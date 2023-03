Pilar Urbano: «Pedro Sánchez no tenía mayoría absoluta y la tuvo que comprar»

Del fallido proceso independentista de Cataluña, el procés, no se había contado todo.

Pilar Urbano, veterana periodista con un inigualable currículum de investigación en temas políticos, ahonda en este nuevo libro, ‘El Alzamiento’ (Planeta) en los entresijos del procés: las reuniones secretas, los contactos en la sombra; las conspiraciones de ciertos poderosos que, desde fuera de España, pusieron sus ojos en el fruto apetecible de una Cataluña independiente; el factor humano que, a menudo, queda fuera del foco de la noticia…

Una obra con el mordiente narrativo inimitable de esta autora, que nos cuenta las reuniones conspirativas, hechos y personajes que intentaron – y todavía lo intentan – doblegar el curso de la Historia. Por tanto, un libro vivo que nos exige a todos estar en vela.

Esta obra supone el esperado regreso de una autora referente en el escenario de libros de investigación periodística. Fiel al estilo que hizo famosa a Pilar Urbano, ‘El alzamiento’ cuenta con documentación y fuentes exclusivas de los protagonistas: desde los presos hasta los magistrados del supremo. Además de los sumarios atestados: el ante, durante y después de los acontecimientos narrados.

La obra arranca con el inicio del juicio al procés y la preparación y supervisión de los detalles por parte del juez Marchena en 2019. Con ese estilo introspectivo y único de Urbano, la obra hace un flashback por el que desfilan los personajes que construyeron el relato político.

Una obra fruto de cientos de entrevistas con los protagonistas y lo que no sospechábamos que fuera coautores del delito. Para construir una narración donde entenderemos las motivaciones de muchas de las cosas que acabaron siendo portadas diarias de informativos en toda la prensa internacional.

Coincidiendo de nuevo con la actualidad política de Cataluña, la aportación de la periodista y escritora Pilar Urbano sobre el asunto ofrece puntos insospechados, que suscitarán cantidad de comentarios y controversias. Una mirada con perspectiva, sin apriorismos, que se pone en la piel del otro, sea quien sea. En este sentido, no es un libro especialmente complaciente con nadie. Ni lo pretende.

Titulares más relevantes

«El procés empieza con Pujol»

«Artur Mas no tenía carisma político»

«Los independentistas son supremacistas. Se creen por encima de la soberanía nacional y de la democracia parlamentaria»

«Se les ha dado un indulto sin expresar arrepentimiento»

«El Gobierno hace un abuso de poder para cambiar las leyes»

«El Gobierno hace las leyes a medida de quienes les dan sus votos»

«Sánchez no tenía mayoría y la tuvo que comprar»

«Hay pruebas de la conspiración que llevó a la sedición»

«Mariano Rajoy y Artur Mas tenían reuniones clandestinas»

«A Rajoy le faltó coraje e intuición. No supo ver la gravedad del asunto. Pudo parar el Referéndum y no lo hizo»

«Todos somos ciudadanos de derecho por la Constitución de 1978»

«Los catalanes son padres constituyentes»

«Se puede cambiar la Constitución, pero nunca se debe vulnerar»

«Las urnas de Puigdemont fueron un móvil. Le nombraron Presidente de la Generalitat con un WhatsApp»