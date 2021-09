Iñaki Domínguez: «Se politizan hasta los falsos delitos para crear una polarización que interese a las élites»

Ya somos seres narcotizados por el mundo online y lo seguiremos siendo: al igual que ocurre con la ‘Teoría Queer’, por el que tú eres una mujer si lo decides mentalmente, creerse tus propios deseos no es una herramienta contra la opresión sino por la opresión. Eso lo continúa la autoayuda y el origen yo lo establezco en la película ‘Mátrix’, gente que viven ‘encapsulada’ creyendo que viven una vida en la que se creen sus propias fantasías, como ocurre en las redes sociales».

Iñaki Domínguez es licenciado en Filosofía y doctor en Antropología cultural. En ‘Homo relativus‘, que edita AKAL, analiza cómo el relativismo sirve de eje fundamental a la cosmovisión dominante del mundo occidental que va desde las redes sociales a los medios de comunicación. «Internet es uno de esos ámbitos donde tú te crees tus propias fantasías pero no es el único: está la ‘teoría queer’, la autoayuda, el pensamiento positivo, el lenguaje inclusivo… son elementos donde se nos invita a creernos nuestras propias fantasías para así aprovecharse de las personas», dice. «Son fenómenos actuales donde solo se le da importancia a lo simbólico, para ir desde lo material a lo virtual», añade.

Domínguez cree que tarde o temprano serán los ricos y las élites quienes vivan y disfruten «un mundo material» donde el casoplón, el cochazo y la vida sean reales, mientras que los pobres se tendrán que ‘conformar’ con la virtualidad que aportan los medios, la ficción, la tele-realidad o las aplicaciones como Instagram o TikTok.

«Hay eslóganes como el de cambiar tus gafas y ponerte las de la felicidad que no sirven para nada, si te los crees lo único que harás será reprimirte. Para ser, no sé si felices, pero sí sanos, hay que actuar y hay que crear relaciones y vínculos con otras personas. Tus ideas cambian de verdad cuando tu realidad cambia».

Domínguez dice en esta entrevista que en la actualidad:

Las personas interpretan el hecho desde su campo ideológico y eso denota una falta total de coherencia y pensamiento autónomo: el 8-M, estés o no de acuerdo con él, no se puede hacer si hay un virus contagioso. Esa manifestación, votes lo que votes, no se puede hacer, lo mismo pasa si salen ‘los cayetanos’, es inaceptable si existe el riesgo de si se puede contagiar gente. No puede ser que lo uno te parezca bien y lo otro mal en función de tus ideas.