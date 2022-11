Cautivos del mal #19: Jeannette L. Clariond y Javier Martín, poesía femenina y terapia para la felicidad

En la decimonovena entrega de ‘Cautivos del mal’; David Felipe Arranz entrevista en primer lugar a la poeta Jeanette L. Clariond y a la filóloga María Fuentes, fundadora y delegada editorial respectivamente de Vaso Roto, y al actor y presentador Javi Martín, autor de Bipolar y a mucha honra (Espasa).

Jeannette L. Clariond cuenta cómo Samuel Johnson, el dios de Harold Bloom, nos enseñó que leemos, no para contradecir o impugnar, para creer o dar por sentado, tampoco para tener un tema de conversación. El crítico nos dice que leemos para sopesar. A eso llamó Harold Bloom lectura en soledad. Los cinco libros de Harold Bloom son parte de su proyecto de vida: Cleopatra: Soy fuego y aire, Falstaff: Lo mío es la vida, Yago: Las estrategias del mal, Macbeth: Un puñal imaginario y Lear: La gran imagen de la autoridad. Además, Clariond presenta el volumen de Harold Bloom.

La escuela de Wallace Stevens. Un perfil de la poesía estadounidense contemporánea.

Bloom se interesó en Freud, y Clariond cree con él que sin Shakespeare no existiría una gran parte de los postulados freudianos porque habla de nuestra complejidad humana.

Para la poeta y editora de Vaso Roto nadie antes lo había hecho. Sí los trágicos griegos, pero en Shakespeare hay el añadido de la imaginación y la diversidad. Lacan retomará de él la Nada. Es lo que nos dice Rey Lear o la traición en Cleopatra, una acción pensada para salvarse ella y responder con actos que sobrepasan la inteligencia de cualquier persona. Harold Bloom dejó en el cajón varios textos sobre Freud: se quiso psicoanalizar pero no pudo porque en Shakespeare encontraba la respuesta, sus obras anteceden cualquier teoría y confirman que leemos para reconocernos en esas pasiones por perversas u horrendas que nos parezcan. Borges le preguntó a una alumna si le gustaba Shakespeare y ella respondió que no, que no lo que había leído hasta ahora.

“Nos helamos tan solo de pensar que los jóvenes no están preparados para la complejidad. Y estos cinco libros escritos justo antes de morir por Bloom nos hablan de esas pasiones humanas complejas e indescifrables salvo cuando se leen en un contexto social capaz de expresar lo que llevamos dentro”, explica Clariond.

Por su parte, María Fuentes comenta las antologías de mujeres poetas: De sombra y terciopelo: Diecisiete poetas checas, Luz que fue sombra: Diecisiete poetas polacas o Sombras de porcelana brava: Diecisiete poetas portuguesas, entre otros volúmenes protagonizados por vates femeninas de Europa e Iberoamérica.

Después, Arranz entrevista al actor y presentador Javi Martín, y recuerda su etapa de copresentador de Caiga Quien Caiga, mítico programa de actualidad que emitió Mediaset entre 1996 y 2010, así como su exitoso papel de Oscar Wilde en Gross Indecency. En Bipolar y a mucha honra, su libro sobre el trastorno bipolar, ofrece un testimonio real para romper con el estigma de la salud mental. “Nunca pensé que escribiría un libro, y menos que sería por tener un trastorno mental; nunca pensé que alguna vez me querría quitar la vida; nunca pensé que me pasarían tantas cosas como las que me han pasado, muchas increíblemente maravillosas gracias a mi trastorno y otras tremendamente duras. Todas me han enseñado algo. Todas me han hecho más fuerte. Y me gustaría compartirlas contigo. Quizá algo de lo que cuento en este libro te ayude, quizá solo te divierta, quizá sea un punto de apoyo para continuar. La vida es como el trastorno bipolar, con sus subidas y bajadas, con su drama y su comedia. Este libro es un viaje de magia, miedos, lucha y mucho, mucho amor”, comenta en el volumen Javi Martín.

En el editorial del inicio, Arranz recomienda algunas novedades, como Borrachos: Cómo bebimos, bailamos y tropezamos en nuestro camino hacia la civilización (Deusto), de Edward Slingerland; Alfred Hitchcock presenta: cuentos para leer con la luz encendida (Blackie Books), de varios autores, y Ausencia y exceso: Lesbianas y bisexuales asesinas en el cine de Hollywood (Dosbigotes), de Francina Ribes Pericàs.