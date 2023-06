«Las piedras de los Dioses»: ¿Y si la historia que nos han contado no fuera la verdadera?

En este libro publicado por editorial Luciérnaga– aparecen lugares únicos, enigmas que ni siquiera la arqueología sabe que existen, rompiendo paradigmas que hasta hace poco parecían imposibles de cuestionar.

Miguel Labrador defiende que pudo haber una civilización primigenia muy anterior y superior a los sumerios, que posiblemente viajó por buena parte del planeta. Aquí se recogen, además, testimonios de expertos de diferentes corrientes y especialidades: historiadores, arqueólogos y egiptólogos (tanto de la ciencia oficial como de la ortodoxa), que explican su punto de vista sobre cuáles fueron los verdaderos inicios del ser humano y sobre si hubo realmente una globalización anterior.

EXTRACTOS DE LA INTRODUCCIÓN

«Tengo el convencimiento, si no la esperanza, de que hubo una época en la que no nos matábamos los unos a los otros y sabíamos vivir armónicamente con la naturaleza. Y volviendo a lo que nos ocupa, me he atrevido a escribir este libro tan complejo para mí, arriesgándome muchas veces a estar equivocado, ya que cuanto más he podido estudiar, investigar in situ, entrevistar a auténticos maestros, etc., más y más dudas tengo acerca de una de las cosas que más me han llamado la atención en mis viajes por el mundo: nuestros inicios, como seres humanos y como civilización.

No obstante, de lo que sí que estoy convencido es de que lo que estudié de pequeño no tiene muchas veces nada que ver con lo que unos años más tarde he podido comprobar por mí mismo.

Creo humildemente que hay que reescribir la historia y, como siempre pongo de ejemplo, ahora que a nadie le sorprende la existencia del templo más antiguo del mundo, Göbekli Tepe, si hace treinta años a alguien se le hubiera ocurrido decir que hubo una civilización medianamente avanzada hace 12.000 años, le habrían tachado de loco o conspiranoico como mínimo; eso era de gente sin preparación o, como dicen muchas veces, de pseudocientíficos… Pero así es la vida.

Este nombre, Las piedras de los dioses, es un claro homenaje al libro que más despertó en mí la curiosidad hace años, y al que tanto debo: Las huellas de los dioses, y su actualización, Los magos de los dioses, de Graham Hancock.

Este escocés es una de esas personas que no dejan indiferente a nadie. Admirado y denostado por igual, lo que sin duda no se le puede negar es la valentía de decir lo que piensa, y defender a capa y espada esas teorías que la ciencia y la arqueología más ortodoxas no quieren o no se atreven a compartir.

Por supuesto, seguro que muchas de sus teorías, como las mías, están equivocadas, sin embargo, también es importante tener la mente abierta para poder avanzar más y mejor en el descubrimiento de ese pasado tan escurridizo que parece no querer revelarse y comentarnos todo lo que le pasó al hombre antiguo, y saber si los mitos que nos han llegado son solo eso, mitos, o hay algo más detrás… Yo creo que algo de verdad hay en ellos… y de ahí mi búsqueda durante más de veinte años.

En una maravillosa conferencia, los hermanos Bauval (Robert y Jean-Paul) —que aparte de ser egiptólogos son técnicos, y aquí está uno de los puntos más importantes para mí a la hora de la búsqueda del enigma, ya que Robert es ingeniero y Jean-Paul arquitecto, algo muy relevante y especial para poder analizar una construcción egipcia desde puntos de vista únicos— comentaban que hasta hace más o menos cinco mil años, sabíamos, aunque con muchas dudas e incógnitas,

prácticamente todo lo que había pasado hasta el día de hoy. No obstante, más atrás en el tiempo, de repente, todo se oscurecía por un velo en el que poco o nada se sabía hasta la aparición de los sumerios. Todo lo que existía eran grupos de primitivos con taparrabos que vivían en cuevas y como mucho dejaban algunas pinturas de animales, cuando no su propia mano, a modo de testimonio.

Pero, claro está, ahí nos encontramos con esos ecos del pasado llamados durante generaciones de muchas formas, aunque vienen a ser lo mismo —Atlántida, Lemuria, Mu…— y que tan denostados están. Algunas veces con razón, para qué nos vamos a engañar. Por eso menciono a los hermanos Bauval, porque algo ha cambiado cuando de repente se han metido a investigar sitios arqueológicos ingenieros, arquitectos, geólogos, etc., y de forma muy significativa, los especialistas han dicho… ¡cuidado!, que esto no solo es complicado y avanzadísimo para la época, sino que ni siquiera hoy sabríamos cómo hacerlo…

Acerca de Miguel Labrador

Miguel Labrador, piloto extremeño y amante de los enigmas de la historia, ha recorrido los lugares más recónditos del mundo, documentando y filmando algunos de los grandes misterios arqueológicos de la humanidad.

Su espíritu inconformista y aventurero ha provocado que, desde muy niño, busque derribar los paradigmas impuestos por el sistema. Es por ello que ha escrito artículos para la revista Año Cero y también para la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares.

Colaborador de Enrique de Vicente en su canal de YouTube, tertuliano en el programa de Onda Cero, El Colegio Invisible, y en Espacio en blanco de RNE. Ha sido entrevistado por Lorenzo Fernández bueno para Dmax acerca del área 51 y otros temas aeronáuticos de gran interés.

Con esta primera recopilación de sus investigaciones, se adentra de la mano de Ediciones Luciérnaga en su andadura por el mundo editorial.

