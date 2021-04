‘Me jubilo ¿Y ahora qué?’, de María Ángeles Chavarría

Me jubilo ¿Y ahora qué?

No hay campo de la literatura que esta autora no haya explorado. Conviene añadir enseguida que no lo hace a la aventura, a ver qué sale. Basta con fijarse en la extensa bibliografía de esta última obra para comprender que prepara minuciosamente cada uno de sus pasos antes de darlo. María Ángeles Chavarría es de esas señoras que se organizan de tal manera que aprovechan cada uno de los minutos del día. Puede decirse pues que predica con el ejemplo, ya que es la primera que se aplica sus recomendaciones.

En la vida hay varias etapas y la de la vejez puede ser la mejor de todas o, al menos, suficientemente buena, puesto que aunque es cierto que al llegar a ella se han perdido facultades, no lo es menos que se han afinado otras, a las que quizá en un principio no se las aprovechaba del modo que en este tiempo se sabe hacer.

Cada uno de los capítulos de que consta este libro, está dedicado a un asunto concreto, siendo los dos primeros los concernientes a la salud física y mental, y todos ellos están encabezados por un pensamiento de alguna figura de renombre mundial, salvo uno, el del capítulo noveno, en el que el pensamiento es de Pedro José Moreno Rubio, con lo cual queda claro que la autora se ha fijado más en que la frase convenga más a lo que va a escribir que al renombre de quien la ha dicho. De cualquier modo, los amantes de las máximas tienen una buena colección de ellas en las últimas páginas.

La vejez puede ser una etapa muy bonita. Es preferible que acompañe la buena suerte, porque a estas edades pueden empezar a fallar cosas, tanto en lo que respecta a la salud, como en los familiares que se tengan, pero incluso en estos casos hay que saber aprovechar lo que se tiene o lo que queda.

Dado que hay mucha gente que, lamentablemente, se deja caer o abandona todo intento de sobrevivir en condiciones, resulta plausible que haya libros como este que marcan caminos o señalan metas razonables y al alcance de todos.

No hay que renunciar jamás a la felicidad y mientras tanto hay que hacer lo posible por conservar la esperanza.

También a los jóvenes les puede ser de mucho provecho este libro, pues la penúltima meta de todos es la vejez y conviene ir preparándose para disfrutarla.