Elena de Juan y la Editorial Diëresis llenan el espacio Abacus de Barcelona para presentar ‘Sin rencor’ y abordar el bullying junto a Jaime Nubiola

Barcelona acogió este martes la presentación de Sin rencor, el libro de Elena de Juan García que aborda desde una perspectiva personal una de las realidades más delicadas del entorno educativo: el acoso escolar. El encuentro, organizado por Editorial Diëresis en el Espai Abacus de la calle Enric Granados, reunió a numerosos asistentes y permitió poner sobre la mesa una cuestión que continúa afectando a alumnos de edades muy tempranas.

La presentación contó con la participación de la propia autora, del catedrático de Filosofía Jaime Nubiola y del editor de Diëresis, José Ángel Martos, que acompañaron a Elena de Juan en una conversación centrada en el bullying, sus protagonistas y la manera en la que la sociedad interpreta este fenómeno.

Una historia personal convertida en libro

Elena de Juan llega a Sin rencor desde la experiencia personal. La autora utiliza su propia vivencia como punto de partida para plantear una reflexión sobre el acoso escolar y sobre la forma en la que se suele abordar tanto a las víctimas como a quienes ejercen ese acoso.

La Editorial Diëresis explica que uno de los objetivos de la obra es cambiar el punto de vista mayoritario sobre el bullying, poniendo el foco no solamente en aquello que diferencia a la víctima, sino también en las carencias y circunstancias que pueden encontrarse detrás de los agresores.

Ese planteamiento estuvo presente durante una presentación que convirtió el libro en el punto de partida de una conversación mucho más amplia sobre la convivencia en las aulas y sobre la necesidad de prestar atención a una problemática que puede afectar a niños y adolescentes.

Jaime Nubiola aporta la perspectiva filosófica

Junto a Elena de Juan intervino Jaime Nubiola, catedrático de Filosofía, que participó en el encuentro para aportar una perspectiva académica a la reflexión planteada por la autora.

Su presencia permitió ampliar el debate más allá de la experiencia individual narrada en Sin rencor y abordar cuestiones relacionadas con la convivencia, la diferencia, la responsabilidad y la forma en que se construyen las relaciones entre los jóvenes.

El encuentro contó también con José Ángel Martos, editor de Diëresis, editorial que ha apostado por publicar una obra que sitúa el bullying en el centro de la conversación y que pretende contribuir a que este problema sea tratado desde perspectivas diferentes.

Un problema que comienza a edades cada vez más tempranas

Uno de los elementos destacados por Editorial Diëresis en la presentación es precisamente la edad de quienes protagonizan muchas de las situaciones de acoso escolar. El bullying no es presentado únicamente como un conflicto puntual entre adolescentes, sino como una realidad que puede aparecer entre alumnos muy jóvenes y que puede tener consecuencias que trascienden el propio espacio escolar.

En este contexto, Sin rencor plantea una mirada diferente sobre el fenómeno. La propuesta de Elena de Juan parte de la necesidad de observar qué ocurre alrededor de la víctima y también qué circunstancias pueden existir detrás de quienes ejercen el acoso.

La autora pretende así desplazar el debate de una explicación basada exclusivamente en la «diferencia» de quien sufre el acoso para introducir también preguntas sobre los comportamientos de los agresores y sobre el entorno que permite que determinadas dinámicas se mantengan.

El Espai Abacus acoge una conversación sobre el acoso escolar

El encuentro celebrado en Barcelona sirvió también para acercar Sin rencor directamente a los lectores. El Espai Abacus se convirtió durante la tarde en un punto de encuentro entre la autora, la editorial y un público interesado en conocer una historia que aborda el bullying desde una perspectiva personal.

La elección de Barcelona para presentar la obra permitió además situar el debate en un espacio abierto al público y vinculado al mundo del libro y la cultura.

Con la participación de Elena de Juan, Jaime Nubiola y José Ángel Martos, la presentación combinó la experiencia personal de la autora con una mirada filosófica y editorial sobre un fenómeno que sigue planteando importantes retos en colegios e institutos.

‘Sin rencor’, una mirada diferente al bullying

Más allá de la presentación de un nuevo libro, el encuentro planteó una conversación sobre cómo mirar el acoso escolar y sobre qué preguntas deberían hacerse cuando se produce.

Sin rencor parte de una experiencia personal para intentar abrir ese debate y propone prestar atención no solo a quien sufre el acoso, sino también a las circunstancias y carencias que pueden existir detrás de quienes lo ejercen.

La Editorial Diëresis ha situado precisamente esta cuestión como uno de los ejes de la obra, con la intención de contribuir a una conversación más amplia sobre el bullying y sobre la manera en que familias, centros educativos y sociedad afrontan esta realidad.

La presentación celebrada en el Espai Abacus de Barcelona permitió así que Sin rencor saliera de las páginas del libro para convertirse en el punto de partida de una conversación abierta sobre el acoso escolar, sus protagonistas y la necesidad de seguir hablando de un problema que afecta a las aulas desde edades muy tempranas.