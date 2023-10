Pilar Eyre: «Letizia le dijo a Felipe que no quería aguantar lo mismo que su suegra, la reina Sofía»

Pilar Eyre, una de las escritoras que más libros vende en un país donde dicen que nadie lee, está de promoción con su nueva obra.

Se trata de la novela ‘De amor y de guerra‘ (Editorial Planeta). Y como el título revela de ambas cosas hay en cantidad en sus más de 300 páginas. Dos guerras (la Civil española y la II Mundial) y sus crueles posguerras son los escenarios, en España y Francia, donde los protagonistas se enamoran, viven pasiones, mienten para sobrevivir y incluso viven chispazos de alegría dentro de la cotidianidad del horror.

«Cuando comuniqué de qué iba el libro mucha gente dijo: ‘¡Otra novela sobre la Guerra Civil!’ y yo pienso que sólo deberíamos escribir de ella. Ha marcado nuestra Historia y venimos de ahí», explica Pilar Eyre en entrevista con ‘La sala VIP de PD’. «La generación que vivió la guerra, está marcada por ella. No puede ser de otra forma. El 90% luchó en un bando o en otro por causas geográficas y sólo el 10 % lo hizo por afinidades ideológicas. Ahora se habla mucho del estrés postraumático después de las guerras y ellos lo vivieron. Les marcó la guerra a ellos y a todas las generaciones posteriores», reflexiona.

La Historia contemporánea de España es una de las grandes obsesiones de la escritora catalana y siempre aparece de forma directa o indirecta en sus libros, sean ficción o ensayo. «Soy hija de una bando que ganó la guerra pero luego me he sentido heredera del otro. Mi padre [el pintor Vicente Eyre], que era falangista, estuvo encerrado en la cárcel Modelo de Barcelona y condenado a muerte. Cuando por la mañana pasaban lista de los ejecutados y llegaban a la ‘E’ y no estaba se alegraba porque tenía aseguradas 24 horas más de vida. Eso marca para siempre «, afirma. «Estos temas siempre me han obsesionado y sobre todo contar las cosas que nunca nos dijeron. Por ejemplo, entre los exiliados hubo muchos exilio distintos y he querido reflejarlos en el libro», puntualiza.

En la novela tienen especial protagonismo las mujeres a las que ha querido rescatar del olvido de la Historia oficial. «Fueron las grandes perdedoras de la Guerra Civil. La gente dice que lo horrible es perder la vida y es cierto, pero ellas aguantaron cuidando de niños y ancianos. Y, además, nunca se cita a las milicianas que lucharon en el frente y que, luego, en el exilio sacaron adelante a sus familias porque lo tenían más fácil que los hombres para encontrar trabajo. Hubo muchas mujeres que se negaron a hacer un papel pasivo y quisieron pelear. Hasta La Pasionaria decía que su papel debía estar en la retaguardia, pero muchas se negaron», explica la autora.

Los Borbones

Como en todas sus novelas, en De amor y de guerra, Eyre incluye un ‘cameo’ de un Borbón. En este caso se trata del Infante don Jaime, tío mayor de Juan Carlos I y candidato al trono, que aparece «en una cena histórica que tuvo lugar en Barcelona a la que acude Beatriz [la protagonista femenina de la novela]».

Los Familia Real española está especialmente unida a la figura de Pilar Eyre. Desde 2005 ha publicado varios libros sobre los aspectos más desconocidos de los habitantes de Zarzuela. «He pagado un precio muy importante por escribir de Casa Real. No sólo yo, muchos otros compañeros, nos han echado de trabajos, nuestros libros no se han promocionado… eso sí, siempre he tenido el apoyo de los lectores», confiesa.

En 2012 su biografía de Sofía de Grecia (La soledad de la Reina) se convirtió en todo un best seller. «Se nos ha vendido una Reina sufridora que aguantaba, pero lo hacía porque es ambiciosa. Le gusta el poder que supone ser Reina, no entiendo porqué no se ha quitado el anillo de casada cuando todo el mundo sabe que es una farsa de matrimonio. Es como su hija la Infanta Cristina que no se quita el anillo a pesar de que su todavía marido [Iñaki Urdangarin] lleva más de dos años saliendo públicamente con otra mujer [Anihoa Armentia]», explicaba sobre la consorte de Juan Carlos I. Una Reina que no tiene nada que vez con su nuera la Reina Letizia:

«Letizia le dijo a Felipe que no quería aguantar lo mismo que su madre la reina Sofía y Felipe le respondía que ella no era como su madre, pero el tampoco como su padre», desvela Pilar. «Son dos mujeres muy distintas y es evidente que no se llevan bien. En los últimos premios Princesa de Asturias fue muy llamativo cuando el público aplaudió claramente a Sofía y siguió así cuando llegaron Felipe y Letizia. Hay gestos muy claros como cuando en un acto, Letizia dio claramente la espalda a su suegra y se puso a hablar con la presidenta del Congreso. Creo Letizia y Felipe son los reyes del siglo XXI y Sofía debería aceptarlo».

También tiene un pensamiento para quien representa el futuro de la monarquía la princesa Leonor: «Creo que ahora lo están haciendo mejor, siendo más transparentes porque no se puede querer lo que no se conoce y hasta ahora ha estado muy oculta».