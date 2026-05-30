“Historia de vidas y personajes de mi fantasía” de Alfonso Abril

La sede de la SGAE acogió el pasado miércoles 27 de mayo un encuentro literario cargado de sensibilidad, reflexión y complicidad creativa con motivo de la presentación del libro Historia de vidas y personajes de mi fantasía, obra del periodista Alfonso Abril. El acto reunió a un nutrido grupo de asistentes, entre lectores, profesionales del ámbito cultural y amigos del autor, que aprovecharon la ocasión para adentrarse en el maravilloso universo que representa esta obra.

El evento estuvo conducido por la periodista Ana Samboal, quien ejerció como moderadora con su elegancia y agudeza habitual, guiando una conversación fluida y cercana. Su intervención permitió estructurar el diálogo entre los participantes y extraer lo más significativo tanto del libro como de la trayectoria de su autor. Samboal aportó ritmo al acto, combinando preguntas incisivas con comentarios que facilitaron la conexión entre los participantes y el público.

Alfonso Abril presentó su obra como un compendio de relatos donde la imaginación y la experiencia vital se entrelazan. En sus palabras, el libro nace de la necesidad de dar voz a personajes que contienen fragmentos reconocibles de la realidad. “Todos los personajes proceden de la realidad, incluso cuando puedan parecen inventados”, señaló el autor, subrayando el carácter vivencial de su escritura. La obra se configura, como un mosaico de historias que invitan al lector a reflexionar sobre la condición humana, las emociones y los detalles -pequeños o grandes- que construyen la vida en su formato habitual.

Uno de los momentos más destacados de la presentación fue la intervención de Pedro Ruiz, quien aportó una visión personal y profundamente crítica sobre el proceso creativo. Con su habitual estilo directo, Ruiz reflexionó sobre la importancia de la autenticidad en la literatura y elogió la capacidad de Abril para construir relatos que, sin renunciar a la fantasía, logran conectar con la realidad del lector. Sorprendió al auditorio con un cuidado y selectivo recital de textos de la obra, con un estilo preciso y demostrando su capacidad como rapsoda.

Por su parte, Federico de Sánchez ofreció una visión humanista de la obra, destacando su estructura narrativa y la riqueza de sus personajes. Subrayó la habilidad del autor para crear atmósferas que envuelven al lector y lo trasladan a escenarios diversos, tanto emocionales como simbólicos. Según De Sánchez, el libro se inscribe en una tradición literaria que combina lo introspectivo con lo narrativo, logrando un equilibrio poco frecuente en la literatura contemporánea.

Antonio Huerga, representante de la editorial Huerga y Fierro (fundada en Madrid en 1975 por Charo Fierro y Antonio J. Huerga) puso en valor el trabajo de Alfonso Abril desde una perspectiva editorial. Destacó la coherencia del proyecto literario y la apuesta por una obra que, sin seguir las tendencias comerciales dominantes, ofrece una propuesta honesta y cuidada. Huerga incidió en la importancia de apoyar voces que, como la de Abril, apuestan por una literatura reflexiva y comprometida con la exploración de la subjetividad.

A lo largo del acto, se generó un diálogo enriquecedor entre los participantes, en el que se abordaron temas como el papel de la imaginación en la escritura, la construcción de personajes y la relación entre realidad y ficción, el papel de la inteligencia artificial…

El ambiente en la sala fue cálido y participativo, reflejo del interés que despertó la obra presentada. La SGAE, como espacio de encuentro cultural, volvió a demostrar su capacidad para acoger eventos que fomentan el diálogo y la difusión de la literatura. La organización del acto fue impecable, permitiendo que el contenido brillara por sí mismo sin distracciones.

En términos literarios, Historias de vidas y personajes de mi fantasía se presenta como una obra que invita a la pausa y a la reflexión. No se trata de un libro de lectura apresurada, sino de una colección de relatos que requieren atención y sensibilidad. Cada historia se presenta como una ventana a un universo particular, lleno de intensas vivencias.

El estilo del autor se caracteriza por una prosa poética cuidada, con un lenguaje accesible pero cargado de importantes matices. Su capacidad para describir estados emocionales y construir diálogos contribuye a que el lector se sienta parte de las historias. Las vivencias presentes en la obra, lejos de ser un elemento de adorno, se convierte en una herramienta para explorar aspectos profundos de la identidad del autor.

Hay que señalar que el libro cuenta con los valiosos avales de dos personalidades de prestigio en el mundo literario y de la comunicación: Carmen Posadas, autora de un entrañable prólogo y Luis Alberto de Cuenca, con una cuidada introducción a la obra.

La presentación concluyó con una firma de ejemplares, momento en el que los asistentes pudieron interactuar de manera más directa con el autor.

En definitiva, la presentación de Historia de vidas y personajes de mi fantasía fue un acto que combinó reflexión, emoción y análisis literario. La participación de figuras como Ana Samboal, Pedro Ruiz, Federico de Sánchez y Antonio Huerga enriqueció el evento, ofreciendo distintas perspectivas sobre una obra que, sin duda, invita a ser leída con atención.

Alfonso Abril se consolida, así como un autor capaz de construir relatos que dialogan con el lector desde la imaginación y la verdad emocional, aportando una voz propia al panorama literario actual. Un libro que permite conectar con nuestros más profundos sentimientos.