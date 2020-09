J.K. Rowling busca las cosquillas a los activistas: el asesino travesti de su última novela hace que sea calificada como «tránsfoba» 

El lanzamiento de ‘Troubled Blood’, la quinta novela policíaca de J.K. Rowling protagonizada por el detective Cormoran Strike, ha vuelto a situar a la escritora en el centro de la polémica. Varios meses después de convertirse en tendencia en Twitter por burlarse de un artículo de prensa que titulaba con la expresión «personas que menstrúan» en lugar de incluir la palabra «mujeres» con el fin de englobar a las mujeres trans, la autora de la serie de libros ‘Harry Potter’ ha publicado una nueva obra protagonizada por un asesino en serie que se viste de mujer para matar a sus víctimas, todas femeninas.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020