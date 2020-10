Pérez-Reverte advierte de que su última novela no gustará a la extrema izquierda: «Sé que tendré críticas y me genera un retorcido placer»

Arturo Pérez-Reverte sabe que levantará ampollas en la extrema izquierda con su última novela, ‘Línea de fuego’ (Alfaguara).

El escritor afirma que el libro no tiene «una misión ideológica». Sin embargo, admite que si la obra «termina molestando» a determinadas personas le hará «extremadamente feliz».

«Sé que por la extrema izquierda voy a tener críticas y me genera un retorcido placer. Hay quienes utilizan la Guerra Civil como arma ideológica irresponsablemente y si a estas personas les molesta, me hará feliz», sentenció.

El regreso de la Guerra Civil española se lo atribuye a los políticos. Pero está muy lejos de ser un piropo. Es más bien el resultado de «una tendencia bastarda a usar lo fácil y lo simplón como argumento político».

«Quienes hicieron la Guerra Civil querían cerrarla, políticos como Fraga o Carrillo, y de hecho la cerraron y era algo que ya estaba resuelto. Era historia», explicó Pérez-Reverte durante la presentación en Madrid de su libro.

«Pero cuando no hay base intelectual ni se hace una política seria ni se tiene una ideología basada en el conocimiento hay una tendencia bastarda a usar el blanco y el negro, lo fácil, como argumento político», criticó.

Visiblemente decepcionado con el rumbo de la política actual, el reconocido escritor agregó que “las nuevas generaciones de políticos carecen de ese plano intelectual y recurren a argumentos maniqueos para suplir sus carencias. Y en las generaciones actuales el receptor es un joven sin capacidad para razonar esos discursos falsos emitidos por ignorantes».

«Cuando oigo hablar ahora de los políticos con irresponsabilidad y desconocimiento extremo de lo que fue ese drama humano me pregunto ¿cómo se atreven?», preguntó Pérez-Reverte, para quien la Guerra Civil fue «una guerra muy española» que incluía «una mezcla de rencor y conocimiento del adversario».

Para el escritor, la Guerra Civil la ganó «Franco, los militares de su entorno y la gente que estaba con él», pero al mismo tiempo «la perdieron los jóvenes de los dos bandos».

«En la guerra he visto morir de muchas maneras, pero nunca nadie lo hacía por la patria, Dios o la Repúblicas: se luchaba por cosas más inmediatas«, ha apuntado.

¿Reencontrarse con la humanidad?

En abril de 2020, la opinión de un joven usuario de las redes sociales sobre la Guerra Civil hizo perder la fe en la humanidad a Pérez-Reverte.

El reconocido escritor mostró su indignación con las nuevas generaciones el pasado 14 de abril, cuando en el marco de la conmemoración de la II República se topó con un desafortunado ‘tweet’ de un joven de 16 años.

El adolescente afirmaba, totalmente convencido de que los libros de historia de apoyaban, que “como la derecha perdió la guerra civil, ahora no puede ya ocultar su rencor». Una afirmación que supuso la ‘gota que derramó’ la paciencia de Pérez-Reverte. A pesar de que el periodista destaca por no tener pelos en la lengua, no gastó tiempo ni esfuerzo en corregir al joven de 16 años, sino que publicó un mensaje donde mostraba que estaba por ‘tirar la toalla’.

A través de su cuenta de Twitter, Pérez-Reverte afirmó que: “Leído hoy a un joven de 16 años: ‘Como la derecha perdió la guerra civil, ahora no puede ya ocultar su rencor’. Creo que para algunos es hora de irnos despacio sin dramatismos hacia la salida. Quizá, como los barbaros de Cavafis, el coronavirus sea una solución, después de todo».

Sus palabras han calado con fuerza dentro de un grupo de la sociedad que comparte con pena la preocupación por el profundo desconocimiento que muchos jóvenes tienen de lo que sucedió durante la II República y la Guerra Civil, así como por el peligro que esta ignorancia conlleva para las generaciones futuras. No en vano, corren el peligro de llegar a ser fácilmente manipulados por ideologías extremistas.

En este sentido, se han visto comentarios de apoyo a Pérez-Reverte como: “Seguro que saco matricula de honor en historia de esa que dan en la LOGSE… no descarte que sea presidente progresista en breve…”; o “necesitamos otra reforma educativa, vamos a dejarlo que me parto…”. Sin embargo, el reconocido escritor dejó muy claro que no cree que se trate de un ‘tweet’ para tomárselo con humor, sino como una advertencia de lo que se aproxima en las próximas generaciones.