‘Y si me define el agua’, de Arantxa Esteban López

Al final del prólogo, que es obra de Jaime Siles, va la fecha en que fue escrito: 11 de mayo. Justamente es el aniversario del nacimiento de Camilo José Cela. Es un buen preludio. Unir los nombres de Siles y Cela es pensar en el esmero en el lenguaje, en la búsqueda de la palabra exacta para cada ocasión. No se puede decir lo mismo de todos los actuales académicos. También es Paco Umbral, otro mago de la lengua, cumplía años ese día. Me falta añadir que he leído el prólogo dos veces, una antes de empezar el libro y otra después de haberlo terminado, y es en esta segunda cuando he podido paladearlo mejor. Borges tenía razón.

En este poemario hay profundidad de pensamiento. Sus poesías no dan idea de que han surgido tras un instante de inspiración, sino de ser fruto de muchas meditaciones en torno a preguntas como aquellas que se hacían los antiguos griegos, de la observación callada del mundo en que estamos y, en suma, del vivir. Hay contención en sus versos, que ciertamente hay que catalogar como elegante, pero también se debe a la timidez. Y creo que es conveniente recalcar esto porque permite pensar que sólo nos muestran la punta del iceberg, un indicio de lo que queda oculto, que puede ser como un caudaloso e impetuoso torrente de vida, algo que ella no quiere o no se atreve a mostrar del todo. Se sumerge en lo que hace -y utilizo el verbo sumergir porque el agua como metáfora es una constante en este libro- y solo atiende a lo que está haciendo. Y de ahí estos versos «Tan solo lo que el agua me dice, oigo / y todo lo humano me es ajeno». Le es ajeno porque está viviéndolo desde dentro.

No mira con los ojos, o no sólo con los ojos, sino una vez visto algo lo sueña, lo imagina, lo analiza, y lo que aparece luego en el poema es una recreación en la que apenas se adivina lo que quiere decir. Aunque a lo mejor. Quiere guardar el secreto de su pensamiento, pero da pistas.

También estos poemas merecen ser leídos más de una vez.