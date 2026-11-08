Cómic Superman Vs Spider-Man: La batalla del siglo reseña – Crossover de 2 de los grandes

Casi medio siglo después de su lanzamiento en 1976, y en conmemoración a este evento, Panini ha lanzado en edición Facsímil a tamaño Gigante el mítico Superman vs. El Asombroso Spider-Man: La Batalla del Siglo. Este cruce no fue un simple cómic más; marcó un antes y un después al demostrar que las dos grandes rivales, DC y Marvel, podían entenderse para crear algo único e irrepetible.

Nada más cogerlo, impresiona. Su formato colosal (25,5 x 35,5 cm) te devuelve de golpe esa fascinación infantil por pasar páginas gigantes. El dibujo de Ross Andru, entintado por el maestro Dick Giordano y con una historia del gran Gerry Conway, luce como nunca. Ver a Metrópolis y Nueva York a esta escala es un auténtico espectáculo visual.

Detrás de la historia está el ya citado Gerry Conway, que por aquel entonces hacía el malabarismo de guionizar a ambos personajes a la vez. Lo mejor del argumento es que no se complica con portales ni universos paralelos: Clark Kent y Peter Parker conviven en el mismo mundo como si nada. Por supuesto, una alianza diabólica entre Lex Luthor y el Doctor Octopus acaba cruzando sus caminos.

Esta es sin duda la Batalla del siglo

Aunque la trama tiene esos clichés entrañables de los setenta, como el típico e inevitable combate inicial entre los héroes por un malentendido, se lee de un tirón. Son más de 90 páginas donde Conway clava la voz de los dos: la imponencia de Superman choca de maravilla con los chistes malos de Spidey mientras esquiva golpes en el aire. Además, las apariciones de Lois Lane y Mary Jane le dan un toque muy cercano.

Panini ha bordado esta edición al mantener la maquetación original, incluyendo los prólogos históricos firmados por Stan Lee y Carmine Infantino. Es una mezcla perfecta entre nostalgia y valor histórico, editada con un mimo absoluto para que se disfrute exactamente igual que hace cinco décadas.

Si buscas una lectura rápida, divertida y que encima sea una pieza clave del cómic superheroico, no lo dudes mucho. Corroboramos que merece un hueco de honor en cualquier biblioteca. Eso sí, prepara espacio porque no es un cómic de dimensiones normales, ocupa más espacio de lo normal y eso gracias a la celebración del 50 aniversario del primer encuentro de la araña y el hombre de acero.