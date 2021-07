Entrevista con Rafael Narbona: «Una cosa es la Memoria Histórica y otra imponer la memoria selectiva»

El crítico literario Rafael Narbona, colaborador de ‘El Cultural‘ y ‘Revista de libros’, acaba de publicar ‘El coleccionista de asombros’ (Negra Ediciones), una selección de artículos que centra su mirada en clásicos literarios de pasado reciente, como Borges, Galdós o Delibes, a otros más recientes, como Vargas Llosa, Javier Marías o Pérez-Reverte.

Todo autor es fruto de sus vivencias y sobre todo, de sus lecturas, por ello Narbona tampoco olvida a personajes históricos del cómic que aparte de entretenimiento le transmitieron valores y referencias, como el irreductible galo, Asterix, o el reportero rubio, Tintín.

En esta conversación con Periodista Digital, el escritor lamenta el escaso impacto de los intelectuales en nuestra sociedad actual, a pesar de que, haberlos, haylos, como el filósofo Javier Gomá, entrevistado en este medio recientemente: «No es que no haya intelectuales de interés, pero no se les hace caso. Desde hace tiempo la sociedad les retiró el crédito y la credibilidad que antes sí existía», explica Narbona.

«Ahora mismo parece más influyente cualquier concursante de un reality-show que un intelectual con una obra sólida. Es un problema que ya advirtió Ortega en los años 30 y es la banalización de la sociedad, algo que degrada la convivencia y la política», añade,

¿Por qué no están de moda los grandes clásicos literarios?

Aunque su obra reivindica los clásicos, el autor es consciente de que es muy posible que hoy no estén de moda. A su juicio: «(Los clásicos no están de moda porque) hoy en día se rehúye del esfuerzo, llevamos una vida más acelerado y el ser humano, por ese mismo estilo de vida, prefiere buscar la evasión. Pero a eso se añade que se rehúye de todo lo que inquieta, como las reflexiones en torno a la muerte, algo de lo que nos hemos apartado, parece que no existe. Hemos experimentado un retroceso hacia actitudes infantiles que configuran una sociedad superficial, al igual que la política, donde los lemas que más han triunfado, como ‘Asaltar los cielos’ o ‘Comunismo o Libertad’ eran los más infantiles.»

Hablando de nombres propios, Narbona reivindica las figuras de Miguel Delibes o Miguel de Unamuno. Del escritor vallisoletano dice que para nada es un autor vencido por el tiempo: «Aunque últimamente no se ha hecho mucho caso a la obra de Delibes, está recuperando la posición que le corresponde: muchos de los temas de hoy en día, como La España vacía o el ecologismo, ya están en Delibes».

‘El coleccionista de asombros’ también habla de ‘La Peste’ de Albert Camus, una obra a la que seguro muchos habrán acudido tras la pandemia del coronavirus que aún asola nuestro planeta: «La Peste de Camus no solo muestra las epidemias en sí si no que muestran las miserias del ser humano y también las grandezas. Las grandes catástrofes ponen de manifiesto las grandezas y las debilidades, como las actitudes egoístas».

La Tercera España

Narbona observa una creciente polarización en la vida política y aconseja acudir a Chaves Nogales o a Julián Marías para reivindicar esa ‘Tercera España’, concepto quizás demasiado manoseado pero no exento de contenido, que pueda poner fin a las disputas de unos y otros: «El prólogo de ‘A sangre y Fuego’ (de Manuel Chaves Nogales) debería estudiarse en todos los colegios. Ahora que se habla tanto de Memoria Histórica lo que no se puede imponer es una memoria selectiva, pasando de la retórica de ‘La Cruzada’ a una especie de idealización del bando republicano. La Tercera España, la que apostaba por la convivencia basada en las libertades, quedó desplazada durante la guerra. Ahora hay un grado de tensión que hace necesario volver a Chaves Nogales y a su Tercera España que hablan de la necesidad de discrepar sin odio».

SINOPSIS DE LA OBRA

Llamamos clásicos a los libros que han sobrevivido a la criba del tiempo, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva. En sus páginas siempre encontramos algo que esclarece nuestra mirada. Aunque este libro se centra en los clásicos de un pasado reciente (Bécquer, Galdós, Borges, Chéjov), también se adentra en la obra de Vargas Llosa o Javier Marías, apostando por su permanencia. Algunos de los escritores abordados aportan una perspectiva ética (Chaves Nogales, Unamuno, Delibes); otros, una visión nihilista y desesperanzada (Thomas Bernhard, Cavafis, Pessoa). Tintín, el Capitán Trueno o Corto Maltés, mitos de esa otra rama de la literatura que es el cómic, nos acercan a la combinación de coraje, humor e ingenio que suele gestar las grandes aventuras. Escritoras como Virginia Woolf, Pizarnik, Sylvia Plath o Hannah Arendt nos recuerdan la hostilidad que soportaron muchas mujeres cuando decidieron materializar su vocación literaria. Narbona se demora en lo biográfico, pues entiende que la vida siempre es la matriz de la literatura. Casi todos los ensayos de El coleccionista de asombros proceden de «Entreclásicos», blog alojado en El Cultural, una de las revistas culturales más prestigiosas de España.

Para esta selección de Negra Ediciones, el autor ha escrito a propósito cinco nuevos artículos.

Otras entrevistas: