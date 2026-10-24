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Jerónimo González Yanes

La Guagua de San Borondón y otros cuentos 

Se puede adquirir en Tamonante Distribuciones.  Precio 15,00 €. Pedidos: (+34) 695 161 302 y 922 196 166. Mail: [email protected]

La Guagua de San Borondón y otros cuentos 
La Guagua de San Borondón. PD
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El embuste de la matanza de la plaza de toros de Badajoz el 14 de agosto de 1936

El embuste de la matanza de la plaza de toros de Badajoz el 14 de agosto de 1936

Bajo el título La Guagua de San Borondón y otros cuentos, nos encontramos con un trabajo del abogado y periodista tinerfeño, Jerónimo González Yanes.

El autor narra en este libro una serie de crónicas históricas basadas en hechos ciertos, y los personajes integrantes de las mismas son reales, como: El superviviente del Valbanera, La emigración a la República Dominicana, viaje al Tracoma en el Sahara colonial, El Testigo inoportuno, son algunos de los capítulos de este interesante y ameno libro

También, en algún supuesto -los menos- las experiencias han sido vividas por el autor del presente trabajo, según se describe en algún capítulo. Otros, sin embargo, son pequeños cuentos sin más, que pueden tener su origen en un hecho real o que son mero producto de la ficción.

Manifiesta Jerónimo González que Maquiavelo decía «las palabras deben servir para disfrazar los hechos, pero haciéndose de forma que nadie se dé cuento».

En fin… crónicas ciertas y creación literaria, que se relatan siguiendo la estela de la mítica isla de San Borondón, de quien toma prestado el nombre y se «trasladan en esa guagua imaginaria, recorriendo la singular isla Encantada, Inaccesible o la Perdida…».

Como dice la leyenda, se trata de una isla de extraños comportamientos, que aparece y desaparece tras las nieblas o nubes marinas. En el Siglo XVII el historiador Abreu y Galindo situó a San Borondón en unas coordenadas en el Atlántico, pero si sales del Archipiélago canario hacia América no encontrabas nada. También, hubo un capitán general que organizó una expedición para conquistar y ocupar dicha isla, pero como siempre el resultado fue el mismo: San Borondón, tras dejarse ver les dijo hasta luego y desapareció.

Dice el autor que, tanto con las crónicas históricas, como los cuentos cortos descritos, pretenden rendir un homenaje a los personajes caribeños o que transitaros por el Caribe, dedicándoles la vieja y pícara habanera del maestro Ricardo Lafuente, cuya letra figura al final del prólogo para amenizar el inicio de los ocho capítulos, repartidos en 111 páginas.

   Se puede adquirir en Tamonante Distribuciones.  Precio 15,00 €. Pedidos: (+34) 695 161 302 y 922 196 166. Mail: [email protected]

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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