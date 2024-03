Los 10 libros de bolsillo más recomendados 2024

Leer es un placer, pero incluso a los lectores más ávidos de historias se les complica leer todo lo que quisieran debido al tiempo y al coste de los libros. Por eso, hoy vamos a comentar cuáles son los diez libros más recomendados de 2024 de bolsillo, para que cualquier lector pueda ir sobre seguro en sus próximas lecturas. Independientemente de si son libros de bolsillo best seller o no, en la siguiente lista no solo vamos a comentar los más vendidos, sino también los que más te recomendamos para este año.

1. Reina Roja, de Juan Gómez Jurado (2022)

Estrenada el 29 de febrero de este año, la serie de Reina Roja, basada en las populares novelas de Juan Gómez Jurado, ha tenido un gran éxito entre el público, por lo que es el momento ideal para conocer la historia en la que está basada. Un thriller muy recomendable con una protagonista diferente.

2. Dune (Las crónicas de Dune 1), de Frank Herbert (ed. 2020)

Con el estreno de la segunda parte de la película Dune y su éxito en cartelera, si te gusta la ciencia ficción y aún no has leído este clásico, ha llegado la hora de hacerlo. Un planeta árido, una profecía y gusanos de arena gigantes. ¿Qué más se puede pedir?

3. Fuimos canciones y Seremos recuerdos, de Elísabet Benavent (2019)

Para los amantes de la novela romántica, esta bilogía que reivindica el amor sin prejuicios es una lectura imprescindible.

4. Elantris, de Brandon Sanderson (Versión definitiva del autor, 2023)

Los amantes de la fantasía épica están de suerte con la versión definitiva de una de las novelas más emblemáticas de Brandon Sanderson, donde encontrarán inmortalidad y magia.

5. El príncipe de la niebla, de Carlos Ruiz Zafón (2007)

Un clásico juvenil que ha sido y es lectura recomendada en muchas escuelas e institutos y cuya trama se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial.

6. Carrie, de Stephen King (2003)

Una de las obras más famosas de Stephen King no solo por ser su primera novela, sino también por haber sido censurada en las escuelas de Estados Unidos. Si te gusta el terror y aún no la has leído, ¡este es tu año!

7. La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa (1963)

Se considera una de las mejores obras de la literatura hispanoamericana del siglo XX con una trama que explora la lucha por la propia identidad en un contexto opresivo y violento.

8. El código Da Vinci, de Dan Brown (2003)

Otro thriller muy recomendable, cuya trama simbólica y religiosa seguro que te envolverá.

9. El fin del mundo. Cómo será la vida después del cambio climático, de Pablo Servigne y Rachel Stevens (2019)

Este ensayo comenta los efectos del cambio climático en nosotros y habla de escenarios y soluciones desde el punto de vista de los autores.

10. Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling (1997)

Es el primer libro de la saga del mago huérfano más famoso y es, sin duda, una estupenda elección de lectura si te gusta la fantasía, eres fan de las películas y aún no has leído los libros, o bien para promover la lectura entre los más jóvenes.