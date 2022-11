Libros/ «La movida del zodiaco» – Cómo los signos determinan lo que somos

¿Alguna vez te has preguntado por qué tu jefe (Aries) es tan duro? ¿Has intentado que tu amiga (Capricornio) te aclare algún tema sin conseguirlo? Para responder a estas y a muchas más preguntas solo tienes que mirar a las estrellas.

En ellas, y con la ayuda de este libro, encontrarás que cuando tu amigo (Piscis) esté emocionado lo que tienes que mostrarle es un poquito de amor, que cuando veas a tu amiga (Acuario) despistada solo tienes que prestarle más atención.

Con La movida del zodíaco descubrirás que tu signo astrológico no es una p*** broma, que gracias a conocer todos sus detalles podrás relacionarte mejor con tu jefe, compañeros de trabajo, pareja, amigos y familiares y saber por qué hacen todo lo que hacen.

Aprenderás formas correctas de atraer, entablar amistad, amar y saber llevar a las personas que forman parte de tu vida en función de su ADN cósmico. Así que, ¿de qué p*** signo eres?

DESCUBRE LOS SECRETOS DE LAS ESTRELLAS

¿No sería mucho más fácil tu vida si tuvieras información privilegiada sobre lo que hace que la gente actúe como actúe? ¿No te gustaría saber que tu compañera de trabajo se escaquea porque es una sagitario cabeza de chorlito, no porque

cabrearte sea su objetivo en la vida? ¿O que tu hermano está siempre tan tranquilo porque es un libra apacible?

Lo sé… Es increíble. Pero este rollo es pura magia. Conocer el signo del Zodíaco de cada uno te puede ayudar a saber cómo tratar a la gente que forma parte de tu vida. ¿Cómo hacer que un tauro haga la experiencia en la cama más divertida?

Respeta los preparativos. ¿Cuál es el momento adecuado para presentarle tu gran idea a tu jefe cáncer? Cuando os estéis comiendo un dónut. ¿Por qué un puto géminis nunca se decide? Por su hámster. La astrología tiene respuestas para todo.

Recuerda que el signo solar de una persona no es más que la punta del iceberg informativo. En buena parte, depende no solo del día en que haya nacido esa persona, sino de la hora, incluso del puto minuto. Si eres capaz de arrancarle esa clase de información a tu jefe, amigo o cita sin parecer un puto psicópata, eso que llevarás ganado. Pero si no es así,

puedes empezar por aquí.

La Movida del Zodíaco te va a ayudar a encontrar la mejor manera de relacionarte con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, con tus amistades y con tu familia descubriéndote todos los secretos de su morfología astrológica. Así que déjate de escepticismos… y lee este libro. Te sorprenderá descubrir lo mucho que puede ayudarte.

FICHA TÉCNICA DEL LIBRO

LA MOVIDA DEL ZODIACO

Amelia Wood

Ed. Luciérnaga

15 x 23 cm 180 páginas

Rústica con solapas

PVP. c/IVA: 15,95 €

A la venta desde el 9 de noviembre de 2022