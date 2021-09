José Antonio Marina: «Si España pierde el tren del aprendizaje, estamos condenados a convertirnos en el bar de copas de Europa»

José Antonio Marina (Toledo, 1939) es filósofo, pedagogo y ensayista. Su última obra es ‘Biografía de la inhumanidad’, que edita Ariel. Una genealogía del ser humano a través de sus acciones más crueles e insensibles.

«Uno de los misterios del ser humano es que es muy contradictorio y es capaz de lo mejor y lo peor. La evolución de nuestra especie indica que hemos progresado continuamente, vivimos más tiempo, hay menos muertes de niños al nacer, el acceso al poder es más fácil, hay más sistemas democráticos, pero dentro de ese sistema se producen quiebras y colapsos y nos hundimos en la atrocidad y me interesaba investigar por qué pasa eso. Con la esperanza de si conocemos esos mecanismos, podremos evitar repetir esos errores del siglo XX», dice el autor en esta entrevista con Periodista Digital.

Marina se ha sumergido en los horrores del siglo XX con la intención de encontrar el por qué se produjeron y con ello los mecanismos que eviten a las sociedades futuras a repetirlos: «Estoy esperanzado en la inteligencia humana: creo que si dejamos que si la inteligencia se desarrolle busca líneas de convergencia y llegar a un modelo ético general que podamos compartir entre todos y que nos evite estos horrores»

Hay una cosa que decía Voltaire: la historia nunca se repite, los seres humanos siempre. Entonces aunque el comportamiento muy semejante se da siempre en situaciones diversas produce efectos distintos pero movidas por las mismas motivaciones: para cometer una atrocidad, ¿hay que ser atroz de entrada? A la hora de estudiar los protagonistas de las matanzas judías (en el Holocausto) es que no eran locos , los alemanes que colaboraron en aquello no eran psicópatas, eran personas normales las que acabaron ayudando a cometer esas atrocidades.

La ley de Memoria Democrática

Preguntado por si la nueva ley de Memoria Democrática puede ayudar a la hora de corregir y honrar a las víctimas de las atrocidades de nuestro pasado, el entrevistado opina que no:

Creo que no va a ayudar (la Ley de Memoria Democrática) porque debimos habernos puesto de acuerdo antes: sigue habiendo confrontación. La Historia nos saca la enseñanza que el conflicto siempre existe y es inevitable, pero ante un enfrentamiento hay dos maneras de enfocarlo: en términos de conflicto, donde uno solo tendrá razón y solo uno va a vencer, en esa dialéctica de vencedores o vencidos, o considerar ese enfrentamiento como un problema que deben resolver las partes afectadas. Lo más importante es la compensación, sobre todo a aquellos que fueron más perjudicados (en el conflicto de la Guerra Civil) y el reconocimiento.

Una ley de educación consensuada por los partidos

El filósofo es una de las personas que más ha trabajado por un pacto entre las principales fuerzas políticas para lograr una ley de educación estable, desprovista de ideología y que vehicule la educación de varias generaciones:

En el año 2016 creí que se conseguiría (ese pacto educativo) y ahora no tengo esperanza de que se consiga, a la vista esta la Ley Celáa sin consenso que el PP dice que la va a quitar en cuanto llegue al poder.

En este punto, exige a la sociedad más consciencia de la importancia de la educación y pide no mirar para otro lado: «Debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad. La sociedad española no está interesada en la educación, no aparece en las encuestas del CIS sobre las preocupaciones de los españoles. »

Los tiempos que corren son muy cambiantes y esto nos obliga a una adaptación y a un aprendizaje casi diario, esto es algo que debemos tenerlo claro: «O nos convencemos que vamos a tener que aprender toda la vida, y adoptamos esa especie de pasión por el conocimiento, o lo vamos a pasar fatal: esta frase es exagerada, pero tiene una parte de verdad: España perdió el tren de la Ilustración, de la Industralización, si pierde el tren del aprendizaje estamos condenados a convertirnos en el bar de copas de Europa.»

Sinopsis de la obra

Biografía de la inhumanidad representa la antítesis del libro anterior de José Antonio Marina. Mientras Biografía de la humanidad explicaba la historia de la evolución cultural (a través del desarrollo del arte, la política, las instituciones sociales, las religiones, los sentimientos y la tecnología), Biografía de la inhumanidad pretende explorar los mayores errores o crueldades de nuestra historia, y por qué en su momento estas acciones fueron llevadas a cabo o se aceptaron como una especie de destino implacable. Valiéndose de las herramientas intelectuales que proporciona la psicología, el autor nos ofrece un recorrido histórico-cultural por las principales maldades e indolencias que hemos cometido como especie «inhumana».

Otras entrevistas