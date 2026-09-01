Juan Padilla: «La España del siglo XIX fue convulsa, cainita y desagradecida»

El escritor Juan Padilla se adentra en el siglo XIX español con La casa de los vientos, una novela en la que historia, vino, amor, ambición y memoria familiar se entrelazan para retratar una época marcada por las desigualdades y los grandes cambios. El autor reivindica un periodo apasionante de la historia de España y convierte el Fondillón alicantino y una misteriosa carta escondida en un cuadro de Goya en piezas fundamentales de una historia protagonizada por dos familias separadas por su posición social, pero unidas por sentimientos universales.

Juan, ¿cómo surge La casa de los vientos y qué le lleva a construir una historia ambientada en el siglo XIX español?

La historia surgió inicialmente de la intención de destacar la importancia del vino, fundirlo con una ambición y una ilusión. A la vez, mi afición por la historia me hizo desear recorrer, con unos personajes de ficción, el siglo XIX español, uno de los grandes olvidados de nuestra historia.

Es un periodo que me parece especialmente atractivo e interesante y, quizá, muy desconocido. Hay épocas de la historia que conocemos de una manera más superficial y otras que, pese a haber sido fundamentales para entender cómo llegamos hasta el presente, han quedado un poco relegadas.

En mi caso, quería precisamente acercarme a ese siglo a través de personajes de ficción, recorrerlo con ellos y hacer que el lector pudiera vivir determinados acontecimientos desde una perspectiva humana. No se trataba únicamente de contar la historia, sino de introducir al lector en ella mediante las vidas, las ilusiones y las dificultades de unos personajes.

Cuando hablamos del siglo XIX español hablamos de una época especialmente convulsa. ¿Qué encontró en ella que le permitiera construir una novela con tantos elementos?

La España del siglo XIX fue, en efecto, convulsa, cainita y desagradecida. Ocurrieron muchas cosas, pocas buenas, y en ella se puso de manifiesto la desigualdad social, la ambición de los políticos, el final de algunas instituciones, como la Inquisición, y las injusticias que representó la existencia de los cesantes.

Todo ello forma parte de una sociedad sometida a enormes tensiones y transformaciones. Es un periodo en el que se producen cambios muy importantes y en el que también se hacen evidentes muchas de las dificultades que tenía España para avanzar.

Junto a todo ello está la pena de que España no cogiera el tren de la Ilustración. Todo ese conjunto de circunstancias me sugirió ambientar una novela en torno a ese periodo. Es una época que ofrece muchísimas posibilidades literarias precisamente porque en ella conviven grandes esperanzas con enormes frustraciones.

¿Hasta qué punto la novela pretende también acercar al lector actual a una etapa de la historia que quizá no siempre recibe la atención que merece?

Mi afición por la historia me hizo desear recorrer, con unos personajes de ficción, ese siglo XIX español. Es uno de los grandes olvidados de nuestra historia, pese a que es un periodo atractivo e interesante.

La ficción permite acercarse a la historia desde otro punto de vista. Los grandes acontecimientos tienen una dimensión política y social, pero detrás de ellos siempre hay personas que sufren, que aman, que tienen ambiciones, que intentan mejorar su situación y que buscan un futuro diferente.

Eso es lo que me interesaba explorar. Utilizar unos personajes para recorrer una época y mostrar cómo las circunstancias históricas terminan afectando directamente a sus vidas.

En la novela aparecen dos familias muy diferentes entre sí, separadas inicialmente por su posición social. ¿Qué quería representar con ese contraste?

Las dos familias son muy diferentes. Comienzan en puntos sociales alejados, pero están formadas por personas, y las personas compartimos sentimientos, ilusiones y ambiciones.

Creo que esa es una de las cuestiones fundamentales de la novela. Podemos pertenecer a mundos sociales muy distintos, tener unas circunstancias económicas determinadas o haber nacido en lugares y familias diferentes, pero hay sentimientos que terminan siendo comunes.

Generosa y Nicolás se enamoran, independientemente de otras consideraciones, porque el amor hace palidecer cualquier otra circunstancia. Y esa relación permite precisamente poner de manifiesto que hay cosas que están por encima de las diferencias sociales.

Los personajes tienen sus propias historias, sus propios intereses y sus propias circunstancias, pero siguen siendo personas. Y, en ese sentido, sus sentimientos pueden resultar reconocibles para cualquier lector, aunque la historia esté ambientada en otro siglo.

Generosa y Nicolás se convierten así en una pieza importante de la historia. ¿Es el amor uno de los elementos que consigue romper las barreras sociales de la época?

El amor hace palidecer cualquier otra circunstancia. Generosa y Nicolás se enamoran independientemente de otras consideraciones.

Las dos familias parten de situaciones sociales alejadas, pero eso no impide que entre ellos aparezcan sentimientos que no pueden controlarse ni someterse fácilmente a las convenciones sociales.

Me interesaba precisamente esa dimensión humana. La novela está ambientada en una época concreta, con unas reglas sociales concretas, pero los sentimientos de las personas tienen una dimensión mucho más universal.

Uno de los elementos que aporta misterio a la novela es la carta escondida en un cuadro de Goya. ¿Cómo surge esta idea y qué función cumple dentro de la trama?

La carta escondida en el cuadro de Goya es un pequeño truco literario para interesar al lector y justificar la conducta de un hombre que, a lo largo de las páginas, va cambiando al descubrir detectivescamente el pasado de su familia y la relación con otras personas.

Me interesaba que ese descubrimiento tuviera consecuencias en la manera en que el personaje interpreta aquello que le rodea. No se trata simplemente de conocer un dato del pasado, sino de descubrir una historia que termina modificando su percepción.

Eso hace que mire de forma diferente a buena gente que nada le ha hecho, pero que está entroncada en su pasado de una manera que a él le gustaría poder borrar.

El pasado, por tanto, tiene un peso muy importante. Hay cosas que uno puede querer olvidar, pero que continúan formando parte de su historia y terminan condicionando la manera en que mira el presente.

El vino es prácticamente otro personaje de la novela. ¿Qué importancia tiene el Fondillón dentro de la historia?

El vino es uno de los grandes protagonistas de la historia. El Fondillón es un vino excepcional, alicantino, que aún hoy sigue manteniendo una altísima calidad y que, como entonces, sigue siendo vino de reyes y papas.

En la novela constituye la meta y la ilusión de una familia castigada por la filoxera y que encuentra en la destilación de ese vino su salvación.

Por tanto, el vino está directamente relacionado con las esperanzas de los personajes. No es simplemente un elemento que aparece porque la historia esté ambientada en Alicante, sino que representa también una posibilidad de futuro para una familia que ha sufrido las consecuencias de la filoxera.

Es, además, una especie de homenaje a ese caldo tan maravilloso que se genera solamente en nuestra zona. El Fondillón tiene una historia y unas características que me parecían suficientemente interesantes como para convertirlo en una parte fundamental de la novela.

¿Qué representa entonces el Fondillón para esa familia que ha sido castigada por la filoxera?

Representa la meta y la ilusión. La familia ha sido castigada por la filoxera y encuentra en la destilación de ese vino una posibilidad de salvación.

En ese sentido, el vino se convierte en mucho más que un producto. Está relacionado con la supervivencia, con la ambición y con la esperanza de poder salir adelante después de una situación complicada.

Y también quería rendir homenaje a un vino excepcional, el Fondillón alicantino, que aún hoy mantiene una altísima calidad y que históricamente ha sido considerado vino de reyes y papas.

En la novela aparecen grandes acontecimientos históricos. ¿Qué buscaba al poner a sus personajes en contacto con ellos?

Los acontecimientos que mencionas son grandes hitos de la historia de la humanidad, juntos en el tiempo, y el carácter de los personajes les hace protagonizar historias muy relacionadas con ellos.

En todas existe esa ambición por mejorar la vida, disminuir las desigualdades y construir una sociedad más justa.

Es interesante observar cómo las grandes transformaciones históricas terminan teniendo una traducción en la vida de las personas. Los acontecimientos históricos pueden parecer enormes y lejanos, pero siempre terminan afectando a individuos concretos, a familias y a comunidades.

Y otra moraleja de la novela es que, a veces, pese a la buena intención, el resultado es incluso peor que el inicial. Es algo que también forma parte de la condición humana: querer cambiar una situación para mejorarla y descubrir después que las consecuencias pueden ser muy diferentes de las que uno esperaba.

El título de la novela, La casa de los vientos, tiene una fuerte carga simbólica. ¿Qué significa realmente esa casa?

La casa de los vientos es una metáfora de meta y refugio, de identidad, de pasado y futuro.

Es el lugar al que todos desearíamos pertenecer y poder volver en tiempos de tormenta. Todos necesitamos, de alguna manera, un lugar que sintamos como propio, un espacio al que podamos regresar cuando las circunstancias se complican.

Pero la casa también tiene una dimensión mucho más compleja. Es un lugar donde suceden cosas terribles y cosas maravillosas. En ella conviven los recuerdos, las experiencias, las tragedias y las alegrías.

Por eso digo que es el corazón de la novela. No es únicamente un escenario donde ocurren los acontecimientos, sino que representa muchas de las cosas que atraviesan a los personajes: su identidad, su pasado, sus esperanzas y también su futuro.

¿Cuándo comienza su relación con la literatura? ¿Siempre tuvo claro que quería escribir?

Yo escribo desde que era adolescente. Comencé con unos cuentos de ciencia ficción y, poco a poco, fui avanzando en las narraciones, cada vez más largas y algo más complejas.

Ha sido un proceso progresivo. Empecé con historias más pequeñas y con el tiempo fui desarrollando narraciones más largas y complejas.

La literatura para mí es terapia, refugio, ilusión y realización personal. Creo que no hay nada más gratificante que sentarte ante un folio en blanco y contar una historia.

Ese momento frente al folio en blanco tiene algo especial. Es la posibilidad de crear una historia desde cero, de construir personajes y situaciones y de intentar transmitir al lector aquello que uno ha imaginado.

Después de haber escrito esta novela y de haberse sumergido de lleno en aquella época, ¿ha cambiado su manera de entender la literatura o la historia?

Realmente no ha cambiado mi manera de entender la literatura ni la historia, pero sí me siento más cercano a personajes humanos que han invertido su vida en intentar cambiar las cosas, mejorar la sociedad, la mayoría de las veces sin éxito.

Quizá el hecho de trabajar con esos personajes me ha permitido acercarme más a ellos y entender sus motivaciones. Son personas que tienen deseos, ambiciones y esperanzas y que intentan cambiar aquello que consideran injusto.

Pero también está presente el fracaso. Muchas veces esos intentos no tienen el resultado esperado. Y eso forma parte de la propia condición humana y también de la historia.

¿Cree que esa mirada hacia personajes que intentaron cambiar su sociedad puede conectar con los lectores actuales?

Creo que sí, porque hablamos de personajes humanos. Han invertido su vida en intentar cambiar las cosas y mejorar la sociedad, aunque la mayoría de las veces no hayan tenido éxito.

Las épocas históricas cambian, las circunstancias cambian y las sociedades también, pero determinados sentimientos permanecen. La ambición de mejorar, la ilusión por conseguir una vida mejor, el deseo de reducir las desigualdades o la frustración cuando las cosas no salen como se esperaba son cuestiones que pueden seguir conectando con el lector.

Después de La casa de los vientos, ¿le quedan todavía muchas historias por contar?

Afortunadamente, quedan muchísimas historias por contar.

Mientras el cerebro permita fantasear, las vidas actuales nos inspiran historias, pasadas o futuras, y mientras tengamos ese deseo de transmitir a los demás historias y sensaciones, merecerá la pena seguir sentándose ante un folio en blanco.

Creo que siempre habrá historias que contar. La realidad, la historia y las propias vidas de las personas son una fuente constante de inspiración. Podemos encontrar historias en el pasado, en el presente e incluso imaginar las que podrían suceder en el futuro.

¿Qué significa para usted la relación con los lectores?

A mis lectores les agradezco infinitamente la donación de tiempo que me hacen y yo intento compensarles con vivencias y sensaciones en las páginas de la novela.

El lector dedica una parte de su tiempo a entrar en el mundo que ha creado el escritor. Ese tiempo tiene un enorme valor y, por eso, siento que existe una responsabilidad por parte del autor.

Yo intento compensar esa donación de tiempo ofreciéndoles vivencias y sensaciones en las páginas de la novela. Intento que durante ese tiempo puedan convivir con los personajes, conocer sus historias y sentir aquello que ocurre en la novela.

Creo que es un trato justo.

Si tuviera que resumir en pocas palabras qué significa escribir para usted, ¿qué diría?

La literatura para mí es terapia, refugio, ilusión y realización personal.

Mientras pueda seguir fantaseando, imaginando historias y teniendo el deseo de transmitir a los demás esas historias y sensaciones, merecerá la pena continuar sentándose ante un folio en blanco.

Afortunadamente, quedan muchísimas historias por contar.