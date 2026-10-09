Un nuevo libro de Andoni Canela, el mejor fotógrafo español de naturaleza: «Territorio Lobo»

El pasado sábado día 3, ha sido presentado en Barcelona, el Libro de naturaleza y fotografías explícito dedicado a los lobos denominado. “Territorio Lobo” por su creador, Andoni Canela y el próximo sábado 10, tendremos ocasión de verlo en su presentación en Madrid.

La historia de nuestra literatura y sociedad, está llena da anécdotas referentes al lobo. Desde niño te intimidaban con el…” duérmete que viene el lobo” y también se hacía patente la llegada del lobo con el buen hacer de la verdad sobre la mentira y era para advertirnos que teníamos que ser sinceros, para ello nos sorprendían con el grito… ¡que viene el lobo” y en su repetición quedaba como una broma en el aviso y llegando al final de la historia, que nadie creía esta situación y sucedía el hecho de que llegaba el lobo.

También en los cuentos de oro de la literatura universal, la figura de este “Canis lupus signatus” que resulta ser, una subespecie de lobo endémica de la península ibérica, tiene su representación en el cuento de “Caperucita y el lobo”. Resultando ser aquí en su descripción, dé un animal depredador. No más lejos de la realidad, pero el cuento era eso, un cuento para entretener y asustar a los más pequeños.

Anatómicamente es un lobo de tamaño medio; los machos alcanzan hasta setenta centímetros de altura y cincuenta kilos de peso. El pelaje tiene manchas oscuras en la cola, parte anterior y cruz que han dado nombre a la subespecie. Aunque históricamente se distribuía abundantemente por toda la península ibérica. En el 2018, se mantiene las especies, con unidades relativamente estables al norte del rio Duero. Mientras que, al sur su población es frágil y está fragmentada. Es quizás en Galicia, y Asturias en donde su presencia es mas abundante y casi llegan a convivir en las aldeas con los ganaderos, que las controlan.

En Madrid hay un cierto avistamiento de manadas. que bajan de su hábitat en las zonas montañosas en busca de comida y de corrales en donde se guardan y refugian las ovejas y las gallinas.

A pesar del miedo que se pretende influir, con la llegada del lobo, En España, no existen datos que hayan atacado a un ser humano, no es así en Rusia en la estepa y sus habitantes, el lobo de la estepa (Canis lupus campestris), también conocido como lobo del Mar, por su hábitat en el mar Caspio, es una subespecie de lobo gris que habita principalmente en las estepas existentes en torno al mar Caspio, especialmente en el Cáucaso, sur de Kazajistán, norte de los montes Urales llegando en ocasiones a estar presente en zonas del norte de Irán y Afganistán, e incluso en las estepas de Hungría y Rumanía.

En España viven actualmente unas 333 manadas concentradas principalmente en el noroeste peninsular, y su gestión actual enfrenta la conservación de la especie con la defensa de la ganadería. Se estima una población total de entre 2.000 y 2.500 lobos en todo el país.

La gran mayoría habita en Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria. Hay presencia menor en Madrid y Guadalajara, mientras que en el sur de España (como Sierra Morena) la especie está prácticamente extinta. Pero, vayamos a lo que nos ocupa esta información y es el libro “Territorio Lobo” de Andoni Canela Urizar, nacido en Tudela, Navarra, (1969). Fotógrafo español especializado en naturaleza y medio ambiente. Licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y graduado en fotografía en el “London College of Printing” de Inglaterra.

Desde 1994, trabaja como fotógrafo, periodista y realizador de documentales. Su último trabajo es la película documental “El viaje de Unai”, que fue estrenada el pasado mes de septiembre en Madrid y fue seleccionada oficialmente como candidata a los “Premios Goya” como mejor película documental.

Ha publicado más de una docena de libros sobre fauna salvaje y temas de naturaleza y medio ambiente. Su último libro, “La llamada del puma” (2015), con textos de Meritxell Margarit, en donde muestra un viaje de más de un año por todos los continentes en busca de animales salvajes junto a su familia. Antes , diez años atrás, había publicado “Durmiendo con lobos”, que trata sobre el lobo ibérico en libertad.

En 2013, publicó “Looking for Fochas”, que muestra un año de observación con su hijo en el lago de Banyoles. Entre sus obras anteriores, destaca “La Mirada Salvaje”; “Encuentros con la fauna ibérica”, que reúne más de un centenar de animales fotografiados en libertad en su hábitat ibérico y narra en primera persona los encuentros con las especies más representativas. Otros libros de autor son: “El Águila Imperial Ibérica”; “El Oso Cantábrico”; “Un viaje soñado, Aether”. Muchos de sus libros se han traducido a varios idiomas.

Andoni, ha fotografiado desiertos, selvas tropicales, glaciares, volcanes, mares y montañas en los cinco continentes. También ha realizado numerosos proyectos destinados a documentar la biología de la fauna amenazada de distintos hábitats: el tigre de bengala en la India; El oso Panda en la China; la ballena gris de Baja California o El oso polar en el Ártico, son algunos ejemplos. Ha fotografiado en libertad las especies más emblemáticas de la fauna ibérica: el oso pardo, el lobo, el lince, el quebrantahuesos o el águila imperial. En 2009, recibió el Premio Godó de Fotoperiodismo por un reportaje sobre el lobo ibérico.

Sus fotografías aparecen regularmente en medios de comunicación como especialmente en la revista National Geographic, y en perodicos como La Vanguardia, El País, y en televisiones como la BBC Wildlife, Newsweek y Sunday Times, entre otros medios.

Su obra ha sido exhibida en numerosas exposiciones individuales y colectivas en España, Portugal, Italia, Inglaterra y Corea. Cabe destacar exposiciones de autor como “El Ártico se rompe”, una muestra que actualmente es itinerante por todo el territorio español contando los efectos del cambio climático sobre el Ártico. También son significativas. “La Mirada Salvaje” y “Tierra de Linces”, ambas destinadas a divulgar el valor de la fauna ibérica, que fueron itinerantes y se exhibieron en distintos puntos de España.

Andoni Canela, ha tardado 5 años en recopilar las fotografías para este libro, salvando que lleva un bagaje de 30 años con otros proyectos fotográficos en donde los lobos eran también material de su cámara. Maneja material muy sensible y teleobjetivos muy potentes, para tras elegir el sitio más adecuado para captar la instantánea de los lobos, que suelen salir de noche tanto para beber como para comer, mediante la caza de ovejas en los ranchos y recintos en donde se refugian por las noches.

Para ello, tiene que manejar una visibilidad de ópticas muy refinadas y potentes, con cámaras térmicas, al margen de poseer una tranquilidad y una paciencia infinita.

De ello nos describe la puesta en el campo en dos jornadas diarias, en la busca y captura de esa foto genial. Mientras realiza otras, que se complementaran en el capítulo correspondiente en el libro y en reportajes de revistas y periódicos.

El libro lleno excelentes fotografías de lobos, recogidas durante tres años, se completan en este libro repartidas en 12 capítulos que su nominación que tiene mucha verosimilitud con el ser humano dando la nominación de las características del lobo como: Social, Cazador, Expresivo, Nocturno, Viajero, familiar, Inteligente, Adaptable, Tenaz, Oportunista, Esquivo y Estepario. Son doce capítulos, que su denominación hace un paralelismo con el hombre y sus cualidades.

Este carnívoro come de todo y busca en especial las ovejas, los patos, las gallinas e incluso los cerdos, si la piara esta descuidada. Para mi -comenta Andoni- esta fotografía tiene mucho atractivo. Tengo que salir de noche y hago mas de una puesta en lugares diferentes usando, lógicamente cámaras térmicas que me permite “cazar” el lobo en su tranquilo hábitat.

Se puede decir que este extraordinario fotógrafo ha seguido los pasos de Félix Rodríguez de la Fuente para los más jóvenes diremos que Felix fue un conocido naturalista y divulgador ambientalista español, defensor de la naturaleza y realizador de documentales para radio y televisión, entre los que destaca la serie El hombre y la Tierra. A él, se le denomino como “el amigo de los Lobos” y era razonable, esta especie animal tiene un rigor de obediencia en la manada y tienen siempre un jefe, que distribuye entre los miembros de la manada las indicaciones de ataque y defensa de los enemigos y todos ellos obedecen, Félix, fue jefe de una manada y sus indicaciones eran obedecidas y se le guardaba respeto por la manada, así o reflejo en sus increíbles películas, que por desgracia, en la grabación de uno de los reportajes, la avioneta en el que iba con el equipo de grabación, una avería la hizo caer y Félix y otros miembros del equipo, lamentablemente fallecieron. Era el 14 de marzo de 1980 en Alaska, era el día de su cumpleaños. Tenía en ese momento 52 años.