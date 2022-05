Daniel Estulin advierte a España: «Están por vivir una crisis económica infinitamente peor, casi de postguerra»

Daniel Estulin es muy poco optimista sobre el futuro económico y social de España.

El doctor en Inteligencia Conceptual, que analiza cuál es el paradigma mundial para los próximos años en su obra ‘El destino de la Humanidad’, adelanta a Periodista Digital que “España está a las puertas de una crisis económica infinitamente peor. Lo que están viviendo ahora, es solo el preámbulo”.

Al autor de 16 libros entre los que se encuentra el bestseller ‘Club Bilderberg’ no le tiembla el pulso para afirmar que España “podrá volver a escenarios similares a los vividos durante la postguerra”.

¿El motivo?, “que España no es un país independiente. Puedes decir ‘somos una democracia’, pero en realidad sus leyes están sujetas a Europa y no pueden decir ‘en esto no voy a cumplir’ por lo que no pueden pensar en qué es lo mejor para su propio país sino para la estructura de la Unión Europea”.