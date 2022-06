Feria del Libro 2022: Una ‘vía de escape’ de la realidad

1 de junio de 2022, día insignificante para algunos pero ansiado para otros, gracias a uno de los mayores eventos de cultura realizados en la capital, tras dos años de pandemia, la Feria del Libro.

Son las 10:00 de la mañana, el día luce espléndido, el sol está radiante, y una suave brisa primaveral balancea las hojas de los árboles. El metro Príncipe de Vergara, situado en pleno centro de la capital, no está muy abarrotado, quizás por la hora, unos trabajan, estudian o ambas. De camino al Retiro, se puede observar que, en las terrazas de algunas cafeterías de la zona, hay un señor con libro en mano, historia, probablemente de conflictos bélicos, se puede intuir por el diseño de la portada. De lejos se escuchan voceríos y gritos de niños, era una excursión.

Multitud de niños de todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes, pasean junto a sus profesores en los jardines del parque. A lo lejos, un poco más alejados del evento, hay varias personas haciendo yoga y paseando a las mascotas. Sigo avanzando hasta encontrar las casetas donde se sitúan los escritores. Caseta Nº 44, editorial: Mujeres, librería, horas y horas la editorial, he fichado mi primer objetivo. Miro a los lados, compruebo que no hay nadie que se acerque a mi objetivo y me dispongo a ir. Detrás del estand se encuentra Asunción Caballero, autora de libros feministas y en apoyo a la mujer, como: «Las mujeres que habito» o el que más repercusión ha tenido: «Aquellos tiempos del «insti»: El instituto de enseñanza media de Bilbao cumple 150 años». Para ella, la Feria del Libro es un honor a todos los escritores del país. Tal y como afirma Asunción, son muy pocos los que se acercan a una librería el resto del año, pero este gran evento, incita a la gente a interesarse más por el mundo de la lectura y por comprar más libros. Declara que, gracias a la llegada de la pandemia provocada por la Covid – 19, se ha producido un aumento tanto de la lectura como de la venta de libros. Asunción también comunicó:

«Gracias a la pandemia descubrí cómo los libros te hacen escapar, te hacen vivir una aventura, te hacen viajar, y la libertad que te da la lectura».

Asunción Caballero no ha dudado en asistir a las demás Ferias del Libro que se han realizado en Madrid desde hace años. Aunque el año pasado, con la pandemia, a pesar de que aumentara el deseo por la lectura, también fue un mal año para muchas librerías. El evento tuvo lugar en otoño, una época no muy agradable para muchos, y que, por entonces, seguían habiendo multitud de colas, lo que hacía que la gente se marchara sin poder obtener su libro esperado.

Quedé bastante satisfecha con la entrevista que había realizado, le di las gracias a Asunción y me puse en marcha para echar el ojo a mi próximo objetivo. Me dispuse a caminar, mientras iba observando las casetas, hasta que, de repente vi uno que me sorprendió, caseta Nº47, editorial: Librería Nebli. Miré hacia un lado y a otro para comprobar que nadie me adelantara. De la caseta colgaban varias miniaturas de dibujos animados, pero lo que más resaltaba era la ilustración de Asterix y Ovelix. La chica detrás del estand, que prefirió no dar su nombre, declaró que para ella la Feria del Libro es un disfrute. Afirma además que:

«Es ver a la gente emocionada con la lectura. Es un momento de distensión en medio del fragor del trabajo»

Al igual que Asunción, la joven afirma que gracias a la cuarentena se ha producido un aumento tanto de la lectura como de la venta de libros. Antes de esta se leía mucho menos en papel, y ahora es impresionante. Aunque es cierto que la digitalización está avanzando mucho.

Una vez conseguidos los dos objetivos en mente, seguí avanzando. Decidí no entrevistar a más escritores y preguntar a transeúntes. La calle estaba abarrotada, hasta que, como si hubiera estado planeado, vi en frente mía un señor de complexión media, no muy alto y moreno, empujando un carrito de bebé. Me dispuse a hablarle y, acto seguido, accedió. «¿Qué es para usted la Feria del Libro?» pregunté, a lo que Yussef, nombre del señor, respondió:

«Es un evento cultural que reúne tanto a jóvenes escritores como escritores ya consagrados. Permite unir a los más jóvenes con la cultura. Me gusta bastante la lectura, al año suelo comprar en torno a 10 – 12 libros»

Seguí avanzando entre la multitud, las calles del Retiro estaban impregnadas de voces, principalmente niños, y el sol radiaba más que nunca, hacía mucho calor. Comprobé que en una de las casetas, exactamente la caseta Nº40 de novela juvenil, habían dos chicas jóvenes, unos 17 – 18 años más o menos, estaban comprando libros. Cuando acabaron, se podía observar en sus caras la ilusión por la compra. «Estoy deseando leerlo», comentaba una chica. No lo pensé dos veces y fui a hablarles. Se llamaban Claudia y Marta, fue un placer poder hablar con ellas. «¿Qué es para vosotras la lectura» pregunté, a lo que Claudia respondió con una sonrisa de oreja a oreja:

«Es una vía de escape. Me ayuda a olvidar los problemas y estar más en contacto con la cultura»

Ya dispuesta a marcharme del evento, decidí andar un poco más con el deseo de encontrar algo que me interesara. Y, algo que me llamó bastante la atención, a parte de las numerosas casetas, fue la multitud de cuadros que había en frente de estas. Eran cuadros pintados a mano, con el objetivo de concienciar a la gente de los daños provocados al medio ambiente. Uno mostraba la pérdida de glaciares que están produciendo en nuestro país, otro los incendios o incluso inundaciones.

Esta idea me pareció impresionante para concienciar a la población. Después de estos 10 minutos observando los maravillosos diseños, puse rumbo al metro. De camino, observé detenidamente a una mujer sentada en un banco, alejada del barullo, y con un libro en mano. Me acerqué, le pedí perdón por haberme entrometido en su lectura, y le pregunté: «¿Qué es para ti la lectura?». Pilar Lavigne, así se llamaba la mujer, respondió lo siguiente:

«La lectura ayuda a desarrollar la mente. Para mí un libro es lo más importante. Sin leer no podía podría vivir. Me hace sentir bien. Es mi pasatiempo preferido»

Para Pilar resulta fascinante ver a la gente joven con un libro en la mano. Es cierto que la digitalización ha avanzado bastante y hay miles de recursos para poder leer un libro, se puede hacer a través del móvil, o un libro electrónico, pero nada como leer un libro en papel. Al igual que los demás entrevistados, Pilar comenta que desde que era pequeña siempre llevaba un libro en la mano, siempre le ha apasionado la lectura, y, ahora que está jubilada ha hecho que esa pasión aumente todavía más. «Me impresiona mucho cada vez que voy a la Casa del Libro y veo gente joven», comenta.

La Feria del Libro es uno de los eventos culturales más grandes que se realiza en la capital cada año, y, a pesar de no haber podido disfrutarlo estos dos años anteriores por la llegada de la pandemia, este 2022, podremos disfrutar de ella durante nada más y nada menos que dos semanas. La lectura, recopilando las declaraciones de los escritores y transeúntes, es, tal y como se menciona al principio, una ‘vía de escape’ de la realidad. Te hace viajar y poder desplazarte a otro mundo totalmente distinto.