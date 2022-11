Luis de Valdés: «Escribir es un ejercicio de conocerte a ti mismo»

Maestro y, actualmente, directivo de una empresa tecnológica, Luis de Valdés nos cuenta de primera mano su trayectoria en el mundo de la literatura y de cómo se siente al publicar su primera novela negra ‘Pintor de Luz’ (Aliar Ediciones), ambientada en Madrid en los años 80.

Apasionado de la vida, de la literatura y del cine, Luis de Valdés nos comenta que, a pesar de estar trabajando de algo totalmente contrario a la escritura, su sueño siempre ha sido escribir.

«Siempre he vivido enamorado de la literatura y por fin me he lanzado a escribir».

El escritor agradece a su familia y amigos todo el apoyo recibido ya que sin ellos no habría llegado hasta donde está ahora mismo, contento por haber alcanzado su sueño desde que era pequeño y con una trayectoria de libros escritos a su espalda: ‘Cuentos para Gonzalo’, Los reyes sin nombre’ y, por último, ‘El pintor de Luz’.

Ha vivido rodeado de libros prácticamente toda su vida, quizás ese haya sido el motivo por el que adquirió esa pasión, además, sus hermanos (mayores que él), siempre le han incitado a introducirse en este mundillo.

«Cuando escribo siento libertad, es un momento de libertad, de comunión conmigo mismo, y de desconexión con el mundo».

Al igual que ‘Cuentos para Gonzalo’, que lo escribió para su hijo, ‘El pintor de Luz’ se lo dedicó a su mujer, fue su principal inspiración. «Cada vez que acababa un capítulo iba corriendo a enseñárselo». Otro de los motivos por lo que comenzó esta nueva aventura fue con el objetivo de crear un legado, «como una manera de comunicarme con mis hijos en el futuro».

Madrid como foco de la trama

‘El pintor de Luz’ esta protagonizada por una mujer detective y, abogada, con un pensamiento un poco peculiar. La trama pone como foco principal la capital madrileña en los años 80, una sociedad aún muy machista, por lo que desgraciadamente, la detective no puede resolver ningún caso. Esto le lleva a trabajar con un expolicía, que da exactamente la imagen que el cliente pretende contratar. Es ahí cuando surgen historias, casos y asesinatos.

El escritor decidió poner como foco de la trama en Madrid ya que fue el escenario de su infancia, allí pasó gran parte del tiempo. Esto junto a la idea de que una mujer joven detective en una época machista era una manera de atraer al público.

«A mí me apetecía escribir algo que a mí me gustara leer o incluso ver, una historia divertida».

Para Luis, escribir significa mucho más que lo que él esperaba. El hecho de recibir comentarios favorables hace que su pasión y sus ganas de seguir escribiendo aumenten, por lo que su deseo principal es seguir escribiendo. Además, ya ha adelantado que ‘El pintor de Luz’ tendrá una segunda parte, sin embargo, todavía no tiene fecha de publicación.

Luis de Valdés anima a todos a escribir, a que no se pongan ninguna barrera, y que no se desanimen si no tienen los resultados esperados. «Es un ejercicio de conocerte a ti mismo, por lo que invito a todo el mundo a escribir y a formarse leyendo».