«‘Sálvame’ no se terminó de la mejor manera y está siendo muy difícil llenar su hueco»

Cristina Soria, la mediática coach conocida por sus intervenciones en Sálvame, visita La sala VIP de PD para presentar su octava publicación El libro que salvará tu relación de pareja. «Es posible vivir en pareja de forma duradera y superando obstáculos pero trabajando mucho», explica Soria en su entrevista.

La influencia de la familia, de los hijos, del paso del tiempo, de la situación económica y otros factores y cómo influyen en la salud de la pareja son analizado por Soria en su libro. También explica el concepto Mindfulsex que define como «sexo con consciencia». «Vamos a dejar, el aquí te pillo aquí te mato. Siempre el hombre ha sido el que deseaba y la mujer la deseada, pero las nuevas generaciones van cambiando. Cuando te conoces a ti y a tu pareja, esas relaciones son mucho más fructíferas. Hay cantidad de chavales pequeños accediendo a plataformas de pornografía y les queda un concepto tremendo del sexo y luego nos echamos las manos a la cabeza», añade.

También habla de la importancia de la comunicación y que está ha de ser lo más expeditiva posible. Por eso nos recuerda la teoría de la comunicación 55+38+7: «Nuestros gestos y expresiones faciales es lo que más información traslada (55%), el tono el 38 % y las palabras son sólo el 7 % de lo que comunicamos. He trabajado como parejas con problemas de comunicación».

El final de Sálvame

También en la entrevista habla sobre el programa al que ha estado vinculada, Sálvame y la influencia que el programa ha tenido en el audiovisual de nuestro país y cómo su cancelación ha afectado el mundo de la televisión de entretenimiento.

«Ha dejado un vacío y veremos a ver cómo funcionado el documental de Netflix. Se hicieron cosas mal, pero acompañó a mucha gente y entretenía que es lo que se pretendía. Había mucho delante detrás. A mi hijo que está estudiando periodismo siempre le digo que seguro que acaban que estudiando el fenómeno de Sálvame«, explica Soria.

«Ahora ves muchos programas y en La Fábrica y ves que se ha ido creando una escuela que se ha seguido», añade. «La gente en general lo recuerda con cariño, aunque había cosas que no gustaban, pero creo que las cosas se pueden terminar de mejor manera de cómo se hizo», afirma y recuerda que «ahora que ha desaparecido se ve lo difícil que es entretener».

También tuvo un recuerdo con Isa P. ya que su visita se realizó unos días después de su enlace con Asraf Beno. «Es una pareja que ha aguantado a mucho», afirma y recuerda que en la hija de Isabel Pantoja «se ha producido un cambio y una maduración, ha vivido una evolución muy grande». «Tiene un escenario muy complicado. No se siente tratada como el resto de su familia. Igual su madre no lo hacía con mala voluntad, pero lo que estaba haciendo no lo sentía así», remata.