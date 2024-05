El talento será el petróleo del futuro

Ledezma prepara la escena para dar a conocer su nuevo libro «Venezuela, Política y Ambiente«, en el que se pasea por las reservas minerales con que cuenta Venezuela y las variadas alternativas relacionadas con el transito hacía las nuevas fuentes energéticas conocidas como verdes, para diferenciarlas de los hidrocarburos o fósiles.

Bajo los auspicios de la editorial Kalathos, el ex alcalde de Caracas, exiliado en España, presentara el próximo 9 de mayo en Madrid, esta obra que cuenta con el aval del experto petrolero Humberto Calderón Berti, para quien “Ledezma aporta en su texto, una documentación que permitirá a los lectores adentrase en un tema de palpitante interés”.

Mientras que el exministro venezolano, Moisés Naim, considera que “Antonio Ledezma nos sorprende con sus interesantes ideas acerca de un futuro donde el cambio climático ayuda a Venezuela”. El también escritor Moisés Naim aprecia a Ledezma “como un político que entiende bien la naturaleza del problema climático, sus consecuencias y la necesidad de tener un país organizado para mitigar riesgos, fortalecer las defensas y adaptar a la sociedad al nuevo mundo que esta recién naciendo”.

Antonio Ledezma precisa que no asume este análisis desde una óptica radical, ya que estima que “la vía hacia la descarbonizacion no implica dejar de lado las reservas de petróleo, gas y oro que tiene su país, sino que esos recursos pueden ser explotados con la finalidad de disponer de divisas que se destinen a convertirlos en el talento humano, representado por esos jovenes que egresaran de las escuelas y universidades que podrán ponerse a tono con los desarrollos tecnológicos que hoy mueven los enclaves económicos del mundo”. Antonio Ledezma deja claro en su obra que “pasar de los recursos fósiles a las fuentes no contaminantes, como la eólica, fotovoltaicas, hidrogeno azul, u otras menos perjudiciales al ambiente, son como el propio nombre lo indica: una transición que se cumplirá en etapas, para las cuales debemos estar preparados”.

Ledezma se apoya en estudios que indican que “Venezuela es uno de los países de Latinoamérica con mayor potencial para generar energía solar de acuerdo con el mapa del Atlas Global de Energía Renovable (SueloSolar, 2014), lo mismo sucede con la fuerza del viento para generar energia eolica, en Paraguana o en la Guajira, pero la falta de políticas públicas y de inversión impiden que el sol y el viento sean una opción para mitigar la crisis eléctrica declarada desde 2009 en Venezuela”.

Por otra parte Ledezma se muestra orgulloso de las riquezas naturales de Venezuela señalando que su país cuenta con “44 parques nacionales, 37 monumentos naturales, siete refugios de fauna silvestre y un santuario de fauna silvestre. Las 80 Áreas Protegidas (AP) suman el 24% de la superficie del país: un área equivalente a 274 veces la Gran Caracas o al territorio de los estados Amazonas y Anzoátegui juntos”. Ledezma destaca que “es uno de los sistemas de Areas Protegidas más extensos del mundo. Las AP son un concepto internacional y cada país lo adapta a sus leyes. En Venezuela son parte del sistema de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial”.

Antonio Ledezma busca demostrar en su obra que, entre las causas de los impactos que perjudican el medio ambiente, esta las de naturaleza antropogénica, como las deforestaciones idindiscriminadas o las explotaciones de minas sin ningun control, in dicando que “más de 1.200 hectáreas de bosque virgen en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, han sido destruidas, como consecuencia de la explotación minera en la zona denominada por el régimen venezolano como Arco Minero del Orinoco, que comprende 111.843,70 kilómetros cuadrados y representa el 12,2 % del territorio nacional; en esa extensión se está perpetrando una catástrofe ambiental”. Ledezma se apoya en investigaciones adelantadas por las ONG Fundaredes y SOSORINOCO.

Esta obra escrita de Ledezma fue prologada por el exministro del Ambiente de Venezuela, Arnoldo Gabaldon, destacando que el autor, Antonio Ledezma “nos propone un modelo de desarrollo diferente; un modelo de desarrollo sustentable o sostenible, pues ambos términos son equivalentes, como sustituto del modelo rentista extractivista, que casi unánimemente se acepta está agotado, y no puede ya dinamizar el progreso del país, como lo hizo por más de un siglo”.