bien este significativo paso en las ediciones inglesas se dio hace ya varias décadas (responde a ‘And then there were none’), Francia era hasta ahora «uno de los últimos países que mantenía este título».