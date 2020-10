Louise Glück, poeta ‘confesional’ norteamericana, gana el Premio Nobel de Literatura 2020

La poeta estadounidense Louise Glück ha ganado el Premio Nobel de Literatura del 2020, otorgado por la Academia Sueca y dotado con diez millones de coronas suecas (en torno a un millón de euros).

«Louise Glück escribe poemas para transmitir el testigo de la intimidad: sutiles momentos psicológicos capturados en una dicción austera». Así empieza On Louise Gück. change what you see, un estudio sobre la obra de la poeta estadounidense, elegida esta mañana como la ganadora del Premio Nobel de Literatura de 2020. Glück es la cuarta mujer que entra en el palmarés en la última década y la segunda poeta, después del sueco Thomas Transtrommer (2011).

El jurado ha reconocido «su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual». Glück, no tan conocida como Anne Carson que sonaba como favorita, nació en Nueva York y asistió a la prestigiosa escuela Sarah Lawrence de Nueva York y la Universidad de Columbia.

Su poemario ‘El iris salvaje’ le valió el premio Pulitzer de poesía mientras que ‘Triumph of Achilles’ obtuvo el National Book de la Crítica y ‘Firstborno’, el Premio de la Academia Americana. En la actualidad, la autora vive en Cambridge, Massachussetts y es profesora en el Williams College de Williamstown. También imparte teoría poética en la Universidad de Yale.

Glück, que cultiva una poesía confesional y sigue la senda abierta por poetas capitales como Anne Carson y Adrianne Rich, es autora de 11 libros de poesía, entre los que se incluye ‘Averno’, ‘The seven ages’, ‘Vita Nova,’ por el que fue galardonada con el Premio de Poesía de ‘The New Yorker’, ‘Meadowlands’ y ‘Ararat’ que recibió el Premio Nacional de poesía Rebekah Johnson Bobbit ‘The First Four Book’ es una compilación de su poesía temprana. La editorial Pre-Textos en castellano y Edicions del Buc, en catalán han publicado sus obras.

Si creíamos haberlo visto todo en la entrega de los Nobel de Literatura, en el 2020 el galardón tampoco ha logrado lo que la Academia Sueca tanto añora: ser perfectamente normal.Las medidas de seguridad motivadas por la pandemia del coronavirus han obligado a cancelar la ceremonia de entrega que suele realizarse en Estocolmo en diciembre. La decisión es que los premios se darán en mano en los respectivos países de origen o residencia de los galardonados muy probablemente con la ayuda de las respectivas embajadas o de las universidades de los premiados.

El Nobel de Literatura no se entregó en el 2018 por los escándalos sexuales y de corrupción interna en la Academia Sueca. El 2019 también fue raro: dos premios, el del año anterior y el que tocaba. El primero fue para la escritora polaca Olga Tokarczuk y el segundo para el austriaco Peter Handke, que levantó no pocas ampollas de carácter político por su simpatía por Serbia durante la guerra de los Balcanes.

La dotación económica del galardón pasa en esta edición de nueve millones de coronas suecas a diez (en torno a un millón de euros).

Entre los favoritos de las casas de apuestas, un indicativo poco fiable porque las listas de la Academia son secretas, se encontraban el escritor español Javier Marías junto a la poeta canadiense Anne Carson. También estaba ahí la guadalupeña Maryse Condé, que fue Nobel ‘alternativo’ en el 2018, seguida por la rusa Ludmila Ulitskaya. De nuevo el sempiterno Haruki Murakami volvía junto con otra eterna candidata, la canadiense Margaret Atwood.

Estaban asimismo en las quinielas otro de los candidatos habituales de los últimos años, el keniano Ngugi Wa Thiong’o, el poeta coreano Ko Un y el escritor chino Yan Lianke. También aparecían otros nombres como los de Cormack McCarthy, Don DeLilo, Jamaica Kincaid o Marilynne Robinson. El escritor checo Milan Kundera, el autor noruego Karl Ove Knausgaard, Michel Houllebecq o Stephen King son otros de los nombres por los que se ha podido apostar.