Reseña del libro «La gran estafa sistémica», de José Antonio Bielsa Arbiol

Este libro tan a la contra, aparecido en septiembre de 2024, es en términos metapolíticos uno de los más satisfactorios de su autor, y resulta interesante por dos conceptos, a saber:

Primero, porque como reza la sinopsis, “aunque los tiempos no sean propicios para la exposición de discursos alejados de las corrientes dominantes, los libros siguen desempeñando algún papel en la conformación de una disidencia activa. Esta obra miscelánea ratifica dicho propósito, indagando en algunas de las grandes problemáticas que sacuden nuestro presente, por entero sometido al discurso desinformativo sinárquico”.

Y segundo, porque a la luz de dicha pretensión, tan legítima como necesaria, ofrece un diagnóstico preciso de nuestro presente a partir de una serie de anomalías (políticas, psicosociales, económicas, religiosas, estéticas, etc.) que el autor juzga necesario unificar, en esta suerte de caleidoscopio metapolítico destinado a plantear el gran debate que la sociedad civil no termina de poner sobre el tapete: la destrucción de nuestra civilización desde múltiples y polimorfos frentes.

El resultado es notable, tanto por lo que dice como por lo que meramente apunta. La lectura del libro puede efectuarse siguiendo el orden que el lector desee, pues no se aferra a un discurso lineal ni unilateral. Es realmente un libro abierto, nunca amable, pero sí sobrio y consecuente; puede leerse con provecho, por tanto.

José Antonio Bielsa Arbiol (1984) es historiador, locutor radiofónico, crítico cinematográfico, profesor de Filosofía y escritor. Licenciado en Historia del Arte y graduado en Filosofía por la Universidad de Zaragoza, inicia su trayectoria literaria en 2003 como guionista. Articulista en revistas y diarios digitales, nacionales y extranjeros, es autor de unos 40 libros, dos centenares de opúsculos y un largo millar de artículos sobre temas diversos. Entre sus libros más leídos figuran Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial: un manual de trinchera (2019), Cine anticomunista: 101 películas para combatir el olvido (2020), Agenda 2030: Las trampas de la Nueva Normalidad (2021), Libros proscritos: lecturas alternativas frente a la reescritura de la historia (2022), Cinema Péplum (1958-1965): El octenio dorado del cine colosal europeo (2023), Ciudades de 15 minutos: Objetivo: La jaula resiliente (2024) y Masonería Vaticana, entre otros.

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