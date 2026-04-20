«SENDEROS DISIDENTES», de José Antonio Bielsa Arbiol

Al prologar la presente obra, el autor me confirmó su propósito de dar por concluida con ella una etapa (dilatada por más de una década) que él juzga acabada, de su trayectoria ensayística: la metapolítica, en la que ha producido algunos libros de alto interés y mérito, como “Satanocracia” (2020), “Cómo sobrevivir al Nuevo Orden Mundial” (2019) o “Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad” (2021), entre otra decena de títulos.

Los artículos que agrupa este libro testamentario son una suerte de “Antología periodística dispersa”, como reza el subtítulo, y recogen textos y micro-ensayos que podríamos llamar transcendentes, sobre temas de interés general, del arco que va de la necrológica a la reseña crítica. Son una clara demostración del compromiso con la sociedad del escritor serio, que intenta mejorar la sociedad en la que vive, y pretende abrir los ojos al mayor número de personas posibles.

Por desgracia, la situación de la tribuna metapolítica en España es poco estimulante, de puro decrépita, al haberse adocenado en clichés y estereotipos varios, que hacen las veces de bucle autorreferencial, sin mayores consecuencias ni modificaciones sobre la sociedad civil. El grueso del discurso metapolítico ha quedado, por así decir, reducido así a la condición del “relleno” apenas tolerado en algunos contextos. Salirse de las coordenadas de la disidencia controlada es prácticamente imposible.

En sus más de 200 páginas, el interés de “Senderos disidentes” es doble: por un lado, porque recupera material perdido y/o olvidado en la balumba de los medios digitales; y por el otro, porque permite reivindicar algunas figuras notables de la causa metapolítica, como los difuntos Manuel Bonilla Sauras o Manuel Galiana Ros, entre otros.

José Antonio Bielsa Arbiol (1984). Escritor, historiador, locutor radiofónico y crítico cinematográfico español. Licenciado en Historia del Arte y graduado en Filosofía por la Universidad de Zaragoza, inicia su trayectoria literaria como guionista en 2003. Columnista en diversos medios de comunicación, nacionales y extranjeros, es autor de más de treinta libros, dos centenares de opúsculos y largo millar de artículos, aparecidos en revistas y sitios digitales. Ha desarrollado una intensa labor investigadora en torno a los mecanismos sinárquicos del denominado Nuevo Orden Mundial, dando como resultado una decena de monográficos y multitud de ponencias y entrevistas. Con “Senderos disidentes” concluye, a sus 41 años de edad, una trayectoria metapolítica oscurecida por la censura sistémica y la mala recepción global de unos trabajos, por lo general, acertados y penetrantes en su género.

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