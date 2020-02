Elton John se queda sin voz y suspende su concierto entre lágrimas: «Lo siento mucho»

El cantante y compositor británico Elton John no pudo terminar el concierto de este domingo 16 de febrero de 2020 en Nueva Zelanda debido a una neumonía que le había sido diagnosticada horas antes.

El artista se disculpó ante el público. Ronco y cabizbajo dijo: «No puedo cantar. He perdido la voz por completo«, y añadió: «Me tengo que ir. Lo siento mucho«.

Entre aplausos el Elton John salió del escenario y más tarde comentó en su cuenta de Twitter: «Hoy me diagnosticaron neumonía errante, pero me propuse ofrecerles el mejor espectáculo humanamente posible».

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.

I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1

— Elton John (@eltonofficial) February 16, 2020