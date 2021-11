‘Sevilla, sin mapa’, de Fernando Iwasaki

El amor es la fuente de la vida. Oiga, ¿todos los seres vivos sienten amor? No, pero tampoco sufren los vicios de la soberbia, la envidia, la codicia… El amor es el antídoto contra todo eso. Nunca falla.

Llega un señor a Sevilla, para instalarse en esa ciudad, y quiere conocerla. No tiene suficiente con sus propias apreciaciones según lo que va viendo cada día, sino que da en leer lo que otros visitantes de la ciudad vieron de ella. La visión humana es limitada. Lo que yo veo de la vida no es la vida. Para entenderla hay que fijarse en lo que ha dicho este, ese, aquel y el otro y el de más allá. Por eso leemos, aunque no nos demos cuenta de ello, para ver qué ha mostrado la vida a otros. Porque esa es otra, es como si la vida tuviera vida propia y a cada uno le mostrara lo que le da gana. Y para eso está la inteligencia, para ver lo que se nos escamotea. Nos enseñan esto y nos esconden aquello, y leemos y nos enteramos de lo que se les ha mostrado a otros.

Bien, pues aquí están todas estas lecturas acerca de lo que han visto otros de Sevilla. Hay que prestar atención al detalle. No son dos o tres los que han visitado esta ciudad de reyes, como ha sido llamada más de una vez. Para resumir lo que ha dicho cada uno de esos ilustres visitantes en unos pocos folios hace falta talento. No sólo resumirlo, sino vislumbrar lo esencial de cada uno de los visitantes. Aquí está, pues, no sólo Sevilla, sino la evolución de Sevilla a través de los tiempos.

Además de la esencia de esta ciudad, se percibe también la de sus visitantes, porque al hablar de Sevilla, en realidad, hablan de sí mismos, porque cada cual se fija en un detalle distinto, unos hacen hincapié en esto y otros en aquello.

Pero no se agotó el autor en la lectura de los textos sobre la ciudad en la que sentó sus reales, sino que también leyó muchas otras obras de cada uno de ellos, para saber quiénes eran.

Dicen que este libro sólo apetecible para los habitantes de Sevilla. Pues no, porque es de muy agradable lectura, una fuente de enseñanzas y porque esta ciudad es tan española como cualquier otra y merece la pena disfrutar con el esfuerzo hecho por su ilustrado autor.

Ficha técnica

Título: Sevilla sin mapa

Autor: Fernando Iwasaki

Ediciones Atlantis

410 páginas