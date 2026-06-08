TIESOS: radiografía de una generación al límite económico

El panorama editorial actual está repleto de novedades que, en su mayoría, giran en torno a la ficción, el thriller, la fantasía o temáticas vinculadas a la actualidad, la autoayuda y el crecimiento personal. Sin embargo son menos habituales las obras que ponen el foco en lo cotidiano, en comportamientos reconocibles y en perfiles que forman parte de nuestro entorno más cercano, aunque no siempre queramos vernos reflejados en ellos.

En este contexto, Editorial Samarcanda presenta TIESOS, un ensayo que aborda, desde el humor la observación, a una sociedad marcada por la inestabilidad económica y social. La obra pone el foco en una generación que ha tenido que adaptarse a crisis sucesivas, al encarecimiento del coste de vida, a la presión de los alquileres y a las hipotecas, así como a las dificultades para mantener un equilibrio financiero.

Su autor, Juan-Carlos Arias (Sevilla, 1960), detective y escritor, parte de su experiencia personal y profesional para analizar estos perfiles. A través de una mirada crítica, identifica comportamientos, clasifica tipologías y ofrece claves para comprender a quienes viven al límite de sus posibilidades o han visto deteriorada su situación económica con el paso del tiempo.

El volumen, de 272 páginas, reúne 45 notas, cerca de cien referencias en su índice onomástico, ilustraciones y relatos que aportan contexto a una investigación construida a lo largo de años. El resultado es un retrato cercano de figuras que forman parte de nuestro día a día y que, pese a su presencia constante, suelen pasar desapercibidas.

Con un tono irónico y directo, TIESOS plantea una reflexión sobre una realidad extendida, en la que la precariedad convive en ocasiones con actitudes que rozan la picaresca o el engaño.

Una obra que invita a observar con mayor atención a nuestro entorno y a reconocer dinámicas sociales tan presentes como incómodas.